የፑልሳር እጅ ኔቡላ መግነጢሳዊ አጥንቶች መግለጥ

የናሳን የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች በመጠቀም የሳይንስ ሊቃውንት በጠፈር ውስጥ በእጅ ቅርጽ የተሰራውን መግነጢሳዊ “አጥንቶች” በማግኘታቸው እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት በወደቁ ከዋክብት ባህሪ እና በዙሪያቸው ስላሉት ኃይለኛ መግነጢሳዊ መስኮች አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ። ይህ አስደናቂ ግኝት እየሞተ ላለው ኮከብ ለውጥ እና የ pulsar wind nebula አፈጣጠር ጥልቅ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ታሪኩ የጀመረው ከዛሬ 1,500 ዓመታት በፊት በጋላክሲያችን ውስጥ ያለ አንድ ግዙፍ ኮከብ የኒውትሮን ኮከብ መፈጠርን ተከትሎ የኒውትሮን ኮከብ መፈጠርን ተከትሎ የኒውትሮን ነዳጁን አሟጦ የኒውትሮን ነዳጁን አሟጦ አስከፊ ውድቀት ገጥሞታል። እነዚህ የሚሽከረከሩ የኒውትሮን ኮከቦች፣ ፑልሳርስ በመባል የሚታወቁት፣ ሳይንቲስቶች ጽንፈኛ ፊዚክስን በምድር ላይ ሊባዙ በማይችሉ ሁኔታዎች ላይ እንዲያጠኑ ልዩ እድል ይሰጣሉ።
ወጣት ፑልሳር በኃይለኛ ንፋስ ታጅበው ከ ምሰሶቻቸው ርቀው የሚንቀሳቀሱ ቁስ እና አንቲሜትተር ኃይለኛ አውሮፕላኖችን የመፍጠር ችሎታ አላቸው። እነዚህ ክስተቶች ያልተለመዱ ቅርጾችን ሊይዙ የሚችሉትን "pulsar wind nebula" ተብሎ የሚጠራውን ያስገኛሉ. ኤምኤስኤች 15-52 በመባል የሚታወቀው አንደኛው ኔቡላ ከሰው እጅ ጋር ተመሳሳይነት አለው።
ተመራማሪዎች ከናሳ የቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ እና ኢሜጂንግ ኤክስ ሬይ ፖላሪሜትሪ ኤክስፕሎረር (IXPE) መረጃን በማጣመር በ MSH 15-52 ውስጥ ያለውን ውስብስብ የመግነጢሳዊ መስክ መዋቅር ካርታ ማውጣት ችለዋል። ይህ ስኬት የተገኘው በ IXPE ቴሌስኮፕ ኔቡላ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለ17 ቀናት በመመልከት ስለ መግነጢሳዊ መስመሩ ዝርዝር ግንዛቤዎችን በመስጠት ነው።
ምልከታዎቹ እንደሚያሳዩት በኔቡላ ክልሎች ውስጥ ያለው መግነጢሳዊ መስክ ከፍተኛ ኃይል ካለው ቅንጣት ማመንጨት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ብጥብጥ እና ውስብስብ ነው። ነገር ግን እነዚህ ቅንጣቶች በኔቡላ ውስጥ ሲያልፉ የመግነጢሳዊ መስክ መስመሮቹ ቀጥ ያሉ እና ይበልጥ ተመሳሳይ ይሆናሉ, ይህም የፖላራይዜሽን ከፍተኛ ጭማሪ ያስከትላል.
ከፍተኛ የፖላራይዜሽን ደረጃ እንደሚያመለክተው በእነዚህ ክልሎች ውስጥ ያለው መግነጢሳዊ መስክ በሚያስደንቅ ሁኔታ ቀጥ ያለ እና ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን ይህም ዝቅተኛ ብጥብጥ መኖሩን ያሳያል. ይህ ግኝት የሚያመለክተው በኔቡላ ውስጥ ያሉ ቅንጣቶች በ pulsar አቅራቢያ በሚገኙት ሁከት ባለባቸው አካባቢዎች የኃይል መጨመሪያ ይቀበላሉ ፣ በመቀጠልም መግነጢሳዊ መስክ የበለጠ ወደታዘዘባቸው አካባቢዎች ይጎርፋሉ።
ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር ስለ pulsar wind nebulae ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ የኤክስሬይ ቴሌስኮፖችን የኮስሞስ እንቆቅልሾችን በመፍታት ረገድ ያለውን የመለወጥ ሃይል ያሳያል። የ MSH 15-52 መግነጢሳዊ "አጥንቶች" በመመርመር ሳይንቲስቶች ስለ pulsars ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያገኛሉ, ይህም አጽናፈ ዓለማችንን በሚቀርጹት መሰረታዊ ሂደቶች ላይ ብርሃን ፈነጠቀ.
በየጥ
የ pulsar wind nebula ምንድን ነው?
የፑልሳር ንፋስ ኔቡላ በፑልሳር የተፈጠረ ኔቡላ ነው፣ እሱም በከፍተኛ ሁኔታ መግነጢሳዊ፣ የሚሽከረከር የኒውትሮን ኮከብ ነው። ወጣት ፑልሳርስ ከዋልታዎቻቸው የሚርቁ የቁስ ጄቶች እና ፀረ-ቁስ አካላትን መፍጠር ይችላሉ, በዙሪያው ካሉ ነገሮች ጋር የሚገናኝ ንፋስ በመፍጠር, ኔቡላ ይፈጥራሉ.
የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች እንዴት ይሠራሉ?
እንደ ናሳ ቻንድራ እና IXPE ያሉ የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች በሰለስቲያል ነገሮች የሚለቀቁትን ከፍተኛ ሃይል ያለው ኤክስሬይ ለመያዝ ልዩ ጠቋሚዎችን ይጠቀማሉ። እነዚህ ቴሌስኮፖች በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ስለ ቁስ ባህሪ ጠቃሚ መረጃን ሊያሳዩ ይችላሉ, ይህም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስለሚከሰቱ ሂደቶች ግንዛቤን ይሰጣል.
በ MSH 15-52 ውስጥ የመግነጢሳዊ መስክ መገኘቱ ጠቃሚ የሆነው ለምንድነው?
ሳይንቲስቶች በኤምኤስኤች 15-52 ውስጥ ያለውን መግነጢሳዊ መስክ በካርታ በማዘጋጀት የpulsar wind nebulae ተለዋዋጭነት እና መግነጢሳዊ መስኮችን እነዚህን መዋቅሮች በመቅረጽ ረገድ ያለውን ሚና በተሻለ ሁኔታ መረዳት ይችላሉ። ምልከታዎቹ ከፍተኛ ኃይል ያላቸውን ቅንጣቶች ባህሪ እና በመግነጢሳዊ መስኮች እና በቁስ አካላት መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
(ምንጭ፡ ናሳ)