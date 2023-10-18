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ሳይንስ

በግራፊን ውስጥ አዲስ ግኝቶች፡- ያልተለመደ ማግኔቲዝም እና ፌሮ-ቫሌይትሪክ

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 18, 2023
በግራፊን ውስጥ አዲስ ግኝቶች፡- ያልተለመደ ማግኔቲዝም እና ፌሮ-ቫሌይትሪክ

በኤምአይቲ የሚገኙ ሳይንቲስቶች ስለ ግራፋይን፣ ነጠላ፣ አቶም-ቀጭን የግራፋይት ሉህ ባህሪያት አስገራሚ የሆነ ግኝት አደረጉ። ግራፊን በ rhombohedral ጥለት ውስጥ በአምስት እርከኖች ሲደረደር "multiferroic" በመባል የሚታወቀውን ያልተለመደ ሁኔታ እንደሚይዝ ደርሰውበታል. በዚህ ሁኔታ ግራፊን ሁለቱንም ያልተለመደ መግነጢሳዊነት እና ፌሮ-ቫሊትሪሲቲ የተባለ ልዩ የኤሌክትሮኒክስ ባህሪን ያሳያል። ይህ ንብረት በአምስት የግራፊን ንብርብሮች ውስጥ ሲታይ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንጂ በትንሽ ንብርብሮች አይደለም። የዚህ ንብረት ግኝት ለጥንታዊ እና ኳንተም ኮምፒዩተሮች የመረጃ ማከማቻ መሳሪያዎች ዲዛይን ጠቃሚ አንድምታ ሊኖረው ይችላል ምክንያቱም የማከማቻ አቅምን ይጨምራል እና የኃይል ፍጆታን ይቀንሳል።

ግራፊን፣ ባለ ስድስት ጎን የካርቦን አቶሞች ጥልፍልፍ፣ እጅግ በጣም ቀጭን መዋቅር ቢኖረውም በልዩ ጥንካሬው ይታወቃል። በዚህ ጥናት ውስጥ፣ ተመራማሪዎቹ ግራፊን ባለብዙ ፌሮይክ ባህሪን ማሳየት ይችል እንደሆነ ለመፈለግ ፍላጎት ነበራቸው፣ ብዙ ንብረቶች ብዙ ተመራጭ ግዛቶችን ለማሳየት የሚያስተባብሩበት። Multiferroic ቁሶች የሃርድ ድራይቮች ፍጥነት እና የኢነርጂ ዋጋን የማሻሻል አቅም አላቸው፣ ይህም በአሁኑ ጊዜ ኃይል በሚወስድ እና መግነጢሳዊ ጎራዎችን ለመቀየር በዝግታ ሂደት ላይ ነው።

ተመራማሪዎቹ በ rhombohedral ጥለት ውስጥ የተደረደሩ የአምስት ግራፊን ንብርብሮች አወቃቀር የብዙ ፌሮይክ ባህሪን ማሳየት እንደሚችል ደርሰውበታል። ይህ መዋቅር ኤሌክትሮኖች ቀስ ብለው እንዲንቀሳቀሱ እና ከሌሎች ኤሌክትሮኖች ጋር ያላቸውን ውጤታማ ግንኙነት ይፈቅዳል. ተመራማሪዎቹ የግራፋይት ንጣፎችን በጥንቃቄ በማውጣት እና በተፈጥሮ በ rhombohedral ጥለት ውስጥ የተደረደሩትን አምስት ንብርቦችን በመለየት የግራፊን ባለብዙ ፌሮይክ ባህሪን ማጥናት ችለዋል።

ይህ ግኝት በተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ግራፊን ለመጠቀም አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። ልዩ ባህሪያቱን በመጠቀም መሐንዲሶች የበለጠ ቀልጣፋ እና ከፍተኛ አቅም ያላቸው የመረጃ ማከማቻ መሳሪያዎችን ማዘጋጀት ይችሉ ይሆናል። ጥናቱ ተፈጥሮ በተሰኘው መጽሔት ላይ ታትሟል.

ምንጮች:
1. "የግራፍኔን እንቅልፍ ከፍተኛ ብቃት ነቅቷል" - MIT ዜና
2. "የሞኖላይየር ግራፊን ቁሳቁሶች ባለብዙ-ፈርሮይክ ቁልል" - ተፈጥሮ፣ ዶኢ፡ 10.1038/s41586-019-1377-2

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