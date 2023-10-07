ነፃ ቦታ ናኖፕሪቲንግ፡ በ3D Nanofabrication ውስጥ ያለ ግኝት

ከቻይና የዉሃን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እና የፑርዱ ዩንቨርስቲ ተመራማሪዎች ነፃ ቦታ ናኖፕሪንግ (free-space nanoprinting) የተሰኘውን የ3D nanoprinting አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ ዘዴ የ4D ተግባራዊ አወቃቀሮችን ለመፍጠር ትክክለኛ እና የቦታ አጻጻፍ መንገዶችን ለማስቻል የኦፕቲካል ሃይል ብሩሽን ይጠቀማል።
በተለምዶ፣ 3D nanoprinting እንደ ዘገምተኛ የንብርብር-በ-ንብርብር ህትመት እና በሌዘር-ቁስ መስተጋብር ምክንያት የተገደበ የቁሳቁስ አማራጮችን የመሳሰሉ ተግዳሮቶችን አጋጥሞታል። ነገር ግን፣ የነጻ ቦታ ናኖፕሪንግ ቴክኒክ እነዚህን ገደቦች በማለፍ ፈጣን ማሰባሰብ እና አክራሪዎችን በማጠናከር ከፍተኛ ትክክለኝነት እና ነፃ ቦታ መቀባትን ያስከትላል። ሂደቱ በወረቀት ላይ ከቻይንኛ ብሩሽ ስዕል ጋር ተመጣጣኝ ነው.
ተመራማሪዎቹ በዚህ ዘዴ ከፍተኛ ስኬት አግኝተዋል, የጨመረው የህትመት ፍጥነት እና ከ 4D nanostructures የተገኙ የባዮኒክ ጡንቻ ሞዴሎችን በተሳካ ሁኔታ ያትሙ. እነዚህ ሞዴሎች ለኤሌክትሪክ ሲግናሎች ምላሽ ለመስጠት የሚስተካከሉ መካኒካል ባህሪያትን አሳይተዋል እና እጅግ በጣም ጥሩ ባዮኬሚካላዊነትን አሳይተዋል።
የ nanofabrication መስክ በ nanodevices እና nanostructures ምህንድስና ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ሴሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ የ3-ል አወቃቀሮችን ለመሥራት የሊቶግራፊ፣ የማስቀመጫ እና የማስመሰል ቴክኒኮችን በተለምዶ ይጠቀማል፣ ነገር ግን ከፍተኛ የማቀነባበሪያ ዋጋ እና የተገደበ የቁሳቁስ አማራጮች ተለዋዋጭ ፈጠራን ሊያደናቅፉ ይችላሉ።
ባለ ሁለት ፎቶ ፖሊሜራይዜሽን ላይ የተመሰረተ ፌምቶ ሰከንድ ሌዘር ቀጥታ ፅሁፍ በቁሳቁስ ሳይንስ ውስብስብ 3D ናኖስትራክቸሮችን ለመፍጠር ጥቅም ላይ ውሏል። ነገር ግን፣ ይህ ዘዴ አሁንም በዝግታ የህትመት ፍጥነት፣ ደረጃ ላይ ባሉ የገጽታ ሸካራዎች እና በፎቶ ሊታከሙ የሚችሉ ቁሶች የተገደበ ነው። የነጻ ቦታ ሌዘር አጻጻፍ ቴክኒክ የፎቶኬሚካል ሃይሎችን በኦፕቲካል ሃይል ብሩሽ በመጠቀም ናኖ መቀባትን ለማግኘት እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ይዳስሳል።
በአጠቃላይ፣ ነፃ ቦታ ናኖፕሪንግ ለ 3D nanoprinting መስክ ተስፋ ሰጭ ተስፋዎችን ይሰጣል። ፈጣን የህትመት ፍጥነትን እና ሰፋ ያለ የቁሳቁስ አማራጮችን በማንቃት ናኖፋብሪሽንን የመቀየር እና ለቀጣይ ትውልድ ምርቶች እድገት መንገድ የመክፈት አቅም አለው።
ምንጮች:
- የሳይንስ እድገቶች, DOI: 10.1126/sciadv.adg0300