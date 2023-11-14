ለፍራንክ ቦርማን ስንብት፡ በአቅኚዎች ውርስ ላይ ማሰላሰል

የሰው ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ የጨረቃን መዞር የመራው ታታሪ እና ታታሪው ጠፈርተኛ ፍራንክ ቦርማን ባለፈው ሳምንት በ95 አመቱ ከዚህ አለም በሞት ተለየ። ህይወቱ ካለፈ በኋላ በሕይወት የተረፉት የአፖሎ የጨረቃ ተሳፋሪዎች ቁጥር አሁን ወደ ስምንት ዝቅ ብሏል። በቆራጥነት እና በቆራጥነት የሚታወቀው ቦርማን ያልተወሳሰበ ወታደራዊ ሰው ለሀገሩ ያለውን የግዴታ፣ የክብር እና የማገልገል መንፈስን ያቀፈ ነበር።
በጋሪ፣ ኢንዲያና የተወለደው ቦርማን በወጣትነት ዕድሜው ለአቪዬሽን ፍቅር ነበረው። ወደ ሰማይ ጉዞውን ጀመረ አባቱ በአንደኛው የዓለም ጦርነት ባለ ሁለት አውሮፕላን በረንዳ ላይ ሲጋልብ ይህ አጋጣሚ እሱን የሳበው እና የበረራ ፍላጎቱን አቀጣጠለ። በህይወቱ በሙሉ ቦርማን የአቪዬሽን ፍቅሩን ያሳድዳል፣ የአብራሪነት ፍቃዱን በማግኘቱ እና የጎማ-ባለሞዴል አውሮፕላኖችን በጉርምስና ዕድሜው ይበር ነበር።
እ.ኤ.አ. በ 1962 ቦርማን ኒል አርምስትሮንግ እና ኤድ ኋይትን ጨምሮ “አዲሱ ዘጠኝ” በመባል የሚታወቀው የሁለተኛው የጠፈር ተመራማሪ ክፍል አካል በመሆን ናሳን ተቀላቀለ። በተዋጊ አብራሪነት ያለው ሰፊ ልምድ ከእኩዮቹ ለየት አድርጎታል። የቦርማን በጣም ታዋቂው ተልእኮ የመጣው በ1965 ጀሚኒ 7ን ከጂም ሎቬል ጋር ሲያዝ ነበር። ተልዕኮው ሰዎች በህዋ ውስጥ ለሁለት ሳምንታት ሊተርፉ እንደሚችሉ ለማረጋገጥ ያለመ ሲሆን ይህም ወደ ጨረቃ እና ወደ ኋላ ለመጓዝ አስፈላጊው ጊዜ ነው.
ምንም እንኳን መሰናክሎች እና የተልእኮ ለውጦች ቢኖሩትም የቦርማን ያልተቋረጠ ትኩረት በተልዕኮው ላይ ፈጽሞ አልቀረም። በጌሚኒ 7 ተልእኮ ወቅት እሱ እና ሎቬል ከጌሚኒ 6 ጋር በተሳካ ሁኔታ ተዋውቀዋል፣ ይህም ለአሜሪካ ሰው ለሚደረግ የጠፈር በረራ ትልቅ ምዕራፍ ፈጥሯል። የጠፈር መንኮራኩራቸው ለ206 ጊዜ ምድርን በመዞር የሰው ልጅ በህዋ ያለውን ጽናት እና አቅም አሳይቷል።
ከጌሚኒ 7 በመቀጠል ቦርማን አፖሎ 8ን ለመብረር ተመረጠ፣ በመጀመሪያ አፖሎ 3 ተብሎ የተሰየመው አሳዛኝ ክስተቶች ፕሮግራሙን ከመቅረጽ በፊት። ቦርማን፣ ጂም ሎቬል እና ዊሊያም አንደር ጨረቃን በመዞር የመጀመሪያዎቹ ሰዎች በመሆናቸው ተልእኮው በጠፈር ምርምር ውስጥ ወሳኝ ጊዜ ሆነ።
ፍራንክ ቦርማን የጠፈር ተመራማሪ እና በህዋ ጥናት ውስጥ ፈር ቀዳጅ በመሆን ያበረከቱት ውርስ፣ በማያወላውል ቁርጠኝነት እና የሰው ልጅ ስለ ኮስሞስ ግንዛቤ ላበረከቱት አስተዋጾ ይታወሳል። የእሱ ማለፍ የአንድን ዘመን መጨረሻ ያመለክታል, ነገር ግን መንፈሱ የወደፊቱን የጠፈር ተመራማሪዎች ትውልድ ማነሳሳቱን ይቀጥላል.
በየጥ
ጥ፡ ፍራንክ ቦርማን ማን ነበር?
መልስ፡ ፍራንክ ቦርማን የሰው ልጅ የመጀመሪያውን የጨረቃን መዞር የመራው የጠፈር ተመራማሪ ነበር።
ጥ፡ የቦርማን በጣም ጠቃሚ ስኬት ምን ነበር?
መ፡ የቦርማን በጣም የሚደነቅ ስኬት የጌሚኒ 7 ተልእኮ ማዘዝ ሲሆን ይህም በተሳካ ሁኔታ ከጌሚኒ 6 ጋር ተቀላቅሏል።
ጥ፡ የቦርማን ሚና በአፖሎ ፕሮግራም ውስጥ ምን ነበር?
መልስ፡ ቦርማን በመጀመሪያ በአፖሎ 3 ተመድቦ ነበር ነገርግን በኋላ የአፖሎ 8 አዛዥ ሆኖ በረረ፣ ጨረቃን ከዞሩ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች አንዱ ሆነ።
ጥ፡ ስንት የአፖሎ የጨረቃ ተጓዦች በህይወት አሉ?
መ: ቦርማን ሲያልፍ አሁን ስምንት የተረፉ የአፖሎ የጨረቃ ተሳፋሪዎች አሉ።
ጥ፡ የቦርማን ውርስ ምንድን ነው?
መ፡ የፍራንክ ቦርማን ውርስ የሚገኘው በማያወላውል ቁርጠኝነት፣ ቁርጠኝነት እና ለጠፈር ምርምር ባደረገው አስተዋጾ ላይ ነው።