ሕፃናት በአራት ወር ጊዜ ውስጥ የቦታ ግንዛቤን ያዳብራሉ ፣ የጥናት ግኝቶች

በበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ የተደረገ አዲስ ጥናት እንዳመለከተው የአራት ወር እድሜ ያላቸው ህጻናት በሰውነታቸው እና በዙሪያው ያለውን የጠፈር መስተጋብር ሊረዱ ይችላሉ። ጥናቱ የሚዳሰስ እና የእይታ ሙከራን በማድረግ የጨቅላ ህጻናት አእምሮ እይታን እና ንክኪን በማገናኘት ለቦታ ግንዛቤ አስተዋፅዖ እንደሚያበረክት ገልጿል። ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት በጨቅላ ሕፃናት ውስጥ ስለራስ ግንዛቤ መጀመሪያ እድገት ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል።
የበርሚንግሃም ቤቢላብ ባለሙያዎች ልቦለድ የሙከራ አቀራረብን በመጠቀም ህጻናትን ወደ እነርሱ የሚቀርብ ወይም የሚርቅ ተንቀሳቃሽ ኳስ በስክሪኑ ላይ አሳይተዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ህፃናቱ ኳሱ በጣም ቅርብ በሆነበት ጊዜ በእጃቸው ላይ ረጋ ያለ ንዝረት ያገኙ ሲሆን የአንጎላቸው እንቅስቃሴም ክትትል ይደረግበታል። ተመራማሪዎቹ ገና በአራት ወራት ውስጥ ሕፃናት ንክኪው ወደ እነርሱ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ከፍ ያለ የ somatosensory (tactile) የአንጎል እንቅስቃሴ እንደሚያሳዩ ደርሰውበታል።
የጥናቱ መሪ ዶክተር ጁሊያ ኦሪዮሊ እነዚህ ግኝቶች እንደሚጠቁሙት ሕፃናት በዙሪያቸው ያለውን ቦታ የመረዳት ተፈጥሯዊ ችሎታ እንዳላቸው እና ሰውነታቸው በዚያ ህዋ ውስጥ ያለውን መስተጋብር የመረዳት ችሎታ አላቸው። ይህ ቀደምት የስሜት ህዋሳት ውህደት፣ ፐርሰናል ቦታ በመባል የሚታወቀው፣ የሰው ልጅ ንቃተ ህሊና አስፈላጊ ገጽታ ነው። ግኝቱ እነዚህ ችሎታዎች ምን ያህል በተፈጥሮ የተፈጠሩ ወይም የተማሩ መሆናቸውን በተመለከተ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል።
ጥናቱ በስክሪኑ ላይ ያለው ኳስ ከእነሱ ርቆ ከወጣ በኋላ በድንገት ሲነኩ በዕድሜ የገፉ ሕፃናት የሚሰማቸውን ምላሽም ተመልክቷል። ተመራማሪዎቹ የ8 ወር ህጻናት በአንጎላቸው እንቅስቃሴ ውስጥ የመደነቅ ምልክቶች ታይተዋል ይህም በሚንቀሳቀስ ነገር ምስላዊ አቅጣጫ መሰረት ንክኪውን እንደማይጠብቁ ያሳያል። ይህ የሚያሳየው ህጻናት በህይወት የመጀመሪያ አመት ውስጥ ሲያድጉ አንጎላቸው ሰውነታቸው በህዋ ውስጥ ስለመኖሩ የበለጠ የተራቀቀ ግንዛቤን እንደሚያዳብር ያሳያል።
ተመራማሪዎቹ ከተለያዩ የዕድሜ ምድቦች የተውጣጡ ተሳታፊዎችን ከአራስ ሕፃናት እስከ ጎልማሶች በማካተት ምርመራቸውን ለመቀጠል አቅደዋል። በአዋቂዎች ላይ የአንጎል እንቅስቃሴን በማጥናት የተገኘው ግንዛቤ የጨቅላ ሕፃናትን ሁለገብ ችሎታዎች እድገት ላይ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል። በተጨማሪም፣ ቡድኑ አዲስ የተወለዱ ሕፃናት የሰውን ልጅ ንቃተ ህሊና አመጣጥ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ሊሰጡ የሚችሉ ምልክቶችን በጠፈር ላይ እንደሚያሳዩ ለማየት ተስፋ ያደርጋል።
የጨቅላ ሕፃናትን የቦታ ግንዛቤ እንቆቅልሽ በመዘርዘር፣ ይህ ጥናት የሰው ልጅን ቀደምት እድገት እንድንረዳ ብቻ ሳይሆን ለአለም ያለን ግንዛቤ ስር ያሉትን ውስብስብ የግንዛቤ ሂደቶችን ለመመርመር መሰረት ይጥላል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የአራት ወር እድሜ ያላቸው ህጻናት የቦታ ግንዛቤን ሊረዱ ይችላሉ?
አዎን፣ በበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው፣ በአራት ወር ዕድሜ ላይ ያሉ ሕፃናት ሰውነታቸው በአካባቢያቸው ካለው ጠፈር ጋር እንዴት እንደሚገናኝ ግንዛቤ ያሳያሉ።
2. ጥናቱ የተካሄደው እንዴት ነው?
ተመራማሪዎቹ ህፃናት የሚንቀሳቀሰውን ኳስ በስክሪኑ ላይ አሳይተዋል፣ እሱም ወደ እነርሱ የሚቀርብ ወይም የሚርቅ። ጨቅላ ህጻናት ኳሱ በጣም ቅርብ በሆነበት ጊዜ እና የአንጎላቸው እንቅስቃሴ በሚለካበት ጊዜ በእጃቸው ላይ ረጋ ያለ ንዝረት ነበራቸው።
3. ጥናቱ ምን አገኘ?
ጥናቱ እንደሚያሳየው ህጻናት ከመንካት በፊት አንድ ነገር ወደ እነርሱ በሚሄድበት ጊዜ የተሻሻለ የ somatosensory አእምሮ እንቅስቃሴን ያሳያሉ ይህም እይታ እና ንክኪን የማገናኘት ችሎታቸውን ያሳያል።
4. ይህ በጨቅላ ሕፃናት ውስጥ ራስን የማወቅ ችሎታን ለማዳበር ምን ማለት ነው?
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የጨቅላ አእምሮዎች የስሜት ህዋሳት መረጃን ለማገናኘት እና በዙሪያቸው ያለውን ቦታ ለመገንዘብ በሽቦ የተገጠመላቸው ናቸው። ይህ ቀደምት የቦታ ግንዛቤ እድገት እራስን ለማወቅ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
5. እነዚህ ችሎታዎች በተፈጥሯቸው ወይም የተማሩ ናቸው?
ጥናቱ የእነዚህን ችሎታዎች አመጣጥ በተመለከተ ጥያቄዎችን ያስነሳል. ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልገው ቢሆንም፣ ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት ጨቅላ ሕፃናት ገና በለጋ ዕድሜያቸውም እንኳ የሰውነታቸውን ቦታ በጠፈር ውስጥ የመገንዘብ ተፈጥሯዊ ችሎታ አላቸው።
ምንጭ፡ በርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ (universityofbirmingham.ac.uk)