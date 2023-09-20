የወደፊቱ የጠፈር ምርምር፡ ከናሳ ኤሪክ ኢያንሰን ጋር የተደረገ ውይይት

በናሳ ዋና መሥሪያ ቤት የፕላኔቶች ሳይንስ ክፍል ምክትል ዳይሬክተር ኤሪክ ኢያንሰን “ፕላኔቶች እና አስትሮይድ እና ጨረቃዎች…” በሚል ርዕስ በሚቀጥለው ትምህርት የናሳን የቅርብ ጊዜ እና እጅግ አጓጊ ህዋ ምርምርን ያብራራል። ይህም ከማርስ ወለል ላይ ናሙናዎችን መሰብሰብ፣ ሆን ብሎ የጠፈር መንኮራኩር ወደ አስትሮይድ በመጋጨ የፕላኔቶች መከላከያ ማሳያ እና የጁፒተር ጨረቃን ዩሮፓ እና በበረዶ የተሸፈነ ውቅያኖስ ላይ መመርመርን ይጨምራል።
በህዋ ምርምር ዘርፍ ወጣቶች በህይወት ዘመናቸው ሊመሰክሩት የሚችሏቸው ምእራፎች ለመተንበይ አዳጋች ናቸው፣ ምክንያቱም ቴክኖሎጂ በፍጥነት እየተሻሻለ እና ፍላጎት ስለሚቀየር። ሆኖም ግን, ሊታወቁ የሚችሉ አንዳንድ አዝማሚያዎች አሉ. የሰው ልጅ ወደ ጨረቃ መመለስ እና የጠፈር ተጓዦች ማርስ ላይ የሚያርፉበት ወቅት ላይ ናቸው። በሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ወደ ተለያዩ ፕላኔቶች፣ ጨረቃዎች እና ትናንሽ አካላት የሮቦቲክ ተልእኮ ይቀጥላል፣ ይህም እንደ ጁፒተር ጨረቃ ኢሮፓ፣ የሳተርን ጨረቃ ታይታን እና ዩራነስ ባሉ መዳረሻዎች ላይ ያተኩራል። ከፀሀይ ስርአታችን ውጪ ለመኖሪያ የሚሆኑ ዓለሞችን በመለየት ረገድ እድገቶች ይኖራሉ።
እንደ ስፔስ ኤክስ ያሉ የግል ኩባንያዎች በጠፈር ጉዞ ውስጥ ትልቅ ሚና የሚጫወቱት ቢሆንም ናሳ ቀጣዩን ትልልቅ የጠፈር ግኝቶች በማሳካት ረገድ የሚጫወተው ሚና ወሳኝ ነው። የግል ኩባንያዎች የንግድ ተነሳሽነት ቢኖራቸውም፣ NASA ልዩ የሳይንስ፣ ፍለጋ ወይም የቴክኖሎጂ ዓላማዎችን ለማሳካት የገንዘብ ድጋፍ ይደረጋል። ከኢንዱስትሪ ጋር መተባበር የተለመደ ነው፣ ነገር ግን ናሳ በቤት ውስጥ ልዩ መሳሪያዎችን ወይም የጠፈር መንኮራኩሮችን እንደ ማርስ ሮቨርስ እና ዩሮፓ ክሊፐር የጠፈር መንኮራኩር የፈጠረባቸው አጋጣሚዎች አሉ።
የህንድ የጠፈር ፕሮግራም በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ ማረፍ ያስመዘገበው በቅርቡ ስኬት የሚያስመሰግን ነው። ናሳ ዓለም አቀፍ ትብብርን ከፍ አድርጎ ይመለከታል እና የተልእኮ መረጃን ለሳይንሳዊ ግኝቶች ጥቅም ማካፈል አስፈላጊ መሆኑን ይገነዘባል። ሰላማዊ የጠፈር ምርምርን በማስተዋወቅ ዓለም አቀፍ ባልደረቦቻቸው ተመሳሳይ ነገር እንዲያደርጉ ያበረታታሉ.
ኤሪክ ኢያንሰን ስለሚወደው ፊልም ወይም የቴሌቭዥን ፕሮግራም ስለ ጠፈር ወይም የጠፈር ምርምር ሲጠየቅ "አፖሎ 13" "ማርሲያን" እና "The Empire Strikes Back" ጨምሮ በርካታ ተወዳጆችን ጠቅሷል። ሆኖም፣ በመጨረሻ እንደ ዋና ምርጫው "ትክክለኛው ነገር" መረጠ። ፊልሙ የመጀመሪያውን የሜርኩሪ ሰባት የጠፈር ተመራማሪዎችን ታሪክ የሚያሳይ ሲሆን ከሳይንስ ልቦለድ ወደ እውነታነት በተሸጋገረበት ወቅት የህዋ ጉዞን ምናብ እና ተግዳሮቶችን ይቀርፃል።
የኤሪክ ኢያንሰን የዊልደር ፔንፊልድ ትምህርት በኒውሮ ዣን ቲምሚንስ አምፊቲያትር ውስጥ ለኖቬምበር 13 ከምሽቱ 4 ሰአት ተይዞለታል።
ፍቺ:
ናሳ – ብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር፣ የዩናይትድ ስቴትስ የሲቪል የጠፈር ኤጀንሲ ለሀገሪቷ የጠፈር ምርምር እና ምርምር ኃላፊነት አለበት።
የማርስ ፍለጋ ፕሮግራም - የናሳ ፕሮግራም በማርስ ፍለጋ ላይ ያተኮረ፣ የፕላኔቷን የአየር ንብረት፣ የጂኦሎጂ ጥናት እና ህይወትን የመደገፍ አቅምን ጨምሮ።
የሬዲዮሶቶፕ ፓወር ሲስተም ፕሮግራም - የራዲዮአክቲቭ ኢሶቶፕ መበስበስ የሚፈጠረውን ሙቀት በመጠቀም ለጥልቅ ቦታ ተልእኮዎች ኤሌክትሪክ የሚሰጥ የራዲዮሶቶፕ ሃይል ስርዓቶችን የሚያዳብር እና የሚቀጥል የናሳ ፕሮግራም።
የፕላኔቶች መከላከያ - ምድርን በአስትሮይድ ወይም በኮሜት ላይ ሊደርሱ ከሚችሉ ተፅዕኖ ክስተቶች ለመጠበቅ ዘዴዎችን ማጥናት እና ማዘጋጀት.
ዩሮፓ - ከጁፒተር ጨረቃዎች አንዱ ከበረዶ ቅርፊቱ በታች ፈሳሽ ውሃ ያለው የከርሰ ምድር ውቅያኖስ አለው ተብሎ ይታመናል።
የንግድ የጨረቃ ጭነት አገልግሎቶች - ከንግድ ኩባንያዎች ጋር በመተባበር የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ ተልእኮዎችን ለጨረቃ ለማድረስ ያለመ ፕሮግራም።
ጽናት ሮቨር – የፕላኔቷን መኖሪያነት ለመቃኘት፣ የጥንታዊ ህይወት ምልክቶችን ለመፈለግ እና ወደ ምድር ሊመለሱ የሚችሉ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ያለመ የናሳ ወደ ማርስ ተልእኮ ነው።
ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ - በ2021 ሊጀመር የሚችል መጪው የጠፈር ቴሌስኮፕ እስከ ዛሬ ከተሰራው እጅግ በጣም ኃይለኛ የጠፈር ቴሌስኮፕ እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ነው።
የአርጤምስ ፕሮግራም - በ2024 "የመጀመሪያይቱን ሴት እና ቀጣዩን ሰው" በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ ያለመ የናሳ ፕሮግራም።
ምንጭ፡ ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።