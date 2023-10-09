አዳዲስ ግኝቶች በሰሜን አሜሪካ በሺዎች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ሰዎችን ይጠቁማሉ

በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በኒው ሜክሲኮ በሚገኘው ዋይት ሳንድስ ብሄራዊ ፓርክ ውስጥ የተገኙት አሻራዎች በሰሜን አሜሪካ ካሉት የሰው ልጆች ጥንታዊ ማስረጃዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ አሻራዎች ከ20,000 ዓመታት በፊት ባልታወቁ ሰዎች የተተዉ ናቸው። እነዚህ አሻራዎች ተጠብቀው የቆዩበት ደለል ሽፋን እንደ ጨካኝ ተኩላ እና አሜሪካዊ አንበሳ ያሉ የጠፉ እንስሳት ቅሪተ አካላትም ይዘዋል ።
መጀመሪያ ላይ, አሻራዎቹ ከ 21,000 እስከ 23,000 ዓመታት በፊት ባለው የጊዜ ሰሌዳ ላይ የተቀመጡት በተመሳሳይ የሴዲሜንታሪ ሽፋን ውስጥ የሚገኙትን የውሃ ውስጥ ተክሎች ዘሮችን በመጠቀም ነው. ይሁን እንጂ በሳይንስ ማህበረሰቡ ይህንን ዘዴ በተመለከተ ጥርጣሬዎች ነበሩ, ምክንያቱም በእነዚህ ተክሎች የካርቦን መሳብ የሬዲዮካርቦን የፍቅር ግንኙነት ውጤቶችን ሊያዛባ ይችላል.
ይህንን እርግጠኛ አለመሆን ለመቅረፍ ተመራማሪዎቹ የበለጠ አጠቃላይ አቀራረብን ወስደዋል. በዘሮቹ ላይ ብቻ ከመተማመን ይልቅ 75,000 የአበባ ዱቄትን ከጣቢያው በማውጣት የካርበን መጠናናት አደረጉ። በተጨማሪም፣ የተከማቸ ጉዳትን ለመለካት እና ቁሳቁሱን ለመለካት የኳርትዝ እህሎችን ከደለል ንብርብር መርምረዋል።
የእነዚህ በርካታ ማስረጃዎች ውጤቶች ከቀድሞው የዘር ቀን ጋር ይጣጣማሉ፣ ይህም አሻራዎች በእርግጥ ከ20,000 ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ መሆናቸውን ያረጋግጣል። ይህ ግኝት ከ15,000 ዓመታት በፊት የነበረውን የሰው ልጅ ወደ ሰሜን አሜሪካ የመድረስ የቀድሞ ግንዛቤን ይፈታተናል።
አሁን በሰሜን አሜሪካ ውስጥ የሰዎች መኖሪያ እና የስደት ጊዜን እንደገና ማጤን አስፈላጊ ነው. የእነዚህ ጥንታዊ አሻራዎች ግኝት የሰው ልጅ ቀደም ሲል ከታሰበው በሺዎች ከሚቆጠሩ ዓመታት ቀደም ብሎ በአሜሪካ ውስጥ ሊኖር እንደሚችል ይጠቁማል. እንዲሁም ስለ እነዚህ ቀደምት ሰዎች ሊሆኑ ስለሚችሉ መንገዶች እና አመጣጥ ጥያቄዎችን ያስነሳል።
ምንም እንኳን አሻራዎቹ በኒው ሜክሲኮ ውስጥ ቢገኙም, ይህ ለእነዚህ ግለሰቦች ቅድመ አያቶች የመጀመሪያ ማረፊያ ነው ተብሎ አይታሰብም. በበረዶው ዘመን ሳይቤሪያ እና አላስካን የሚያገናኘው የመሬት ድልድይ ንድፈ ሃሳብ የፍልሰት መንገድን ያቀርባል, ነገር ግን የሰው ልጅ ወደ ሰሜን አሜሪካ የደረሱት የመሬት ድልድይ ከመፈጠሩ በፊት እንኳን ሊሆን ይችላል.
የቅሪተ አካላት ብርቅዬነት የሰው ልጅ ወደ አሜሪካ መግባቱን ቀጥተኛ ማስረጃ እንዳናገኝ ያደርገዋል። ይሁን እንጂ የእነዚህ አሻራዎች ግኝት ስለ ጥንታዊ ሰዎች ፍልሰት እና ታሪክ ገና ያልገለጽነውን ሰፊ እውቀት አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች፡ አሶሺየትድ ፕሬስ