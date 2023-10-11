የ Interspecies መስተጋብር የፍቅር ጓደኝነት በጣም ጥንታዊ ምሳሌ ወደ ኋላ 480 ሚሊዮን ዓመታት

በኮሙኒኬሽን ባዮሎጂ ውስጥ በወጣ አዲስ ጥናት ተመራማሪዎች የ 480 ሚሊዮን አመት የሞሮኮ ሴፋሎፖድ ቅሪተ አካልን ገልፀዋል ይህም የ interspecies መስተጋብር ጥንታዊ ምሳሌ ያሳያል። ቅሪተ አካሉ የተገኘው በሞሮኮ አትላስ ተራሮች በ Fezouata Shale አፈጣጠር ነው።
ቅሪተ አካሉ ቀጥ ያለ ቅርፊት ያለው ናውቲሎይድ፣የሞለስክ ዓይነት ሲሆን በመጨረሻም ሞቶ ወደ ውቅያኖስ ወለል ሰጠመ። በጊዜ ሂደት, የ nautiloid ዛጎል ትናንሽ የጭስ ማውጫዎች ጫካ በሚመስለው በ 88 ቱቦዎች ውስጥ ተሸፍኗል. እነዚህ ቱቦዎች ራሳቸውን ከሞተ ናውቲሎይድ ጋር በማያያዝ ፕቴሮብራንችስ የሚባሉ ጥቃቅን ማጣሪያ-መጋቢዎች ቅኝ ግዛት ቅሪቶች ናቸው።
Pterobranchs ቅኝ በመግዛት እና ቤታቸውን በሞቱ እንስሳት ላይ በመገንባት ይታወቃሉ። እነዚህ ቱቦ-ግንባታ ፍጥረታት ለግማሽ ቢሊዮን ዓመታት ያህል የቆዩ ሲሆን አሁንም በዘመናዊ ውቅያኖሶች ውስጥ ይገኛሉ. ሴፋሎፖድ ቅሪተ አካል ከመታየቱ ቢያንስ 25 ሚሊዮን አመታት በፊት የነበሩ እንስሳት ቤታቸውን ከሌሎች እንስሳት በላይ ሲገነቡ በሚያስገርም ሁኔታ ጥልቅ የሆነ ቅሪተ አካል አላቸው።
የጥናቱ መሪ ካርማ ናንግሉ፣ በሃርቫርድ የንፅፅር ዙኦሎጂ ሙዚየም የፓሊዮንቶሎጂ ባለሙያ፣ የዚህን ግኝት አስፈላጊነት ገልፀውታል። ቅሪተ አካሉ በጥንታዊ እንስሳት የስነ-ምህዳር ምህንድስና ቀደምት ምህንድስና ግንዛቤን እንደሚሰጥ አስረድታለች። እንዲሁም የአንዳንድ ዝርያዎችን የአኗኗር ዘይቤ የረዥም ጊዜ ባህሪን ያጎላል፣ ለምሳሌ ፕትሮብራንችስ ያሉትን ሀብቶች በቅኝ ግዛት የመግዛት እና የመጠቀም ችሎታን የመሳሰሉ።
በተለያዩ የምድር ታሪክ ጊዜያት የልዩነት ግንኙነቶች እና የሞቱ እንስሳት ቅኝ ግዛት ተስተውለዋል። እነዚህ መስተጋብር የጥንታዊ ሥነ-ምህዳሮችን ተለዋዋጭነት እና የተለያዩ ዝርያዎችን ዝግመተ ለውጥ ለመረዳት ወሳኝ ናቸው። ይሁን እንጂ የካምብሪያንን ጊዜ ተከትሎ የመጣው የኦርዶቪሺያን ዘመን እንደዚህ ያሉ የቅሪተ አካላት ማስረጃዎች በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ በጣም አልፎ አልፎ ነው, ይህም በቱቦ የተሸፈነው የሴፋሎፖድ ቅሪተ አካል ጠቃሚ ግኝት ያደርገዋል.
ይህ ግኝት በመጀመሪያዎቹ የፓሊዮዞይክ ዘመን የነበሩትን ልዩ ልዩ እና ውስብስብ ማህበረሰቦች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል፣ ይህም ከ480 ሚሊዮን አመታት በፊት ስለነበረው ጥንታዊ የባህር ህይወት መስተጋብር እና መላመድ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች፡ ኮሙዩኒኬሽንስ ባዮሎጂ (ዩአርኤል አልተሰጠም)