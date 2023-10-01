የጥንት ሸረሪት ቅሪተ አካል ስለ አውስትራሊያ ያለፈ ግንዛቤ ይሰጣል

የሳይንስ ሊቃውንት በአንድ ወቅት ከ11 እስከ 16 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በአውስትራሊያ የዝናብ ደን ውስጥ ይንሸራሸር የነበረውን ትልቅ የሸረሪት ዝርያ ያለው ቅሪተ አካል አግኝተዋል። ግኝቱ በዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና በሸረሪቶች መጥፋት ላይ ብርሃን በመስጠቱ የክልሉን ያለፈ ታሪክ በመረዳት ረገድ ክፍተቶችን በመሙላት ትልቅ ጠቀሜታ አለው።
አዲስ የታወቁት የሸረሪት ዝርያዎች ሜጋሞኖዶንቲየም ኤምኩሉስኪ የተባለ ብሩሽ እግር ያለው ወጥመድ ያለው የሸረሪት ቤተሰብ Barychelidae ነው። ይህ ግኝት በአውስትራሊያ ውስጥ ከተገኙት ጥቂት የሸረሪት ቅሪተ አካላት አንዱ ብቻ ሳይሆን በዓለም የመጀመሪያው የዚህ ቤተሰብ ሸረሪት ቅሪተ አካል ነው።
ከዚህ ቀደም የአውስትራሊያ ውስን የሸረሪት ቅሪተ አካላት ሳይንቲስቶች የእነዚህን አራክኒዶች የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እንደገና እንዲገነቡ ፈታኝ አድርጎታል። ይሁን እንጂ የሜጋሞኖዶንቲየም ማክሉስኪ መገኘቱ ስለ ሸረሪት መጥፋት ጠቃሚ መረጃን ይሰጣል እናም ያለፈውን ጊዜ ግንዛቤን ይጨምራል።
የ Megamonodontium mcluskyi የቅርብ ዘመድ ከሲንጋፖር እስከ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ባለው እርጥብ ደኖች ውስጥ ይገኛል። ይህ የሚያመለክተው ጥንታዊዎቹ ዝርያዎች በአንድ ወቅት በአውስትራሊያ ዋና መሬት ላይ ተመሳሳይ አካባቢዎች ይኖሩ ነበር ነገር ግን አህጉሪቱ የበለጠ ደረቃማ በመሆኗ በመጨረሻ ጠፍተዋል።
ቅሪተ አካሉ የተገኘው በኒው ሳውዝ ዌልስ ውስጥ በሚገኘው ሚኦሴኔ ቅሪተ አካል በበለጸገው McGraths Flat ክልል ውስጥ ነው። በብረት የበለጸገው በ goethite ውስጥ ልዩ ጥበቃ ማድረጉ ተመራማሪዎች የሸረሪትዋን አካል ጥቃቅን ዝርዝሮች እንዲመለከቱ አስችሏቸዋል። በሰውነት ርዝመት 23.31 ሚሊሜትር የሚለካው ሜጋሞኖዶንቲየም ማክሉስኪ በአለም አቀፍ ደረጃ በትልቅነቱ ሁለተኛ ደረጃ ያለው የሸረሪት ቅሪተ አካል ነው።
ሳይንቲስቶች የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒን በመቃኘት የሸረሪትን ጥፍር፣ ፀጉር መሰል አወቃቀሮችን ሴታ፣ ፔዲፓልፕ፣ እግሮች እና ዋና አካልን ጨምሮ የሸረሪትን አካላዊ ገፅታዎች በቅርብ መርምረዋል። የተቀመጡት ስብስቦች እንደ ኬሚካሎችን መለየት፣ ንዝረትን መለየት፣ አጥቂዎችን መከላከል እና ድምጽ ማሰማትን የመሳሰሉ የተለያዩ ተግባራትን ያገለግል እንደነበር ያመለክታሉ።
ይህ ግኝት የአውስትራሊያን ተለዋዋጭ መልክዓ ምድር ወደ ደረቅ አካባቢ ስትሸጋገር ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ከ Barychelidae ቤተሰብ የመጡ የሸረሪት ቅሪተ አካላት ብርቅነት እንደሚያሳየው የመቃብር መኖሪያ ልማዳቸው ለዝቅተኛ ቅሪተ አካላት መጠን አስተዋፅዖ አድርጓል።
በማጠቃለያው የሜጋሞኖዶንቲየም ማክሉስኪ መገኘት ስለ አውስትራሊያ ጥንታዊ ሸረሪቶች እና መጥፋት ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል። ይህ በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀው ቅሪተ አካል ስለ ክልሉ ያለፈ ታሪክ ግንዛቤ ይሰጣል እና የአውስትራሊያን ተለዋዋጭ አካባቢ እንድንረዳ ያደርገናል።
ምንጮች:
- የሳይንስ ማንቂያ፡ https://www.sciencealert.com/exceptional-fossilised-monodontium-mccluskyi-spider-australia
- የሊንያን ሶሳይቲ ዞሎጂካል ጆርናል፡ ዩአርኤል የለም።
– የኒው ሳውዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ፡ ምንም URL የለም።
- የአውስትራሊያ ሙዚየም፡ URL የለም።
- ኩዊንስላንድ ሙዚየም: ምንም URL የለም