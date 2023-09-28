የትሪሎቢትስ ሚስጥራዊ ምግቦች በመጨረሻ በቅሪተ አካል ግኝት ተገለጡ

አዳዲስ ግኝቶች በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት በምድር ውቅያኖሶች ውስጥ ይኖሩ በነበሩት ትሪሎቢትስ ፣ ጥንታዊ የባህር ውስጥ ፍጥረታት እንቆቅልሽ አመጋገብ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል። ለ 250 ሚሊዮን ዓመታት ያህል የበለፀገው እና ከ20,000 በላይ ዝርያዎችን ያካተተው ትሪሎቢትስ ሳይንቲስቶችን የአመጋገብ ልማዳቸውን በተመለከተ ግራ ሲያጋባቸው ቆይቷል። ተመራማሪዎች አመጋገባቸውን ለመገመት ከዚህ ቀደም በተዘዋዋሪ ማስረጃ ላይ ተመርኩዘው ነበር፣ ነገር ግን በቅርብ ጊዜ የተደረገ አንድ ግኝት የትሪሎቢትስ የመጨረሻ ምግቦችን ቀጥተኛ ማስረጃ አቅርቧል።
በደንብ የተጠበቀው ትሪሎቢት ናሙና፣ቦሄሞሊቻስ ኢንኮላ በመባል የሚታወቀው፣ ውስብስብ የሆነውን የ3-ል ዝርዝሮቹን የሚጠብቅ በሮኪካኒ ኳሶች - siliceous ጠጠሮች ውስጥ ታሽጎ ተገኝቷል። በዚህ ናሙና የምግብ መፍጫ ሥርዓት ውስጥ፣ በቼክ ሪፐብሊክ የቻርለስ ዩኒቨርሲቲ የቅሪተ አካል ተመራማሪዎች በፔትር ክራፍት የሚመራው የዛጎሎች ቁርጥራጮች አንድ ላይ ተጣምረው አገኙ። በጣም አስፈላጊው ነገር እነዚህ ዛጎሎች ምንም ዓይነት የመፍቻ ምልክት አላሳዩም, ይህም የ trilobite የምግብ መፍጫ ሥርዓት በጠቅላላው ርዝመት ውስጥ ገለልተኛ ወይም መሰረታዊ ሊሆን እንደሚችል ያሳያል, ልክ እንደ ዘመናዊ ክሩስታሴስ እና ሸረሪቶች.
የትሪሎቢት የምግብ መፈጨት ትራክት ትንተና የተለያዩ አዳኞችን ያሳያል። በብዛት የሚገኙት ቁርጥራጮች እስከ ዛሬ ድረስ የሚገኙት የኦስትራኮዶች፣ ትናንሽ ሽሪምፕ የሚመስሉ ክራንሴሴሶች ናቸው። በተጨማሪም ትሪሎቢት ሃይሊት ኮንች ቀንድ አውጣዎችን፣ የጠፉ ስታርፊሾችን እና የባህር ዩርቺን ዘመድ የሆነውን ስታይሎፎራ በልቷል። እነዚህ ግኝቶች ትሪሎቢት በቀላሉ የተበታተኑ ወይም ሙሉ በሙሉ ለመዋጥ የሚበቁትን የሞቱትን እና ሕያዋን እንስሳትን የሚመግብ ኦፖርቹኒቲስ አራጊ እንደነበረ ይጠቁማሉ።
በተጨማሪም፣ የትሪሎቢት ሙሉ የምግብ መፈጨት ትራክት እና በደረት ላይ ያለው የተዛባ ሁኔታ ሊቀልጥ በዝግጅት ላይ እንደነበረ ያሳያል። ልክ እንደሌሎች አርቲሮፖዶች፣ ትራይሎቢቶች ለማደግ exoskeletonዎቻቸውን ማፍሰስ ያስፈልጋቸዋል። እንደ ማቅለጥ ሂደት፣ የምግብ መፍጫ ትራክቱ አሮጌውን exoskeleton ለማጥፋት እና አዲስ ለመፈጠር እርዳታ ለመስጠት ይስፋፋ ነበር።
የትሪሎቢት አመጋገብ መገኘት ስለ አመጋገብ ባህሪያቸው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ስለእነዚህ አስገራሚ ፍጥረታት ያለንን ግንዛቤ ይጨምራል። ትራይሎቢትስ ከዘመናዊ ክራስታሳዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ የአመጋገብ ልማድ እንደነበራቸው ይጠቁማል፣ አልፎ አልፎ ከመጠን በላይ የመመገብ ድርጊቶች ከተወሰኑ የፊዚዮሎጂ መስፈርቶች ጋር የተያያዙ። ይህ ጥናት ተፈጥሮ በተሰኘው መጽሔት ላይ ታትሟል.