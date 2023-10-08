አዳዲስ ግኝቶች የሰው ልጅ ወደ አሜሪካ የመድረስ ጊዜን ይፈታተኑታል።

በኒው ሜክሲኮ ዋይት ሳንድስ ብሄራዊ ፓርክ ውስጥ የተገኙት የቅሪተ አካል የሰው አሻራዎች የቅርብ ጊዜ ትንተና ሰዎች ከ14,000 ዓመታት በፊት አሜሪካ ደረሱ የሚለውን የረጅም ጊዜ እምነት እየተፈታተነ ነው። ባለፈው የበረዶ ዘመን የሐይቅ ክፍል በነበሩ ደረቅ የባህር ዳርቻዎች ላይ ተጠብቀው የነበሩት አሻራዎች ከ21,000 እስከ 23,000 ዓመታት ዕድሜ እንዳላቸው ይገመታል፣ ሳይንስ በተባለው መጽሔት ላይ እንደታተመ።
የእነዚህ አሮጌ አሻራዎች ግኝት የሰው ልጅ ወደ አሜሪካ የሚሰደደውን የተለመደ የጊዜ መስመር ይፈታተነዋል፣ ይህም ቀደም ሲል የሰሜኑ አገሮች በበረዶ በተያዙበት ጊዜ እንደተፈጠረ ይታመን ነበር። በጥናቱ የተሳተፉት የዩኤስ የጂኦሎጂካል ሰርቬይ ተመራማሪ ካትሊን ስፕሪንግገር ይህ ግኝት በስደተኛ መንገዶች እና ሰዎች እንዴት ወደ አህጉሪቱ መድረስ እንደቻሉ ጥያቄዎችን እንደሚያስነሳ ጠቁመዋል። በተጨማሪም በክልሉ ውስጥ ስለ ሰዎች እና ሜጋፋና አብሮ መኖር እና አንዳንድ ዝርያዎችን ለማጥፋት ስለሚኖራቸው ሚና ጥያቄዎችን ያስነሳል.
ይሁን እንጂ የጥናቱ ተቺዎች የዱካውን ዕድሜ ለመገመት ጥቅም ላይ የሚውለው የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒክ ስጋትን አንስተዋል። በሳይንስ የታተመ የተለየ ወረቀት ከዱካው ጎን የተገኙ ዘሮች የካርበን መጠናናት እምነት የማይጣልበት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ተክሉ የቆየ ካርቦን ከውሃ ውስጥ የመሳብ ችሎታው አስተማማኝ ሊሆን ይችላል ፣ ይህም ውጤቱን ሊያዛባ ይችላል ። በውጤቱም, የእነዚህን አሻራዎች ጊዜ እና አስፈላጊነት በተመለከተ ክርክር ውስብስብ እና አከራካሪ ሆኖ ቆይቷል.
እነዚህ ግኝቶች የሰው ልጅ ወደ አሜሪካ የፈለሰበትን ታሪክ እና በበረዶ ዘመን በሰዎች እና በአካባቢው መካከል ያለውን ግንኙነት ለመረዳት አዳዲስ መንገዶችን ከፍተዋል። ተጨማሪ መረጃዎችን ለማሰባሰብ እና የእነዚህን አሻራዎች ትክክለኛ ትርጉም ለማወቅ ስለ መጀመሪያው የሰው ልጅ ታሪክ ግንዛቤያችንን ለማስተካከል ተጨማሪ ጥናትና ምርምር ያስፈልጋል።
ምንጮች:
- NPR (ያለ URL)