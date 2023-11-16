በፕሮፌሽናል እሽቅድምድም ውስጥ የጭንቀት ተፅእኖን ማሰስ

መንቀጥቀጥ፣ የአሰቃቂ የአንጎል ጉዳት አይነት፣ በፕሮፌሽናል ስፖርቶች አለም ውስጥ ትልቅ ስጋት ሆኖ ቆይቷል። በዚህ ውይይት ውስጥ ቁልፍ ሰው የሆነው እ.ኤ.አ. ከ2000 እስከ 2017 በውድድር ዘመኑ በርካታ ውዝግቦችን ያጋጠመው ታዋቂው የ NASCAR ሹፌር ዴል ኤርንሃርድት ጁኒየር ነው። የመልሶ ማግኛ መንገድ።
እ.ኤ.አ. በ1998 የመጀመሪያ ድንጋጤውን ያገኘው በ 2012 አደጋ እስከደረሰበት ጊዜ ድረስ ነበር Earnhardt የባለሙያ እርዳታ እንደሚያስፈልግ የተገነዘበው። እንደ ሲድኒ ክሮስቢ ካሉ ከፍተኛ ደረጃ አትሌቶች ጋር በሚሰራው ስራ ታዋቂውን ከፒትስበርግ የህክምና ማዕከል ዩንቨርስቲ ወደ ዶክተር ሚካኤል ኮሊንስ ዞረ። በዶ/ር ኮሊንስ መሪነት፣ Earnhardt የጭንቅላት እንቅስቃሴን እና እንቅስቃሴን ለመፍታት የተለያዩ የህክምና ልምምዶችን አድርጓል።
ምንም እንኳን Earnhardt ለጥቂት አመታት ጥሩ ስሜት ቢሰማውም, በሚቺጋን ከባድ አደጋ ከተከሰተ በኋላ, ምልክቶቹ በ 2016 እንደገና ብቅ አሉ. በሚያስደንቅ ሁኔታ ፣ እሱ መጀመሪያ ላይ የአደጋውን እና የተከሰቱትን ምልክቶች ከመደንገጥ ጋር አላደረገም። ይህ የተለመደ የተሳሳተ ግንዛቤ በስፖርት ውስጥ የጭንቅላት ጉዳቶችን በተመለከተ የግንዛቤ እና የትምህርት አስፈላጊነትን ያሳያል።
በሕክምና ሕክምናዎች ግንዛቤ እና እድገቶች እየጨመረ በመምጣቱ፣ Earnhardt ከዶክተር ኮሊንስ ተጨማሪ እርዳታ ጠየቀ። ይህ ውሳኔ በመጨረሻ ከውድድር የስድስት ወር እረፍትን በመልሶ ማቋቋም ላይ እንዲያተኩር አድርጓል። የተግባር ኒዩሮሎጂ መርሆችን በመተግበር፣ Earnhardt አእምሮውን እንደገና በማዘጋጀት እና በማደስ ላይ ተሰማርቷል፣ በመጨረሻም የውድድር ስራውን እንዲቀጥል አስችሎታል።
ተግባራዊ ኒዩሮሎጂ፣ የነርቭ ሥርዓትን በመገምገም እና በማከም ላይ የሚያተኩር መስክ፣ ለ Earnhardt ማገገም ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። የተግባር ኒዩሮሎጂ ኤክስፐርት የሆኑት ዶ/ር ራቸል ፍሮንታይን እንደገለፁት የተለያዩ ስርዓቶችን ለምሳሌ የእይታ፣ የቬስትቡላር እና የፕሮፕረዮሴፕቲቭ ሲስተም ግምገማን ያካትታል። እነዚህ ስርዓቶች ለቦታ ግንዛቤ እና ቅንጅት እንዴት አስተዋፅዖ እንደሚያበረክቱ በመረዳት፣ ባለሙያዎች የጭንቅላት ጉዳት ላለባቸው ግለሰቦች ውጤታማ የሕክምና ዕቅዶችን ማዘጋጀት ይችላሉ።
ከፕሮፌሽናል ውድድር ባሻገር፣ መንቀጥቀጥ በብዙ ግለሰቦች ላይ ተፅዕኖ ያሳድራል፣ ይህም ከወራት አልፎ ተርፎም ለዓመታት በድህረ-መንቀጥቀጥ ምልክቶች የሚሰቃዩትን ጨምሮ። ከሚታዩ ጉዳቶች በተለየ እነዚህ ግለሰቦች ተጨባጭ ማስረጃ ባለመኖሩ ልምዳቸውን ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ለመግለጽ ይቸገራሉ። ይህ ከድህረ-ኮንከስሽን ሲንድሮም ጋር ለሚታገሉ ሰዎች አስቸኳይ ድጋፍ እና መግባባት እንደሚያስፈልግ ያሳያል።
በማጠቃለያው፣ የዴል ኤርንሃርት ጁኒየር ጉዞ በፕሮፌሽናል ውድድር ውስጥ የሚፈጠሩ ግጭቶችን የማወቅ እና የመፍታትን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። እንደ Earnhardt ያሉ አትሌቶች እርዳታ በመጠየቅ፣ በመልሶ ማቋቋም እና ግንዛቤን በማሳደግ በጭንቅላት ላይ ለሚደረገው ጉዳት ቀጣይነት ያለው ውይይት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ እና በስፖርት ውስጥ የተሻሻሉ የደህንነት እርምጃዎችን መንገድ ይከፍታሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. Dale Earnhardt Jr. በእሽቅድምድም ህይወቱ ውስጥ ስንት ድንጋጤዎችን አጋጥሞታል?
ዴል ኤርንሃርድት ጁኒየር በሙያዊ ውድድር ህይወቱ ከ12-18 መንቀጥቀጥ ደርሶበታል።
2. ዴል ኤርንሃርት ጁኒየር በ2012 ከአደጋው በኋላ እርዳታ የጠየቀው ማን ነው?
እ.ኤ.አ. በ 2012 ከአደጋው በኋላ ፣ ዴል ኤርንሃርት ጁኒየር ከፒትስበርግ የህክምና ማእከል ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ሚካኤል ኮሊንስ እርዳታ ጠየቀ።
3. ተግባራዊ ኒውሮሎጂ ምንድን ነው?
ተግባራዊ ኒዩሮሎጂ አንጎልን ለማደስ የነርቭ ሥርዓትን መገምገም እና ሕክምናን ያካትታል. የእይታ፣ የቬስትቡላር እና የባለቤትነት ስርዓቶችን ጨምሮ በተለያዩ ስርዓቶች ላይ ያተኩራል።
4. የመደንገጥ ምልክቶች ምንድናቸው?
የጋራ መንቀጥቀጥ ምልክቶች ራስ ምታት፣ ማዞር፣ የማስታወስ ችግር፣ ለብርሃን እና ጫጫታ ስሜታዊነት እና የስሜት ወይም የባህሪ ለውጥ ያካትታሉ።