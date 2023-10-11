በግርዶሽ ወቅት ለኢነርጂ ኢንዱስትሪ የተሻሉ የአየር ሁኔታ ትንበያዎች፣ ለ NOAA ሞዴል ምስጋና ይግባው።

የNOAA የአጭር ክልል የአየር ሁኔታ ትንበያ ሞዴል፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ፈጣን ማደስ (HRRR) አሁን በግርዶሽ ወቅት የፀሐይ እና የንፋስ ሃይል ማመንጫ መቋረጥ ትንበያን ያካትታል። የግርዶሽ ግርዶሾችን ወደ HRRR ትንበያዎች ማካተት የኢነርጂ ኢንዱስትሪው በግርዶሽ ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን በተሻለ ሁኔታ እንዲቀርጽ እና የኃይል ማመንጫ እና ምትኬን ለማስተካከል እቅድ እንዲያወጣ ያስችለዋል።
የ CIRES ሳይንቲስት እና በNOAA ግሎባል ሲስተምስ ላብራቶሪ (ጂኤስኤል) የቀድሞ ከፍተኛ ሳይንቲስት ስታን ቤንጃሚን ይህ መሻሻል ለኢነርጂ ኢንደስትሪ ጠቃሚ ነው ይላሉ በተለይ አልፎ አልፎ ነገር ግን አስፈላጊ ግርዶሽ በሚፈጠርበት ጊዜ። በቢንያም እና በቡድኑ የተገነባው የHRRR ሞዴል ቀደም ሲል በጠቅላላ የፀሐይ ግርዶሾች እና በአርክቲክ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ግርዶሾችን በተሳካ ሁኔታ አካቷል.
በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል ያልፋል፣ በከፊልም ሆነ ሙሉ ፀሐይን ትደብቃለች። ይህ በመሬት ላይ የሚደርሰውን የፀሐይ ጨረር መቀነስ ያስከትላል, ይህም የሙቀት መጠንን ጊዜያዊ መቀነስ እና የንፋስ መረጋጋት ያመጣል. የHRRR ሞዴል አሁን እነዚህን ተፅእኖዎች ከግምት ውስጥ ያስገባ እና በግርዶሽ ወቅት የአየር ሁኔታን እንዴት እንደሚነኩ ይተነብያል።
የ HRRR ሞዴል አሁን በሚቀጥሉት 4 አስርት ዓመታት ውስጥ የሚከሰቱትን ሁሉንም የፀሐይ ግርዶሾችን ይወክላል ፣ በ 2024 በዩናይትድ ስቴትስ ላይ የሚያልፍ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ጨምሮ ። የኃይል ኢንዱስትሪ ተወካዮች ለዚህ መሻሻል ምስጋናቸውን ገልፀዋል ፣ ምክንያቱም ሂሳቡን እንዲሰጡ ያስችላቸዋል ። እና ግርዶሾች በኃይል ማመንጫዎች ላይ የሚያስከትለውን ተፅእኖ ይቀንሱ.
በNOAA እና አጋሮቹ የተሰሩት ምርምር እና ማሻሻያዎች፣እንደ HRRR ሞዴል፣የፀሀይ እና የንፋስ ሃይል ትንበያ ትክክለኛ ትንበያዎችን በማቅረብ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ይህም ታዳሽ ሃይልን በተቀላጠፈ ወደ ኤሌክትሪክ አውታር በማዋሃድ እና የካርቦንዳይዜሽን ሂደትን ለማፋጠን ይረዳል። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የኃይል ማመንጫ.
ምንጮች፡ ዊኪፔዲያ፣ የኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ በቡልደር
ትርጓሜዎች
- NOAA: ብሔራዊ የውቅያኖስ እና የከባቢ አየር አስተዳደር
– HRRR፡ ባለ ከፍተኛ ጥራት ፈጣን እድሳት
- CIRES: በአካባቢያዊ ሳይንሶች ውስጥ የምርምር ትብብር ተቋም
- GSL: ግሎባል ሲስተምስ ላብራቶሪ
- CIRA: በከባቢ አየር ውስጥ የምርምር ትብብር ተቋም