የአገሬው ተወላጅ ማህበረሰቦች የፀሐይ ግርዶናን እንደ ቅዱስ ክስተት ይቀበላሉ።

በዚህ ቅዳሜና እሁድ የሚኖረውን የፀሐይ ግርዶሽ በመጠባበቅ በሰሜን፣ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ የሚገኙ የአገሬው ተወላጆች ማህበረሰቦች አባላት የሰለስቲያል ዝግጅትን በተቀደሰ ወጎች እና ባህላዊ ትምህርቶች ለማክበር በዝግጅት ላይ ናቸው። ለናቫሆ ብሔር፣ ግርዶሹ ልዩ ክብር እና ጠቀሜታ አለው። በግርዶሹ ቀን የናቫሆ ሰዎች ግርዶሹን ከመመልከት ወይም አካላዊ እንቅስቃሴዎችን ከማድረግ በመቆጠብ የማሰላሰል እና የጸሎት ጊዜን ይመለከታሉ።
የክሪስታል ኩርሊ ለትርፍ ያልተቋቋመ አገር በቀል ህይወት መንገዶች ስራ አስፈፃሚ፣ በግርዶሹ ዙሪያ ያለውን የናቫሆ ባህላዊ ፕሮቶኮሎችን ልዩነት አጉልተው ሲገልጹ፣ “እንደ ዲን ሰዎች ከሌሎች ጎሳዎች ጋር ሲነፃፀር ማድረግ የማይገባን ብዙ ነገሮች አሉ፣ ለእነርሱ ምንም ችግር የለውም። ግርዶሹን ለማየት ወይም ወደ ውጭ ለመውጣት ወይም ነገሮችን ለማድረግ” በግርዶሹ እለት በናቫሆ ሪዘርቬሽን ላይ ያሉ ታዋቂ የቱሪስት መዳረሻዎች እንደ ሀውልት ሸለቆ እና አራት ማዕዘን ሀውልት ያሉ ነዋሪዎች ዝግጅቱን ከቤታቸው ሆነው በዝምታ እንዲያዩት ይዘጋሉ።
በናቫጆ የሚመራ አስጎብኝ ኩባንያዎች በግርዶሹ ወቅት ሥራቸውን ያቆማሉ ፣ በሌሎች ክልሎች ውስጥ ያሉ አንዳንድ ተወላጆች ባህላዊ ትምህርቶችን ለማስተላለፍ እና ታሪኮችን ለመለዋወጥ እንደ እድል አድርገው ይመለከቱታል። ግርዶሹ የዑደት መጨረሻን እና የፀሐይን ዳግም መወለድን የሚያመለክት እንደ መንፈሳዊ ጊዜ ነው የሚታየው። በጨረቃ እና በፀሐይ መካከል እንደ ሰማያዊ እቅፍ ይታያል.
የናቫሆ የባህል አማካሪ የሆኑት ፖል ቤጋይ ግርዶሹ እንደ ረብሻ እና የፀሃይ ሞት መሆኑን ገልፆ፣ አክብሮታዊነትን አስፈላጊነት እና እንቅስቃሴዎችን በጊዜያዊነት ማቆምን አጽንኦት ሰጥቷል። በቺንሌ፣ አሪዞና፣ ናቫጆ እና ላኮታ የሆነው ሺዬ ቢድዚል፣ ግርዶሹን ከልጆቹ ጋር ለማየት እና በአስፈላጊነቱ ላይ ለማስተማር አቅዷል። የክላማት ጎሳዎች የቋንቋ ክፍል ዳይሬክተር የሆኑት ጆርጄኔ ኔልሰን ከግርዶሽ ጋር የተያያዙ ታሪኮችን ከክላማዝ፣ ሞዶክ እና ያሁስኪን-ፓዩት ሰዎች ለማካፈል በትምህርታዊ ፓነል ውስጥ ይሳተፋሉ።
የፀሃይ ግርዶሹ ተወላጆች ማህበረሰቦች ከባህላዊ ባህላቸው ጋር እንዲገናኙ እና ቅዱስ እውቀታቸውን ለወጣት ትውልዶች እንዲያስተላልፉ እድል ይሰጣል። ወቅቱ የተፈጥሮ አለም ትስስር እና በአገር በቀል ኮስሞሎጂ ውስጥ የሰማይ ሁነቶችን አስፈላጊነት ለሰዎች የሚያስታውስ የማሰላሰል፣ የጸሎት እና የአክብሮት ጊዜ ነው።
ትርጓሜዎች
– ናቫጆ/ዳይ፡- የናቫጆ ሕዝብን ያመለክታል፣ የአሜሪካ ተወላጅ ጎሳ በዋነኛነት በደቡብ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ የሚኖሩ።
- ቅዱሳን ወጎች፡ ልማዶች እና ልማዶች በአንድ የተወሰነ ባህላዊ ወይም ሃይማኖታዊ አውድ ውስጥ ጥልቅ መንፈሳዊ ትርጉም ያላቸው።
ምንጮች:
- አሶሺየትድ ፕሬስ