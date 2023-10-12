SkySafari መተግበሪያ ለዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ እይታ ልዩ ባህሪያትን ይሰጣል

ታዋቂው የስነ ፈለክ ጥናት መተግበሪያ ስካይሳፋሪ የሰማይ ተመልካቾች መጪውን የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ እንዲከታተሉ እና እንዲመለከቱ የሚያግዝ አዲስ ባህሪያትን አስተዋውቋል። ቅዳሜ ኦክቶበር 14 የታቀደው ይህ ግርዶሽ ጨረቃ በፀሐይ ፊት ስትያልፍ "የእሳት ቀለበት" ተጽእኖ ይፈጥራል.
ተጠቃሚዎች ግርዶሹን እንዲከተሉ፣ ስለ ክስተቱ እንዲማሩ እና ቅጽበታዊ ማንቂያዎችን እንዲቀበሉ ለመርዳት SkySafari የ2023 አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ባህሪያትን ለ iOS ተጠቃሚዎች ጀምሯል። አንድሮይድ ተጠቃሚዎች በሚያዝያ 2024 ለጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ ተመሳሳይ ባህሪ ይኖረዋል።
በ SkySafari ግርዶሽ ማሻሻያ ውስጥ የተካተቱት አንዳንድ ቁልፍ ባህሪያት የጨረቃን ጥላ በምእራብ ዩናይትድ ስቴትስ ስትዞር ለመከታተል የቁጠባ ጊዜ ቆጣሪዎች ናቸው፣ ተጠቃሚዎች ምርጡን የመመልከቻ ስፍራ እንዲያገኙ የሚረዳ በይነተገናኝ ካርታ፣ ግርዶሹን በማንኛውም ጊዜ ለማየት የሚያስችል ግርዶሽ ሲሙሌተር ነው። የተወሰነ ጊዜ እና ቦታ፣ እና የጨረቃን ጥላ እንቅስቃሴ ከጠፈር እይታ ለመመልከት የጥላ መከታተያ። አፕሊኬሽኑ በእያንዳንዱ የግርዶሽ ወቅት ምን እንደሚታይ የሚገልጹ ትረካዎችን እንዲሁም የዓመቱን የፀሐይ ግርዶሽ በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት የሚረዱ መሳሪያዎችን እና ምክሮችን የያዘ የኦዲዮ ማሳወቂያዎችን ያቀርባል።
ከSkySafari በተጨማሪ የዓመቱን የፀሐይ ግርዶሽ ልምድ ሊያሳድጉ የሚችሉ ሌሎች ታዋቂ መተግበሪያዎች አሉ። NASA የግርዶሹን ታይነት የሚያሳይ በይነተገናኝ ካርታ የሆነውን Eclipse Explorer 2023 አውጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ለትርፍ ያልተቋቋመው የጠፈር ተመራማሪዎች ድንበር የለሽ ድርጅት በዓለም ዙሪያ ለተጠቃሚዎች የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የፊት ረድፍ የመቀመጫ ልምድ በመስጠት “One Eclipse” መተግበሪያን ያቀርባል።
ያስታውሱ፣ በግርዶሽ ወቅት እንኳን ፀሀይን በቀጥታ አለማየት ወሳኝ ነው። ግርዶሹን ከፊልም ሆነ ከዓመታዊም ቢሆን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት የተረጋገጡ የፀሐይ ማጣሪያዎች ሁል ጊዜ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው። ተስማሚ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮችን መልበስ በጣም አስፈላጊ ነው፣ እና የፀሐይ ማጣሪያዎች እንዲሁ ለካሜራዎች፣ ቴሌስኮፖች እና ቢኖክዮላር መጠቀም አለባቸው። ለበለጠ ዝርዝር የአስተማማኝ የፀሐይ ምልከታ መመሪያዎች፣እባክዎ የኛን “ፀሀይን በአስተማማኝ ሁኔታ እንዴት መጠበቅ እንዳለብን” ይመልከቱ።
ምንጮች:
– ምንጭ ጽሑፍ፡ Space.com
- SkySafari ድር ጣቢያ
- የናሳ ድር ጣቢያ
- የጠፈር ተመራማሪዎች ድህረ ገጽ