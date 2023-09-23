በፍራፍሬ ዝንቦች ውስጥ ያለው ፕሮቲን በቀዝቃዛው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ፣ የጥናት ግኝት

በቅርብ ጊዜ በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ የታተመ ጥናት በፍራፍሬ ዝንቦች ውስጥ ያለ ፕሮቲን በቀዝቃዛ ሁኔታዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይህ ኢዲታሮድ ተብሎ የሚጠራው ፕሮቲን ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጥቅሞች እና ከቀዝቃዛ ሙቀት ጋር በመላመድ ከሚታወቀው የሰው ፕሮቲን አይሪን ጋር የተያያዘ ነው።
ከሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ቤት እና የዌይን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ቤት ተመራማሪዎች የተበላሹ ሴሉላር ክፍሎችን ከሰውነት ውስጥ ማስወገድን የሚያካትት የራስ-ሰር ህክምናን ፊዚዮሎጂ ሂደት ለመረዳት ፍላጎት ነበራቸው. የኢዲታሮድ ጂን በፍራፍሬ ዝንቦች ውስጥ ራስን በራስ ማከምን እንደሚቆጣጠር ደርሰውበታል። የዝንቦችን ጄኔቲክ ሜካፕ በማቀነባበር የኢዲታሮድ ጂን በራስ-ሰር ሂደት ውስጥ እንደሚሳተፍ አሳይተዋል።
ቡድኑ በተጨማሪም የኢዲታሮድ ጂን እና በሰው ልጅ ጂን FNDC5 መካከል ግንኙነት አግኝቷል ይህም የፕሮቲን አይሪን ቅድመ ሁኔታ ነው። አይሪሲን ቀደም ሲል ለጡንቻኮስክሌትታል እና ለሌሎች ከአጥቢ እንስሳት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጥቅሞች እንዲሁም ቅዝቃዜን ማስተካከል አስፈላጊ እንደሆነ ታይቷል.
ኢዲታሮድ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ውስጥ ያለውን ሚና የበለጠ ለመመርመር ተመራማሪዎቹ በዌይን ስቴት ዩኒቨርሲቲ በዶ/ር ሮበርት ቬሰል ቡድን የተዘጋጀውን ልብ ወለድ ዘዴ በመጠቀም የፍራፍሬ ዝንቦችን አሰልጥነዋል። የኢዲታሮድ ጂን የሌላቸው ዝንቦች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጽናትን ያዳክማሉ እና ከስልጠና በኋላ የሚታዩትን የተለመዱ ማሻሻያዎች እንዳላገኙ ደርሰውበታል። የሚገርመው ነገር እነዚህ ዝንቦች ቀዝቃዛ ሙቀትን መታገስ አልቻሉም።
ይህ ጥናት የኢዲታሮድ ጂን ቤተሰብ የዝግመተ ለውጥን አስፈላጊነት ያጎላል፣ ይህም በዝግመተ ለውጥ ውስጥ በሁለቱም አከርካሪ አጥቢዎችና አጥቢ እንስሳት ውስጥ ተጠብቆ ያለ ይመስላል። ተመራማሪዎቹ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን (autophagy) ሂደትን እንደሚያንቀሳቅስ ያምናሉ ይህም የተበላሹ ሴሉላር ክፍሎችን እና በጠንካራ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት የሚመረቱ መርዛማ ተረፈ ምርቶችን ለማጽዳት ይረዳል። የኢዲታሮድ ጂን በዚህ ሂደት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል.
በአካል ብቃት እንቅስቃሴ፣ በአውቶፋጂ እና በኢዲታሮድ ጂን መካከል ያለውን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ነገር ግን፣ ይህ ጥናት የአካል ብቃት እንቅስቃሴን እና ለቅዝቃዛ ሙቀት መላመድ ጥቅማጥቅሞችን መሠረት በማድረግ ስለ ሞለኪውላዊ ዘዴዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጭ:
- "Iditarod, የ Drosophila homolog of the Irisin precursor FNDC5, ለአካል ብቃት እንቅስቃሴ አፈፃፀም እና ለልብ አውቶፋጂ በጣም አስፈላጊ ነው" በታይለር ኮብ፣ ኢሬን ህዋንግ፣ ሚካኤል ሱካር፣ ሲም ናምኮንግ፣ ኡን-ሶ ቾ፣ ማርያም ሳፋዳር፣ ማይንግጂን ኪም፣ ሮበርት ጄ. ቬሰልልስ , እና Jun Hee Lee, የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች.