በናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል የበረራ ሲስተም ትግበራ ቅርንጫፍ ሚና

በናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል የሚገኘው የበረራ ሲስተምስ ትግበራ ቅርንጫፍ የሰው ሰራሽ እና ሰው አልባ የጠፈር በረራ ፕሮጀክቶች የባዮሳይንስ ክፍያን የማዘጋጀት እና የማዋሃድ ሃላፊነት አለበት። በባለብዙ ዲሲፕሊናዊ ቡድን አቀራረብ፣ ይህ ቅርንጫፍ የተልእኮ ስኬት እና የደንበኛ መስፈርቶችን ማክበሩን ያረጋግጣል።
የበረራ ሲስተም ትግበራ ቅርንጫፍ ቁልፍ ከሆኑ አቅሞች መካከል አንዱ የክፍያ ጭነት ልማት እና ውህደት ነው። የተልእኮውን ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ከተለያዩ አጋሮች ጋር አዳዲስ ዲዛይኖችን ለማዘጋጀት ወይም ከመደርደሪያ ውጭ (COTS) ሃርድዌርን ለማሻሻል ይሠራሉ። ሁለቱም ሰው ሰራሽ እና ሰው አልባ ሸክሞች በጠፈር በረራ ስርዓቶች ውስጥ የተዋሃዱ ናቸው።
የጠፈር በረራ ማረጋገጫ ሙከራ እና ትንተና ሌላው የቅርንጫፉ ስራ ወሳኝ ገጽታ ነው። ለጠፈር በረራ የሃርድዌር መስፈርቶችን የመረዳት እና አፈፃፀሙን ለማረጋገጥ በቦታው ላይ ሙከራዎችን ለማድረግ የሚያስችል እውቀት አላቸው። ግኝቶቻቸውን ለመመዝገብ የጽሁፍ ትንታኔ እና ሪፖርቶችንም ያቀርባሉ። በተጨማሪም፣ የ COTS መሳሪያዎችን በጠፈር ውስጥ ለመጠቀም መርጠው አረጋግጠዋል።
ቅርንጫፉ ለክፍያ አስተዳደር እና ኦፕሬሽኖች ኃላፊነት አለበት። የሃርድዌር ልማትን ይቆጣጠራሉ፣ የፕሮጀክቱን ሳይንሳዊ እና ተግባራዊ ገጽታዎች ያስተዳድራሉ፣ እና የመርሃግብር እና የአደጋ አስተዳደርን ይቆጣጠራሉ። እንዲሁም ዓለም አቀፍ ሙከራዎችን እና ስራዎችን ያስተባብራሉ.
ከነዚህ ኃላፊነቶች በተጨማሪ የበረራ ሲስተም ትግበራ ቅርንጫፍ ከመጀመሩ በፊት እና በኋላ ለሚደረጉ ጭነቶች ድጋፍ ይሰጣል። ሎጅስቲክስን ያስተናግዳሉ፣ የክፍያ ሥራዎችን ያስተባብራሉ፣ እና ለወደፊት ትንተና መረጃን እና ባዮ ናሙናዎችን ይሰበስባሉ እና ያከማቹ።
ለምርምራቸው እንዲረዳው ቅርንጫፉ እንደ ሰው ደረጃ የተሰጣቸው እና ሰው-ያልሆኑ ሴንትሪፉጅ ያሉ የመሬት ማጣደፍ ፋሲሊቲዎችን ይጠቀማል። እነዚህ ፋሲሊቲዎች የሃይፐር ስበት እና ፍጥነት መጨመር በሰዎች እና በሌሎች ፍጥረታት ላይ ያለውን ተፅእኖ ለማጥናት ያስችላሉ. ጥቅም ላይ የዋሉት ፕሮቶኮሎች ለተወሰኑ የሙከራ ሙከራዎች ሙሉ ለሙሉ ሊበጁ የሚችሉ ናቸው፣ እና ልዩ ሃርድዌር እንደ አስፈላጊነቱ በቤት ውስጥ ተቀርጾ ሊመረት ይችላል።
በአጠቃላይ በናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል የበረራ ሲስተም ትግበራ ቅርንጫፍ ለስፔስ በረራ ፕሮጀክቶች የባዮሳይንስ ክፍያ ጭነቶችን በማዘጋጀት እና በማዋሃድ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ሁለገብ አካሄዳቸው እና እውቀታቸው የተልዕኮ ስኬት እና የደንበኛ መስፈርቶችን ማክበርን ያረጋግጣል።
ትርጓሜዎች
- ጭነት፡- በአውሮፕላን፣ በጠፈር መንኮራኩር ወይም ሚሳኤል የተሸከመ ዕቃ ወይም መሳሪያ፣በተለይ ለሳይንሳዊ ምርምር።
– ባዮሳይንስ፡ ሕያዋን ፍጥረታትን፣ አወቃቀራቸውን፣ ተግባራቸውን፣ ዝግመተ ለውጥን፣ መስተጋብርን እና ሥርጭትን ጨምሮ ጥናት።
– ሴንትሪፉጅ፡- በይዘቱ ላይ ሴንትሪፉጋል ኃይል የሚተገበር በፍጥነት የሚሽከረከር ኮንቴይነር ያለው ማሽን፣ በተለይም የተለያየ እፍጋቶችን ለመለየት የሚያገለግል ነው።
ምንጮች:
- NASA Ames የምርምር ማዕከል, የበረራ ሲስተምስ ትግበራ ቅርንጫፍ.