በአስደናቂ አኒሜሽን የዳሰሰው ምናባዊ የጠፈር መርከቦች አስደናቂ ዓለም

Hazegrayart በመባል የሚታወቀው የሲጂአይ ስፔሻሊስት የሮኬት መርከብ ኮፐርኒከስን ከፍላሽ ጎርደን ዩኒቨርስ አስገራሚ አኒሜሽን ፈጥሯል። እ.ኤ.አ. በ1930ዎቹ የጀመረው የፍላሽ ጎርደን ተከታታዮች በፕላኔቷ ሞንጎ ገዥ ሚንግ ዘ ምህረት አልባ ምድርን ከጥፋት ለማዳን ሲሞክሩ የፖሎ ተጫዋች ፣የፍቅር ፍላጎት እና አንድ ሳይንቲስት ጀብዱዎችን ይከተላል። በሳይንቲስት ዶክተር ሃንስ ዛርኮቭ የተፈጠረው የሮኬት መርከብ በተልዕኳቸው ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል.
በዚህ አስደናቂ አኒሜሽን ውስጥ፣ Hazegrayart ፕላኔት ሞንጎን ለመፈለግ በፀሀይ ስርአታችን ውስጥ እና ወደ ውጭው ጠፈር ጉዞ ሲጀምር ኮፐርኒከስን ህይወት ያመጣል። ሶስት ሰዎችን ለማስተናገድ የተነደፈችው ትንሿ ሮኬት ከአንድ መንደር ተነስታ በማርስ ጀምሮ ወደ ተለያዩ ፕላኔቶች ትጓዛለች። በስተመጨረሻ ሞንጎ ደርሶ በበረዶማ ካንየን ላይ አረፈ፣ የቀረውን ታሪክ ለምናባችን ይተወዋል።
የመርከቧን አቅም በተመለከተ ዝርዝር መረጃ በአኒሜሽኑ ውስጥ ባይሰጥም፣ ከፍላሽ ጎርደን ኮሚክስ፣ ተከታታይ የቴሌቭዥን ፕሮግራሞች እና ፊልሞች ኮፐርኒከስ በአንድ ዓይነት ፊውዥን ድራይቭ የተጎለበተ እና በከዋክብት መካከል መጓዝ የሚችል መሆኑን መረዳት ይቻላል። መርከቧ እንደ ቴሌስኮፖች እና ስፔክትሮሜትር ያሉ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን እንደ አስትሮይድ ማዕድን ማውጣት እና የፕላኔቶች ፍለጋ ስራዎችን ታጥቃለች። የውስጠኛው ክፍል የዕይታ ስክሪን ያለው የትእዛዝ ማእከል እና የሜካኒካል UI እና የንክኪ ስክሪኖች ጥምረት አለው።
የ Hazegrayart አኒሜሽን የኮፐርኒከስ ቀደምት የጠፈር ምርምር ዲዛይኖች ውበት እና ውስብስብነት ዛሬ ባለው የመዝናኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ብዙም ሳይስተዋል ያሳያል። እንደ ስታር ትሬክ ላሉ የተለያዩ ፍራንቺሶች የተፈጠሩ በርካታ የፈጠራ ክዋክብቶች ቢኖሩም፣ አኒሜሽኑ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ወደ ህዋ ለመግባት ከመፍቀዱ በፊት በሰው ምናብ የተወለዱትን ማራኪ የጠፈር መንኮራኩር ፅንሰ-ሀሳቦችን ያስታውሰናል።
Hazegrayart ተጨማሪ ቀደምት የጠፈር ምርምር ንድፎችን ወደ ስፖትላይት ማምጣት ይቀጥል እንደሆነ ለማየት ስንጠብቅ፣ ከታች ባለው የፍላሽ ጎርደን ሮኬት መርከብ የአራት ደቂቃ ክሊፕ መደሰት እንችላለን።
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