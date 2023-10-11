"የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ ፎቶግራፍ ለማንሳት ጠቃሚ ምክሮች

መጪው አመታዊ “የእሳት ቀለበት” የፀሐይ ግርዶሽ በጥቅምት 14፣ 2023 ለፎቶግራፍ አንሺዎች የዚህን የሰማይ ክስተት አስደናቂ ምስሎችን እንዲይዙ ትልቅ እድል ይሰጣል። ግርዶሹን ፎቶግራፍ ለማንሳት የሚረዱዎት አንዳንድ ምክሮች እዚህ አሉ
የደህንነት በመጀመሪያ
ዓይንዎን ለመጠበቅ ግርዶሽ መነጽሮችን እንደሚጠቀሙ ሁሉ ደህንነትዎን ያረጋግጡ እና ልዩ የፀሐይ ማጣሪያን በመጠቀም ካሜራዎን ይጠብቁ። ትሪፖድ እና የዘገየ የመዝጊያ መልቀቂያ ጊዜ ቆጣሪን መጠቀም ካሜራዎን ለማረጋጋት እና ደብዛዛ ምስሎችን ለማስወገድ ይረዳል።
ማንኛውም ካሜራ ጥሩ ካሜራ ነው።
የግርዶሹን ምርጥ ፎቶዎች ለማንሳት ውድ DSLR አያስፈልገዎትም። ባለከፍተኛ ደረጃ ካሜራ ወይም የካሜራ ስልክ ካለዎት በጣም አስፈላጊው ነገር እንደ ፎቶግራፍ አንሺነት ችሎታዎ ነው። ዋናው ነገር ጥሩ ዓይን እና መፍጠር ለሚፈልጉት ምስል እይታ ነው. የቴሌፎቶ አጉላ ሌንስ ከሌለህ፣ ተለዋዋጭ አካባቢን የሚይዙ የመሬት አቀማመጥ ፎቶዎችን በማንሳት ላይ አተኩር።
ወደ ላይ ፣ ወደ ታች ፣ ዙሪያውን ይመልከቱ
በግርዶሽ ወቅት ዋናው ትኩረት ፀሀይ ቢሆንም፣ ዙሪያዎትን መመልከትን አይርሱ። ጨረቃ በፀሐይ ፊት ለፊት ስትያልፍ, መልክዓ ምድራችን በረጅም ጥላዎች ይታጠባል, ልዩ መብራቶችን እና ጥላዎችን ይፈጥራል. በተደራረቡ ቅጠሎች የተፈጠሩ ተፈጥሯዊ ፒንሆሎች በመሬት ላይ አነስተኛ ግርዶሽ ቅጂዎችን መፍጠር ይችላሉ። አጠቃላይ የግርዶሽ ልምዱን ለመያዝ በሰፊ አንግል ጥይቶች ይሞክሩ።
በሰው ልጅ ልምድ ላይ አተኩር
ግርዶሹን የሚመለከቱ ሰዎችን ስሜት እና ደስታ ይያዙ። በዙሪያዎ ያሉ ሰዎች ምላሾች ለምርጥ ፎቶዎች ሊያደርጉ ይችላሉ። የናሳ ፎቶግራፍ አንሺ ቢል ኢንጋልስ የዝግጅቱን ምንነት በትክክል ለመያዝ በሰው አካል ላይ ማተኮር ይጠቁማል።
ልምምድ
ከግርዶሹ በፊት እራስዎን ከካሜራዎ ቅንብሮች ጋር ይተዋወቁ። ተጋላጭነትን እንዴት ማስተካከል እንደሚችሉ ይረዱ እና ካሜራዎን ለጠራራቂ ምስሎች በእጅ ያተኩሩ። ጥሩውን ተጋላጭነት ለማግኘት ያልተሸፈነውን ፀሀይ በመጠቀም አስቀድመው ቅንብሮችዎን ይሞክሩ። ይህ የግርዶሹን ከፊል ወይም ዓመታዊ ደረጃዎች ለመያዝ ዝግጁ መሆንዎን ያረጋግጣል።
አጋራ
ከግርዶሹ በኋላ ፎቶዎችዎን ከጓደኞችዎ እና ከቤተሰብዎ ጋር ያካፍሉ። በመላ ሀገሪቱ ግርዶሹን ከያዙት ሰዎች ጋር ለመገናኘት ፎቶዎቹን በማህበራዊ ሚዲያ @NASA ላይ መለያ ያድርጉ።
ግርዶሹን በገዛ አይንዎ ለመዝናናት ጊዜ መውሰዱንም አይዘንጉ ነገር ግን አይንዎን ለመጠበቅ በጠቅላላው ክስተት የፀሐይ መመልከቻ መነፅርዎን መልበስዎን ያረጋግጡ።
ትርጓሜዎች
– “የእሳት ቀለበት” የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል የምታልፍበት የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ነገር ግን የፀሐይን ዲስክ ሙሉ በሙሉ የማትሸፍንበት ሲሆን ይህም ደማቅ የብርሃን ቀለበት ይፈጥራል።
- የፀሐይ ማጣሪያ፡- በግርዶሽ ወቅት ካሜራዎችን እና አይኖችን በቀጥታ ከፀሐይ ብርሃን ከሚያመጣው ጉዳት ለመከላከል የሚያገለግል ልዩ ማጣሪያ።
- ትሪፖድ: ለካሜራ መረጋጋት የሚሰጥ የሶስት እግር ማቆሚያ።
- የዘገየ የመዝጊያ መልቀቂያ ሰዓት ቆጣሪ፡ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እና መንቀጥቀጥ ሳያስከትል ካሜራ ፎቶ እንዲያነሳ የሚያስችል የሰዓት ቆጣሪ።
ምንጮች:
- ናሳ