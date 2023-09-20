ቅድመ ታሪክ አዳኝ፡- አሞናዊው በቅሪተ አካል ውስጥ ተገኘ

ሳይንቲስቶች በደንብ የተጠበቀውን አሞኒት እና በውስጡ የተገኘውን ቅሪተ አካል ሲመረምሩ አንድ ያልተለመደ ግኝት አድርገዋል። አስገራሚው ግኝቱ ዓሣው ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ትልቅ አሞናይትን እንደዋጠው አረጋግጧል። በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት የጠፋው የሴፋሎፖድ ዓይነት የሆነው አሞኒት ዓሣው እንዲሰምጥ ወይም የምግብ መፍጫውን እንዲዘጋ አድርጎት ሊሆን ይችላል ይህም አዳኙን ለሞት የሚዳርግ ውጤት አስከትሏል።
እ.ኤ.አ. በ 1977 በጀርመን የተገኘው ቅሪተ አካል በስቴት የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ስቱትጋርት ስብስብ ውስጥ ይገኛል። ሁለት የሙዚየሙ ተመራማሪዎች ሳሙኤል ኩፐር እና ኤሪን ማክስዌል በቅርቡ በጂኦሎጂካል መጽሔት ላይ ስለ ዓሦች እና ስለሚበላው አሞኒት የሚገልጽ ወረቀት አሳትመዋል። ፓቺኮርመስ ማክሮፕቴረስ የተባለው የዓሣ ዝርያ ከመጥፋት የጠፋ የባሕር ጨረሮች ቡድን ውስጥ ፓቺኮርሚድስ ይባላል። እነዚህ ዓሦች ከትንሽ መጠኖች እስከ 50 ጫማ ርዝመት ሊኖራቸው ይችላል. የ pachycormids አመጋገብ ሙሉ በሙሉ ባይታወቅም ተመራማሪዎቹ በዋናነት ለስላሳ ሰውነት ሴፋሎፖዶች እና ትናንሽ ዓሦች ያነጣጠሩ መሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል።
ከውስጥ ከአሞኒት ጋር የዓሣው ግኝት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም የፓቺኮርሚዶች የአመጋገብ ባህሪ እና አመጋገብ ግንዛቤን ይሰጣል። ዓሦቹ አልፎ አልፎ ሼሊ ያልሆኑ ሴፋሎፖዶችን እንደሚበሉ ያረጋግጣሉ ፣ ይህም ስለ አመጋገባቸው ቀደም ሲል የነበሩትን ግምቶች ይቃረናል። በአላባማ ሙዚየሞች ዩኒቨርሲቲ የፓሊዮንቶሎጂ ባለሙያ የሆኑት አዲኤል ክሎምፕመር እንዳሉት ይህ ግኝት አስደናቂ እና የጥንት የምግብ ድር ጣቢያዎችን በትክክል ለመገንባት ይረዳል።
በአሣው አካል ውስጥ ያለው የአሞናይት አቀማመጥ እና መበስበስን የሚጠቁሙ አንዳንድ አጥንቶች አለመኖራቸው ዓሣው በሕይወት እያለ አሞኒትን ዋጠ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ በጥብቅ ይደግፋል። ዓሦች ትንንሽ የአሞናይት እጮችን በአጋጣሚ እንደበሉ የሚያሳይ ከዚህ ቀደም ማስረጃ ቢኖርም፣ ይህ አዲስ ግኝት እንደሚያመለክተው መላውን አሞናይት መዋጥ በአጋጣሚ አይደለም።
ይህ ያልተለመደ ቅሪተ አካል ግኝት ስለ ጥንታዊ የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል እና በቅድመ ታሪክ የባህር ውስጥ አዳኞች የአመጋገብ ልማድ ላይ ብርሃን ይፈጥራል። ከብዙ ሚሊዮን አመታት በፊት በእንስሳት መካከል የነበረውን ውስብስብ መስተጋብር እና ተለዋዋጭነት ያሳያል፣ እና ስለ ቅድመ ታሪክ ህይወት ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ይገፋፋናል።
ምንጮች:
- ኩፐር, ሳሙኤል እና ማክስዌል, ኤሪን. "በጠፋው ዓሣ ፓቺኮርመስ (Pachycormidae: Actinopterygii) በደቡባዊ ጀርመን ከላቲ ጁራሲክ (ቀደምት ቲቶኒያ) ፖሲዶኒያ ሻሌ በአሞኒት ላይ ስለተገደለ ማስረጃ። ጂኦሎጂካል መጽሔት፣ 2021
- የአላባማ ሙዚየሞች ዩኒቨርሲቲ.