የሃውቲንግ አሳ፡ ቀድሞ እንደታሰበው የጠፋ አይደለም።

በቅርቡ በአምስተርዳም ዩኒቨርሲቲ እና በለንደን የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው እ.ኤ.አ. በ 2008 ከመጥፋት የጠፋው ዓሣ አዳኝ አሁንም በሕይወት እና በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል ።
መኖሪያ ቤቱ በጊል ሬሾቹ እና አፍንጫው ላይ በተደረገ የሞርፎሎጂ ጥናት ላይ ተመርኩዞ እንደጠፋ በይፋ ታውጇል። ቀደም ሲል እንደ መኖሪያ ቤት የተመደቡት ዓሦች በእርግጥ የተለየ የአውሮፓ ነጭ አሳ ዝርያ እንደሆኑ ይታመን ነበር። ይሁን እንጂ በተመራማሪዎቹ የተደረገው የዲኤንኤ ምርምር አሁን ሌላ አረጋግጧል።
ተመራማሪዎቹ በጥናታቸው በ1754 ተይዞ ለምድብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጨምሮ ሚቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ ከታሪካዊ የሆውቲንግ ናሙናዎች ለይተዋል። ዲ ኤን ኤውን በመተንተን ተመራማሪዎቹ የተለያዩ ዝርያዎችን የዝግመተ ለውጥ አመጣጥ የሚያሳይ የፍየልጄኔቲክ ዛፍ አቋቋሙ. ትንታኔው እንደሚያሳየው የሆውቲንግ እና የአውሮፓ ነጭ አሳዎች በትክክል አንድ ዓይነት ዝርያዎች ናቸው.
የመኖሪያ ቤቱን ምደባ በተመለከተ ግራ መጋባት የተከሰተው በአሳ ዝርያዎች ውስጥ ባለው የስነ-ቁምፊ ባህሪያት ልዩነት ምክንያት ነው. የሥነ ሕይወት ተመራማሪዎች ቀደም ሲል የትንፋሽ ርዝማኔ እና የጊል ራኪዎች ብዛት መኖሪያ ቤቱን ከአውሮፓ ነጭ ዓሣ እንደሚለይ ያምኑ ነበር. ይሁን እንጂ የዲኤንኤ ምርምር ይህ እንዳልሆነ በማጠቃለያው ያሳያል.
ዓሣ የማጥመጃው ዓሣ ባይጠፋም, በምደባው ላይ ያለው ግራ መጋባት ጥበቃውን በመፍታት ረገድ ችግር አስከትሏል. የአለም አቀፍ የተፈጥሮ ጥበቃ ህብረት (IUCN) አሁንም እንደጠፋች አድርጎ ይቆጥረዋል፣ የአውሮፓ የተፈጥሮ ህጎች ግን ለሁለቱም ለሆውቲንግ እና ለአውሮፓ ነጭ አሳ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል።
የመኖሪያ ቤቱን ኦፊሴላዊ የላቲን ስም በትክክል ለማስተካከል ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል፣ ነገር ግን ከ1754ቱ ናሙና የተገኘው ዲኤንኤ ያረጀ እና የተበላሸ በመሆኑ ይህ ፈታኝ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም፣ ይህ ጥናት የዲኤንኤ ትንታኔን በመጠቀም ዝርያዎችን በትክክል ለመለየት እና ለመጠበቅ አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች፡ ቢኤምሲ ኢኮሎጂ እና ኢቮሉሽን