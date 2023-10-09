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አዲስ ጥናት ሰዎች ወደ ሰሜን አሜሪካ የመጡት ቀደም ሲል ከታሰበው በሺህ የሚቆጠሩ ዓመታት ቀደም ብሎ መሆኑን አረጋግጧል

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 9, 2023
አዲስ ጥናት ሰዎች ወደ ሰሜን አሜሪካ የመጡት ቀደም ሲል ከታሰበው በሺህ የሚቆጠሩ ዓመታት ቀደም ብሎ መሆኑን አረጋግጧል

አዲስ ጥናት እንዳረጋገጠው የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ወደ ሰሜን አሜሪካ የደረሱት ከ20,000 ዓመታት በፊት በነበረው የመጨረሻው ግላሲያል ከፍተኛ ወቅት ነው። ይህ ግኝት ሰዎች ብዙ ቆይተው ወደ ሰሜን አሜሪካ መጡ የሚለውን የቀድሞ እምነት ይቃረናል። በሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ በመጀመሪያ በኒው ሜክሲኮ በሚገኘው ዋይት ሳንድስ ብሄራዊ ፓርክ ውስጥ የጥንት የሰው ልጅ አሻራዎችን ያወቀውን እ.ኤ.አ. በ2021 የተደረገ ጥናት ነው።

የጥናቱ ግኝቶች እንደሚያመለክቱት ሜጋፋውና በመባል የሚታወቁት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች እና ትላልቅ እንስሳት ተርሚናል ፕሌይስቶሴን ከመጥፋቱ በፊት በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት አብረው ይኖሩ ነበር። በዚህ ክስተት፣ ማሞዝ፣ የከርሰ ምድር ስሎዝ እና ቢቨርን ጨምሮ በርካታ ትላልቅ አጥቢ እንስሳት ዝርያዎች ጠፉ። በ32 ዓመታት ጊዜ ውስጥ 2000 ትላልቅ እንስሳት ጠፍተው በመጥፋታቸው ሰሜን አሜሪካ በጣም ጉልህ የሆነ የመጥፋት ክስተት አጋጥሟታል።

የዱካውን ዕድሜ ለመወሰን, ተመራማሪዎቹ ሁለት አዳዲስ ገለልተኛ አቀራረቦችን ተጠቀሙ. የመጀመሪያው የሬዲዮካርቦን መጠናናት የተሳተፈበት የኮንፈር የአበባ ብናኝ ሲሆን ይህም በመሬት ላይ ከሚገኙ እፅዋት ጋር የተያያዘ እና ከውሃ ውስጥ ከሚገኙ እፅዋት ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ የሚችሉትን ስህተቶች በማስወገድ በመጀመሪያው ጥናት ላይ እንደተደረገው ነው። ለእያንዳንዱ ናሙና ወደ 75,000 የሚጠጉ የአበባ ብናኞችን በመለየት እና በመተንተን፣ ተመራማሪዎቹ የእግሮቹ አሻራዎች ዝቅተኛውን ዕድሜ መወሰን ችለዋል።

ሁለተኛው ዘዴ ጥቅም ላይ የዋለው በኦፕቲካል አበረታች luminescence ሲሆን ይህም የኳርትዝ እህሎች ለፀሐይ ብርሃን የተጋለጡበትን የመጨረሻ ጊዜ ይወስናል። ይህ ዘዴ አሻራዎቹን በያዙት ንብርብሮች ውስጥ የተሰበሰቡት የኳርትዝ ናሙናዎች ቢያንስ 21,500 ዓመታት ያህል ዕድሜ እንደነበራቸው አረጋግጧል።

እነዚህ ግኝቶች የመጀመሪያዎቹ ሰዎች በሰሜን አሜሪካ ከ21,000 እስከ 23,000 ዓመታት በፊት እንደደረሱ አሳማኝ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ። የቀደመው መምጣት ማረጋገጫ ስለ ሰው ፍልሰት ስልቶች ያለፉትን ግምቶች የሚፈታተን እና በአህጉሪቱ የሰው እና ሜጋፋና አብሮ የመኖርን ሰፊ የጊዜ መስመር ያሳያል።

ምንጮች:
- ጠባቂው
- የሳይንስ መጽሔት

By ቪኪ Stavropoulou

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