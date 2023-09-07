የመጀመሪያው የቅሪተ አካል ማስረጃዎች ከ104 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የጠለቀ-ባህር ወለል ቅኝ ግዛት በባህር ኧርቺንስ አሳይቷል

የሳይንስ ሊቃውንት ከ104 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የቆዩ የቅሪተ አካል የባህር urchin አከርካሪ ቁርጥራጭ በጥልቅ ባህር ውስጥ አስደናቂ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። ቀደም ሲል, ጥልቅ ባሕር በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ ወጣት ሥነ ምህዳር እንደሆነ ይታመን ነበር, ነገር ግን ይህ ማግኘቱ ይህን ሀሳብ ይፈታተነዋል.
ጥልቅ ባሕር በምድር ላይ የመጀመሪያዎቹ ቀላል የሕይወት ዓይነቶች የትውልድ ቦታ እንደሆነ ተደርጎ ይቆጠራል። በባህር ወለል ላይ የሚኖሩ የዝርያዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዴት እንደተቀየረ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው, ምክንያቱም ጥልቅ የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮች አስከፊ ክስተቶችን እና የጅምላ መጥፋትን ለመቋቋም የመቋቋም እና የመላመድ ችሎታን ሊያሳዩ ይችላሉ.
የምርምር ቡድኑ በ Cretaceous ጊዜ ውስጥ ከፍ ያለ የአከርካሪ አጥንቶች ጥልቅ-ባህር ወለል ላይ ቅኝ ግዛት እንደያዙ የመጀመሪያ ቅሪተ አካል ማስረጃዎችን አገኘ። በፓስፊክ፣ በደቡብ ውቅያኖስ እና በአትላንቲክ ከሚገኙ ጉድጓዶች ውስጥ ከ1,400 በላይ ደለል ናሙናዎች ከ40,000 በላይ የባህር ኧርቺን እሾህ ቁርጥራጮች አግኝተዋል። በአወቃቀራቸው እና በቅርጻቸው ተለይተው የሚታወቁት እነዚህ አከርካሪዎች ከ100 ሚሊዮን ለሚበልጡ ዓመታት ያለማቋረጥ በጥልቁ ባህር ውስጥ እንደኖሩ ያመለክታሉ።
ተመራማሪዎቹ የአከርካሪ አጥንትን ቅርፅ በመተንተን በ Cretaceous ጊዜ መጨረሻ ላይ ከ 66 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ከፍተኛ ለውጥ አሳይተዋል. ይህ በጥልቁ ባህር ውስጥ የጅምላ መጥፋት እና ረብሻን ካስከተለ አስከፊ የሜትሮይት ተጽዕኖ ጋር ተገጣጥሟል። የድህረ-ተፅዕኖ እሾህ ቀጫጭን እና በቅርጽ ብዙም ልዩነት ታይቷል፣ይህ ክስተት “ሊሊፑት ኢፌክት” በመባል ይታወቃል። በጅምላ ከመጥፋቱ የሚተርፉ ፍጥረታት ብዙውን ጊዜ መጠናቸው ያነሱ ናቸው፣ ምናልባትም በምግብ ሃብቶች እጥረት።
ዋና ደራሲ ዶ/ር ፍራንክ ዋይስ ከጎቲንገን ዩኒቨርሲቲ የጂኦቢዮሎጂ ትምህርት ክፍል የግኝቱን አስፈላጊነት ያብራራሉ። የአከርካሪ አጥንት ለውጦች የማያቋርጥ የዝግመተ ለውጥ እና በጥልቅ ባህር ውስጥ አዳዲስ ዝርያዎች መከሰታቸውን ያመለክታሉ። በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ከ 70 ሚሊዮን አመታት በፊት በባህር urchin ባዮማስ እና በውሃ ሙቀት መካከል ያለውን ግንኙነት ተመልክተዋል. ይህም ጥልቅ ባህር በሰው ልጅ ምክንያት የአለም ሙቀት መጨመር እንዴት እንደሚጎዳ ለመገመት ያስችላቸዋል።
በጥልቅ ባህር ታሪክ እና ተለዋዋጭነት ላይ ብርሃን በማብራት ይህ ጥናት በዚህ እንቆቅልሽ ስነ-ምህዳር ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በ PLOS ONE መጽሔት ላይ የታተመው ጥናቱ ስለ ጥልቅ ባህር እና የአካባቢ ለውጦችን የመቋቋም ችሎታ ግንዛቤያችንን ያሰፋል።
ምንጮች:
- "ተመራማሪዎች ጥልቅ-ባህር ወለል በከፍተኛ ኢንቬቴቴብራቶች ቅኝ ግዛት የመጀመሪያ ቅሪተ አካል ማስረጃ አግኝተዋል" - PLOS ONE