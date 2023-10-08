አዲስ ማስረጃዎች ሰዎች ወደ ሰሜን አሜሪካ የመጡት ቀደም ሲል ከታሰበው ይልቅ ቀደም ብለው ይጠቁማሉ

በቅርቡ በኒው ሜክሲኮ በሚገኘው ዋይት ሳንድስ ብሄራዊ ፓርክ የተደረገው የሰው ፈለግ ትንታኔ የሰው ልጅ ሰሜን አሜሪካ ቀድሞ ከታመነበት ጊዜ ቀደም ብሎ ሊመጣ እንደሚችል አዲስ ማስረጃ አቅርቧል። ከ23,000 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ነው ተብሎ የሚታመነው የዱካ አሻራዎች ስለ የፍቅር ጓደኝነት ዘዴዎች ትክክለኛነት ስጋት ምክንያት የውዝግብ ነጥብ ሆኖ ቆይቷል።
ይሁን እንጂ ሳይንስ በተባለው ጆርናል ላይ የወጣው አዲስ ጥናት በዚህ ጉዳይ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ተመራማሪዎቹ በደለል ውስጥ ከሚገኙት አሻራዎች እና ሌሎች ንጥረ ነገሮች ጋር በተቀላቀለው የአበባ ዱቄት ላይ ሙከራዎችን አድርገዋል። ትንታኔው የእግረኞቹን እድሜ የሚደግፍ ሲሆን ይህም በቅርብ ጊዜ የበረዶ ዘመን ከፍተኛ ደረጃ ላይ በነበረበት ወቅት ሰዎች በሰሜን አሜሪካ እንደሚገኙ የበለጠ አረጋግጧል.
በተለምዶ ሰዎች በሰሜን አሜሪካ ከ13,000 እስከ 16,000 ዓመታት በፊት እንደደረሱ ይታመን ነበር። ሆኖም፣ ይህ አዲስ ማስረጃ ያንን ጽንሰ ሐሳብ ይፈታተነዋል። አሻራዎቹ ጥሏቸው ስለሄዱት ግለሰቦች ግንዛቤን ይሰጣል። ብዙዎቹ አሻራዎች የልጆች እና ታዳጊዎች ናቸው፣ ይህም የተለያዩ ግለሰቦችን ይጠቁማል።
በተጨማሪም የሴት ንብረት ነው ተብሎ የሚታመነው ማይል ርዝመት ያለው ትራኮች መገኘቱ አልፎ አልፎ ከእርሷ ጎን የጨቅላ ህጻናት አሻራዎች መኖራቸውን ያሳያል። ይህ የቤተሰብ ስብስብ ሊኖር እንደሚችል የሚጠቁም ሲሆን በዚያ ጊዜ ውስጥ ስለ ሰዎች ሕይወት ፍንጭ ይሰጣል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ጉልህ ነው። ሰዎች በሰሜን አሜሪካ ቀደም ብለው ከታሰቡት በጣም ቀደም ብለው እንደነበሩ ይጠቁማል፣ እና በበረዶ ዘመን ውስጥ ስላደረጉት እንቅስቃሴ እና መስተጋብር ያለንን ግንዛቤ ይጨምራል። ጥናቱ አዳዲስ ማስረጃዎች ሲወጡ እና የመተንተን ቴክኖሎጅዎቻችን ሲሻሻሉ የታሪክ እውቀታችን በየጊዜው እያደገ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጮች:
– ኒውስ ኔሽን
- አክሲዮስ