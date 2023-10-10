የጠፈር መንኮራኩር ጥረት አካላት በካሊፎርኒያ ሳይንስ ማእከል ሲደርሱ

ሁለት ትላልቅ ድፍን ሮኬት ሞተርስ (SRMs) ወደ ሙዚየሙ ሲሄዱ የካሊፎርኒያ ሳይንስ ማእከል ለሌላ ታሪካዊ መምጣት በዝግጅት ላይ ነው። እነዚህ SRMs የጠፈር መንኮራኩር ስራን ወደ ህዋ የማስጀመር ሃላፊነት ያለው የፕሮፐልሽን ሲስተም አካል ነበሩ። ከተቃጠለ በኋላ፣ SRBs ከእደ-ጥበብ ስራው ተነስተው እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ ይደረጋል።
በሞጃቭ አየር እና ስፔስ ወደብ ውስጥ ማከማቻ ውስጥ የቆዩት SRMs በካሊፎርኒያ ሳይንስ ማእከል የኢንዴቭር ማሳያን ያጠናቅቃሉ። የሙዚየሙ ታላቅ ዕቅዶች የጠፈር መንኮራኩሩን ቀና፣ ባለ 20 ፎቆች ከፍታ፣ ከኤስአርኤምኤስ እና ከግዙፉ ብርቱካናማ የውጭ ነዳጅ ታንክ ጋር ማሳየትን ያካትታሉ። አንዴ ከተጠናቀቀ፣ በአለም ላይ ብቸኛው ትክክለኛ “ለመጀመር ዝግጁ” የጠፈር መንኮራኩር ቁልል ይሆናል።
የኤስአርኤምኤስ መጓጓዣ በ 110 ፍሪ ዌይ እና የገጽታ ጎዳናዎች ላይ ጉዞን ያካትታል፣ በ 39th Street በሚገኘው የካሊፎርኒያ ሳይንስ ማእከል ሥነ ሥርዓት “የማጠናቀቂያ መስመር” ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። ህብረተሰቡም መድረሳቸውን እንዲከታተል እና በበዓሉ ላይ እንዲሳተፍ ጥሪ ቀርቧል።
SRMs ከEndeavor እና ከውጭ ታንክ ጋር በአንድ ላይ ይጫናሉ፣ ይህም በቅርቡ በሚገነባው የሳሙኤል ኦሺን አየር እና የጠፈር ማእከል ውስጥ ቀጥ ያለ ማሳያ ይፈጥራል። ይህ አዲስ ማእከል የካሊፎርኒያ ሳይንስ ማእከልን አሻራ ያሰፋዋል እና 100 ትክክለኛ ቅርሶችን እና 100 አዳዲስ በይነተገናኝ ኤግዚቢሽኖችን ጨምሮ በእጥፍ የሚበልጥ የኤግዚቢሽን ቦታ ይሰጣል።
ፕሮጀክቱ በዋናነት የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው በገንዘብ ማሰባሰብ ጥረት ሲሆን በአጠቃላይ ቢያንስ 400 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጓል። አብዛኛው ገንዘቦች የተገኘ ቢሆንም፣ የገንዘብ ማሰባሰብያ ግብ ላይ ለመድረስ 50 ሚሊዮን ዶላር አሁንም ያስፈልጋል።
ይህንን ታሪካዊ መምጣት ለመመስከር ፍላጎት ያላቸው ወደ ኤግዚቢሽን ፓርክ ቀደም ብለው እንዲደርሱ ይበረታታሉ። የመኪና ማቆሚያ በካሊፎርኒያ ሳይንስ ማእከል ሰማያዊ የመኪና ማቆሚያ መዋቅር ውስጥ ይገኛል፣ ነገር ግን የህዝብ መጓጓዣ ይመከራል፣ የሎስ አንጀለስ ሜትሮ ኢ መስመር በኤክስፖ ፓርክ/USC ጣቢያ ይቆማል። ሙዚየሙ ለቀጣይ ክብረ በዓልም በመጡበት ቀን ቀደም ብሎ ይከፈታል።
ምንጮች:
- [ምንጭ 1]
- [ምንጭ 2]
- [ምንጭ 3]