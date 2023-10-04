የእሳተ ገሞራ አመድ በከባቢ አየር ውስጥ ያለው ሚና፡ ከኮርኔል ተመራማሪዎች የተገኙ አዳዲስ ግንዛቤዎች

የእሳተ ገሞራ አመድ ተራ አቧራ ብቻ አይደለም. የእሱ ጥቃቅን ቅንጣቶች ወደ እስትራቶስፌር የመድረስ ችሎታ አላቸው፣ የአለም የአየር ንብረት ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ እና በምድር ገጽ ላይ መስተጓጎል ይፈጥራሉ። በእሳተ ገሞራ ተመራማሪዎች እና በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ጥናት በሚያካሂዱ የከባቢ አየር ሳይንቲስቶች መካከል ያለውን ልዩነት ለማቃለል የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከተለያዩ ፈንጂዎች የተገኙ የእሳተ ገሞራ አመድ ናሙናዎችን በተለያዩ ውህዶች ተንትነዋል። ሥራቸው ይህ ጥቃቅን ነገር በከባቢ አየር ውስጥ ስለሚጫወተው ጉልህ ሚና ብርሃን ይፈጥራል።
ጥናቱ "በጥሩ የእሳተ ገሞራ አመድ" በሚል ርዕስ በሳይንሳዊ ዘገባዎች ታትሟል። በኮርኔል የምድር እና የከባቢ አየር ሳይንስ ዲፓርትመንት የድህረ ዶክትሬት ተመራማሪ የሆኑት ዋና ደራሲ አድሪያን ሆርንቢ ትላልቅ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች በአየር ንብረት ላይ ዘላቂ ተጽእኖ ሊኖራቸው ይችላል ይላሉ። ጥሩ የእሳተ ገሞራ አመድ መበታተን እና ማጓጓዝ በከባቢ አየር ሳይንስ፣ የአየር ንብረት ሞዴሊንግ፣ የአካባቢ ጥናቶች እና የህዝብ ጤና ላይ ተጽእኖ ያሳድራል።
እሳተ ገሞራዎች በተለያየ መንገድ ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ ወይም በምድር መጎናጸፊያ ውስጥ ጥልቅ በሆኑ ትኩስ ቦታዎች ወይም ቴክቶኒክ ሳህኖች በሚጋጩበት ንዑስ ክፍል ውስጥ። እያንዳንዱ እሳተ ገሞራ ወደ ተለያዩ የአካባቢ ጉዳዮች ሊያመራ የሚችል ልዩ ቅንብር አለው። የእሳተ ገሞራ አመድ ፈንጂ በሚፈነዳበት ጊዜ ከማግማ ስብጥር የተፈጠረ ውስብስብ ቅንጣቢ ነገር ነው። በውስጡ ማዕድናት, የሲሊቲክ ብርጭቆዎች እና ቀዳዳዎች ይዟል, ነገር ግን አጻጻፉ እና ባህሪያቱ እስካሁን ድረስ በደንብ አልተገለጹም.
በመረጃ እጦት ምክንያት ሳይንቲስቶች አመድ ስብጥርን ለመረዳት በሚያስቸግሩ ግምታዊ እና በቂ ባልሆኑ ሞዴሎች ላይ ተመርኩዘዋል። የኮርኔል ተመራማሪዎች ከ40 ፈንጂዎች የአመድ ናሙናዎችን ሰብስበው ከ45 ማይክሮን በታች በሆኑ እህሎች ላይ በማተኮር በቀላሉ በከባቢ አየር ንፋስ ይጓጓዛሉ። በእህል መጠን፣ በቴክቶኒክ አቀማመጥ እና በኬሚስትሪ ላይ ተመስርተው በአመድ ቅንብር ውስጥ ጉልህ ልዩነቶችን አግኝተዋል።
የእህሉ መጠን እየቀነሰ በሄደ መጠን አመድ በውስጡ ከፍተኛ መጠን ያለው ክሪስታላይን ሲሊካ እና ጨዎችን በውስጡ የያዘ ሲሆን ይህም ወደ ውስጥ ሲተነፍሱ በሰው ጤና ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ሲሆን የመስታወት እና የብረት ኦክሳይድ መጠን ግን ቀንሷል። ቡድኑ የኤክስሬይ ስርጭትን እና የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ቴክኒኮችን በመቃኘት የአመድ ናሙናዎችን መዋቅራዊ ባህሪያት፣ የማዕድን ይዘት እና ሞርፎሎጂን ለመተንተን ተጠቅሟል።
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የተለያዩ ፍንዳታዎች የተለየ የማዕድን ይዘት አላቸው. ለምሳሌ፣ በ1991 በፊሊፒንስ ውስጥ የሚገኘው የፒናቱቦ ተራራ ፍንዳታ ብዙ ፌልድስፓር እና አምፊቦል አፍርቷል፣ ይህም ከፍንዳታው በፊት ጉልህ የሆነ የዝግመተ ለውጥን ያሳያል። በአንጻሩ፣ በ2021 የታጆጋይት ፍንዳታ በላ ፓልማ፣ የካናሪ ደሴቶች፣ ስፔን፣ በፌልድስፓር፣ ክሊኖፒሮክሲን እና ኦሊቪን ተለይተው ይታወቃሉ፣ ይህም ከማንቱል ምንጭ የተገኘውን አነስተኛ ዝግመተ ለውጥ ያመለክታል።
ይህ አጠቃላይ የእሳተ ገሞራ አመድ ቅንብር መረጃ ስብስብ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ በምድር ስርዓቶች፣ መሰረተ ልማቶች እና በሰው ጤና ላይ የሚኖረውን ተፅእኖ ለመረዳት ጠቃሚ ግብአት ይሰጣል። የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ምርምር የእውቀት ክፍተቱን ለመሙላት ይረዳል እና የእሳተ ገሞራ አመድ በፕላኔታችን ላይ የሚያስከትለውን ተፅእኖ በተሻለ ሁኔታ ለመቅረጽ እና ለመተንበይ ያስችላል።
ምንጮች:
- ሳይንሳዊ ሪፖርቶች (2023). DOI፡ 10.1038/s41598-023-41412-x