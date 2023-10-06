የኤፍዲኤ አወዛጋቢ የጸረ-አእምሮ መድሐኒት ማጽደቅ ስጋትን ይፈጥራል

በቅርቡ የአሜሪካ የምግብ እና የመድሀኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ) ለአረጋውያን የአዕምሮ ህመምተኞች ብሬክስፒፕራዞል (Rexulti) ፀረ-አእምሮ መድሃኒት ይሁንታ በፍጥነት ለመከታተል ያሳለፈው ውሳኔ ውዝግብ አስነስቷል። ምንም እንኳን አነስተኛ ክሊኒካዊ ጥቅማጥቅሞች እና ከመድኃኒቱ ጋር የተዛመደ የሞት አደጋ ቢጨምርም፣ የኤፍዲኤ ተቀባይነት መስፈርቶች እና የንግድ ፍላጎቶች በታካሚ ተሟጋች ቡድኖች ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ስጋት ተነስቷል።
የሬክሱልቲ የጉዳት-ጥቅም ሚዛን ምርመራ ከባድ ጥያቄዎችን ያስነሳል። መድሃኒቱ በምርመራው ወቅት ከፍተኛ የሕክምና ውጤት አላሳየም እና ከፍ ካለ የሞት አደጋ ጋር ተያይዞ ተገኝቷል. ነገር ግን፣ ሬክሱልቲ የአእምሮ ማጣት ችግር ያለባቸውን አዛውንቶችን ለማከም በኤፍዲኤ የተፈቀደ የመጀመሪያው ፀረ-አእምሮ ሕክምና ሆኗል።
በዚህ ውሳኔ ዙሪያ ካሉት አሳሳቢ ጉዳዮች አንዱ ለመድኃኒት ኩባንያዎች የሚያመጣው የገንዘብ ጥቅም ነው። በወር 1,400 ዶላር አካባቢ የሬክሱልቲ አምራቾች ኦትሱካ እና ሉንድቤክ ተጨማሪ 1 ቢሊዮን ዶላር ዓመታዊ ሽያጮችን እየጠበቁ ነው። መርማሪ ጋዜጠኛ ሮበርት ዊትከር በቅርብ ጊዜ The BMJ ላይ በታተመ ጋዜጣ ላይ የዚህ መድሃኒት የጉዳት-ጥቅም ሚዛን በተመለከተ ከባድ ጥያቄዎች አሉ ሲል ተከራክሯል።
የሬክሱልቲ ማፅደቅ በመኖሪያ እንክብካቤ ቤቶች ውስጥ ፀረ-አእምሮ ሕክምናዎችን ከስያሜ ውጭ መጠቀምን ለመቀነስ በአሜሪካ የሜዲኬር እና ሜዲኬይድ አገልግሎቶች (ሲኤምኤስ) የዓመታት ጥረት ሊቀለበስ ይችላል። መድሃኒቱ ለሞት የመጋለጥ እድልን በተመለከተ የኤፍዲኤ በጣም አሳሳቢ የሆነውን “የሳጥን ማስጠንቀቂያ” ይይዛል። ሦስቱ የቅድመ ማረጋገጫ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት የሞት መጠን በ brexpiprazole ከተሰጡት ሰዎች ጋር ሲነፃፀር በአራት እጥፍ ከፍ ያለ ነው።
የህዝብ ዜጋ ጤና ተመራማሪ ኒና ዜልዴስ ስለ መጽደቁ ያሳሰቧትን ሲገልጹ “ትናንሾቹ ጥቅማጥቅሞች ከከባድ የደህንነት ስጋቶች አይበልጡም” ብለዋል ። በደቡባዊ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሎን ሽናይደር በተጨማሪም የብሬክስፒፕራዞል ሙከራዎች ውጤታቸው ቀደም ሲል በአልዛይመር ሕመምተኞች ላይ ከነበሩት የፀረ-አእምሮ ሕክምና ሙከራዎች ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ጠቁመዋል።
አሁን ያለው የኤፍዲኤ ተቀባይነት መስፈርቶች ከ20 ዓመታት በፊት ከነበሩት ያነሰ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት አለ። የታካሚ ተሟጋች ቡድኖች፣ ለምሳሌ አሊያንስ ፎር አጅንግ ምርምር እና መሪዎች በአልዛይመርስ ምርምር ላይ መሳተፍ (LEAD) የbrexpiprazole መጽደቅን ደግፈዋል። ይሁን እንጂ ከእነዚህ ቡድኖች መካከል አንዳንዶቹ በ Rexulti ምርት ውስጥ የተሳተፉትን ጨምሮ ከፋርማሲዩቲካል ኩባንያዎች የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያገኙ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው.
የኤፍዲኤ ውሳኔ የንግድ ፍላጎቶች በመድኃኒት ማፅደቆች ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ እና የበለጠ ጠንካራ የግምገማ ሂደት አስፈላጊነት ላይ ጥያቄዎችን አስነስቷል። በሲኤምኤስ በአረጋውያን መንከባከቢያ ቤቶች ውስጥ አላስፈላጊ ፀረ-አእምሮ ማዘዣን ለመቀነስ እያደረገ ያለው ጥረት የብሬክስፒፕራዞል ፈቃድን ሊከተሉ ከሚችሉት የግብይት ጥረቶች ጋር የሚጋጭ ሊሆን ይችላል።
ምንጮች፡- BMJ