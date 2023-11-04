ከቢራቢሮ እይታ ባሻገር፡ አብዮታዊ UV ኢሜጂንግ ዳሳሽ አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል

የኢሊኖይ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች Urbana-Champaign ከቢራቢሮዎች አስደናቂ የዩቪ ግንዛቤ መነሳሻን የሚስብ አስደናቂ የምስል ዳሳሽ ይፋ አድርገዋል። ይህ ፈጠራ ዳሳሽ በአንድ ወቅት በሰው አይን የማይታዩ ሊሆኑ የሚችሉ አዲስ አጋጣሚዎችን በመግለጥ ወደ UV ክልል ውስጥ “የማየት” አስደናቂ ችሎታ አለው።
በቢራቢሮዎች ውስጥ የሚገኘውን የUV ዳሳሽ ዘዴን ለመድገም የምርምር ቡድኑ የተደረደሩ የፎቶዲዮዶች እና የፔሮቭስኪት ናኖክሪስታሎች (PNCs) ጥምረት ተጠቀመ። ይህ አጨራረስ ቴክኖሎጂ ሴንሰሩ የተለያዩ የ UV የሞገድ ርዝመቶችን እንዲታይ ያስችለዋል፣ ይህም ቀደም ሲል ከእይታ የተደበቀ ብዙ መረጃዎችን ይሰጣል። እንደ አሚኖ አሲድ ያሉ የባዮሜዲካል ማርከሮች ስፔክትራል ፊርማዎችን በመጠቀም፣ ይህ ኢሜጂንግ ዳሳሽ በካንሰር ሕዋሳት እና በመደበኛ ሴሎች መካከል በሚያስደንቅ 99% የመተማመን ደረጃ ሊለይ ይችላል።
ሰዎች ቀለማትን ለመገንዘብ በሶስት ፎቶ ተቀባይ (trichromatic vision) ሲኖራቸው፣ ቢራቢሮዎች ግን ስድስት ወይም ከዚያ በላይ የፎቶ ተቀባይ ክፍሎች ያሏቸው የተቀናጁ አይኖች አሏቸው፣ እያንዳንዱም ለተለያዩ ስፔክትራዎች የተለየ ስሜት አለው። ይህ ጠቀሜታ ለኛ የማይታዩትን አልትራቫዮሌት እና ቫዮሌትን ጨምሮ ሰፋ ያሉ ቀለሞችን እንዲገነዘቡ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም ቢራቢሮዎች የ UV ብርሃንን ወደ የሚታይ ብርሃን የሚቀይሩ የፍሎረሰንት ቀለሞች አሏቸው።
ይህንን የUV ዳሳሽ ዘዴ በመኮረጅ፣ ተመራማሪዎቹ ቀጭን የፒኤንሲ ንብርብርን ከተደራጁ የሲሊኮን ፎቶዲዮዶች ጋር አዋህደዋል። ሴሚኮንዳክተር ናኖክሪስታሎች የሆኑት ፒኤንሲዎች የአልትራቫዮሌት ጨረርን እና ባህላዊ የሲሊኮን መመርመሪያዎችን ለመያዝ የማይችሉትን ዝቅተኛ የሞገድ ርዝማኔዎችን ለመለየት የሚያስችሉ ልዩ ባህሪያት አሏቸው። የፒኤንሲ ንብርብር የአልትራቫዮሌት ፎቶኖችን ይይዛል እና የሚታይ አረንጓዴ ብርሃን ያመነጫል፣ ይህ ደግሞ በደረጃ በተደረደሩ የሲሊኮን ፎቶዲዮዶች ተገኝቷል። በሲግናል ሂደት፣ ኢሜጂንግ ዳሳሽ በተሳካ ሁኔታ ካርታ ያዘጋጃል እና የ UV ፊርማዎችን ይለያል።
የዚህ አብዮታዊ ቴክኖሎጂ አንድምታ ከጤና አጠባበቅ አንፃር እጅግ የላቀ ነው። ሴንሰሩ የካንሰር ህዋሶችን ከጤናማዎች የመለየት ችሎታ ምንም ጥርጥር የለውም ለውጥ የሚያመጣ ቢሆንም እንደ ባዮሎጂ ባሉ የተለያዩ ዘርፎች ላይም ትልቅ አቅም አለው። ከቢራቢሮዎች በተጨማሪ ብዙ ዝርያዎች የአልትራቫዮሌት ብርሃንን የማወቅ ችሎታ አላቸው። ስለዚህ፣ ይህ የUV ኢሜጂንግ ሴንሰር ለሳይንሳዊ ምርምር እና አሰሳ አስደሳች እድሎችን ይከፍታል፣ ከዚህ ቀደም ያልታወቁ ግዛቶችን ይከፍታል።
በየጥ
ጥ: የ UV ምስል ዳሳሽ እንዴት ነው የሚሰራው?
መ: ይህ ዳሳሽ UV ብርሃንን ለመያዝ የተደራረቡ የፎቶዲዮዶችን እና የፔሮቭስኪት ናኖክሪስታሎችን ያጣምራል። ናኖክራይስታሎች የዩቪ ፎቶኖችን በመምጠጥ የሚታይ አረንጓዴ ብርሃን ያመነጫሉ፣ ይህ ደግሞ በሲሊኮን ፎቶዲዮዶች ተገኝቷል።
ጥ፡- ይህ የምስል ቴክኖሎጂ የካንሰር ሕዋሳትን ከመደበኛ ሴሎች ሊለይ ይችላል?
መ: አዎ፣ በልዩ የ99% የመተማመን ደረጃ፣ ኢሜጂንግ ሴንሰር እንደ አሚኖ አሲዶች ያሉ የባዮማርከርስ ፊርማዎችን በመጠቀም የካንሰር ሕዋሳትን እና መደበኛ ህዋሶችን መለየት ይችላል።
ጥ: ቢራቢሮዎች በ UV ግንዛቤ ውስጥ ምን ጥቅሞች አሏቸው?
መ፡ ቢራቢሮዎች ዩቪ እና ቫዮሌትን ጨምሮ ሰፋ ያለ የቀለም ክልል እንዲገነዘቡ የሚያስችላቸው በርካታ የፎቶ ተቀባይ ክፍሎች ያሏቸው የተዋሃዱ ዓይኖች አሏቸው። በፎቶ ተቀባይነታቸው በቀላሉ ለማወቅ የአልትራቫዮሌት ብርሃንን ወደ የሚታይ ብርሃን የሚቀይሩ የፍሎረሰንት ቀለሞች አሏቸው።
ጥ: ይህ ቴክኖሎጂ በቀዶ ጥገና ወቅት የቀዶ ጥገና ሐኪሞችን እንዴት ሊጠቅም ይችላል?
መ: ይህ የምስል ዳሳሽ የቀዶ ጥገና ሐኪሞች በካንሰር እጢዎች ዙሪያ ግልጽ ለሆኑ ህዳጎች የሚያስፈልጉትን የቲሹ ማስወገጃዎች መጠን ለመወሰን ሊረዳቸው ይችላል። በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ አሰጣጥን የሚያመቻች ቅጽበታዊ መረጃን ይሰጣል።
ጥ፡ ከጤና አጠባበቅ ውጪ ለUV imaging ሌሎች መተግበሪያዎች አሉ?
መልስ፡ በፍጹም። ከጤና አጠባበቅ በተጨማሪ የዩቪ ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂ ባዮሎጂን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ሰፊ አቅም ያላቸው አፕሊኬሽኖች አሉት። ከቢራቢሮዎች ባሻገር ብዙ ዝርያዎች በ UV ክልል ውስጥ ማየት ይችላሉ, እና ይህ ቴክኖሎጂ ተመራማሪዎች እነዚህን ዝርያዎች የሚያጠኑ አስገራሚ እድሎችን ያቀርባል.