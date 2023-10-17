የናሳ በከፍተኛ ጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የስነ ልቦና ተልእኮ በተሳካ ሁኔታ ፍሎሪዳ በሚገኘው ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ከ Launch Pad 39A ተነስቷል፣ ይህም ቀደም ብሎ በመዘግየቱ ላይ የነበረውን ስጋት በማቃለል ነበር። በብረታ ብረት የበለጸገውን አስትሮይድ ሳይቼን ለመመርመር ያለመ ተልዕኮው ስለ ዓለታማ ፕላኔቶች አፈጣጠር ግንዛቤ ለማግኘት የተወነጨፈው በ SpaceX Falcon Heavy ሮኬት ላይ ነው።
የጠፈር መንኮራኩሩ አስትሮይድን ከማጥናት በተጨማሪ የዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ማሳያን ያካሂዳል፣ ይህ አላማ ከባህላዊ የሬድዮ ፍሪኩዌንሲ ግንኙነቶች ይልቅ የጨረር ግንኙነቶችን በመጠቀም የግንኙነት መተላለፊያ ይዘትን ለማሳደግ ያለመ ነው።
279 ኪ.ሜ ስፋት ያለው የሳይቼ አስትሮይድ ልዩ ነው ምክንያቱም እስካሁን የተመረመረ የመጀመሪያው የብረት-ደረጃ አስትሮይድ ይሆናል። የጠፈር መንኮራኩሩ በ2026 ወደ አስትሮይድ ከመድረሱ በፊት የማርስ የኮሚሽን ደረጃን ይወስዳል እና የስበት ኃይል እገዛን ይቀበላል።
የሳይኪ ተልእኮው ጉልህ ገጽታ የSpaceX's Falcon Heavy አጠቃቀም ነው፣ ይህም ለናሳ ትልቅ ምዕራፍ ነው። አስጀማሪው የናሳን “በጣም ውስብስብ እና ከፍተኛ ቅድሚያ የሚሰጠው ተልእኮ” ሲሰጠው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ይህ ውሳኔ የተደረገው ውድ ከሆነው የጠፈር ማስጀመሪያ ሲስተም (SLS) አማራጮችን ለማግኘት ከሁለት ዓመት ተኩል ጥረት በኋላ ነው።
በ SpaceX ላይ ያለው መተማመን በምዕራቡ ዓለም ለሚገኙ የማስጀመሪያ አቅራቢዎች ውስን አማራጮችን ያጎላል። እንደ ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ (ULA) ያሉ የተቋቋሙ አቅራቢዎች በተለያዩ ምክንያቶች፣ የጂኦፖለቲካዊ ግጭቶች እና የአቅርቦት ሰንሰለት መስተጓጎልን ጨምሮ አዳዲስ ሮኬቶችን በመስመር ላይ ለማምጣት ተግዳሮቶች እየገጠሟቸው ነው። ULA አማራጭ ሞተሮችን ከብሉ አመጣጥ ለመጠበቅ ተስፋ ቢያደርግም፣ የቮልካን ሮኬት ከፍተኛ መዘግየቶች ገጥሟቸዋል። የአውሮፓ ማስጀመሪያ አቅራቢዎች ቪጋ-ሲን በመሬት ላይ በመውደቃቸው እና ለአሪያን 6 የመርሃግብር ወረቀቶችም እንቅፋት እያጋጠማቸው ነው።
የማስጀመሪያ አገልግሎቶች አማራጮች እየቀነሱ ሲሄዱ፣ NASA ለምርመራዎቹ እና ለአነስተኛ-ሳትስ ምርጫዎቹም እየጠበበ ነው። በሴፕቴምበር ወር የሮኬት ላብ ማስጀመር አለመሳካቱ የቅርብ ጊዜ ክስተቶች ስፔስኤክስ በገበያው ውስጥ ብቸኛው አማራጭ እንዳይሆን ለማድረግ አማራጭ የማስጀመሪያ አቅራቢዎች አስፈላጊነትን የበለጠ አጽንኦት ሰጥተዋል።
ምንጭ፡- ይህ መረጃ ከመዝገቡ በወጣው ጽሁፍ ላይ የተመሰረተ ነው።