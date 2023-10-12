በሃያድስ ኮከብ ክላስተር ውስጥ የጠፉ ነጭ ድንክዎች ምስጢር

ከመሬት 153 የብርሀን አመታት ርቆ የሚገኘው የሃያዲስ ኮከብ ክላስተር በአቅራቢያው እና በተደራሽነቱ ምክንያት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ለረጅም ጊዜ ሲያስደንቅ ቆይቷል። ሆኖም፣ የክላስተር አንድ ልዩ ገጽታ የሚታየው ነጭ ድንክ አለመኖሩ ነው። ከብዙ የኮከብ ዘለላዎች በተለየ፣ ሀያድስ በመሠረታቸው ውስጥ ስምንት ነጫጭ ድንክዬዎችን ብቻ ይዟል፣ ይህም ስለሌላቸው እና የት እንዳሉ ለማወቅ ጉጉትን ፈጠረ።
የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች “እጅግ በጣም ግዙፍ ነጭ ድንክ ከሀያዲስ ኮከብ ክላስተር አምልጧል” በሚል ርዕስ በቅርቡ ባደረጉት ጥናት ይህንን ምስጢር መርምረውታል። ተመራማሪዎቹ ስለ ታሪኩ እና የዝግመተ ለውጥ ግንዛቤን ለማግኘት በሃያዲስ ክላስተር ውስጥ የነጭ ድንክ እጥረት አለመኖሩን መርምረዋል።
እንደ ሀያድስ ያሉ ክፍት ዘለላዎች በአንፃራዊነት የተሳሰሩ ናቸው፣ ይህ ማለት በጊዜ ሂደት በተለያዩ መስተጋብር ኮከቦችን ሊያጡ ይችላሉ። ተመራማሪዎቹ ከክላስተር የተባረሩ ኮከቦችን በመለየት በተለይም ነጭ ድንክዬዎችን በመለየት የክላስተር ታሪክን እንደገና ለመገንባት ተስፋ አድርገዋል።
ቡድኑ ምርመራቸውን ለማገዝ ከ1 ቢሊዮን በላይ ኮከቦችን ሚልኪ ዌይ ውስጥ ሲከታተል የቆየውን የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ Gaia የጠፈር መንኮራኩር መረጃን ተጠቅሟል። በእነርሱ ትንተና፣ ከሀያድስ ክላስተር የመጡ ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚጠቁሙ ሶስት እጅግ በጣም ግዙፍ ነጭ ድንክዬዎችን በኪነማቲክስ ለይተዋል። ከእነዚህ ሶስት እጩዎች መካከል አንድ ነጭ ድንክ እንደ ከፍተኛ እድል ማምለጫ ታየ።
ነጭ ድንክዎች የመዋሃድ ነዳጅ ያሟጠጡ የከዋክብት ቅሪቶች ናቸው። እነሱ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያሉ ነገሮች ናቸው ፣ ከፀሐይ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ግን መጠኖች ከመሬት ጋር የሚነፃፀሩ ናቸው። ፍኖተ ሐሊብ ውስጥ ያሉ አብዛኞቹ ኮከቦች በመጨረሻ ወደ ነጭ ድንክነት ይለወጣሉ፣ ብዛታቸው በቻንድራሰካር ገደብ የሚመራ ነው። አንድ ነጭ ድንክ ከዚህ ገደብ ካለፈ፣በተለምዶ የሁለትዮሽ ጓደኛን በብዛት በማሰባሰብ፣የ1A አይነት ሱፐርኖቫን ሊያስነሳ ይችላል።
የሃያድስ ያመለጠው ነጭ ድንክ በጅምላ 1.317 የፀሐይ ብዛት ባላቸው እጅግ በጣም ግዙፍ ነጭ ድንክዬዎች ምድብ ውስጥ ስለሚወድቅ ልዩ ትኩረት ይሰጣል። ይህ የጅምላ መጠን ከቻንድራሰካር ገደብ በላይ ነው ነገር ግን ከተለመዱት ነጭ ድንክዎች አማካይ ብዛት ይበልጣል። ተመራማሪዎቹ ይህ እጅግ በጣም ግዙፍ ነጭ ድንክ የመነጨው ከአንድ ቅድመ አያት ኮከብ ነው ብለው ያምናሉ፣ ይህም በነጭ ድንክዬዎች ጥናት ውስጥ ልዩ ያደርገዋል።
በሃያዲስ ኮከብ ክላስተር ውስጥ የጠፉት ነጭ ድንክዬዎች ምስጢር እንዳለ ሆኖ፣ ይህ አዲስ ጥናት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ስለ ክላስተር ዝግመተ ለውጥ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ያስነሳል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የዚህን ዘለላ ሚስጥሮች እየፈቱ ሲሄዱ፣ የኮከብ ስብስቦችን እና የተለያዩ ህዝቦቻቸውን ለመረዳት እንደ መለኪያ ሆኖ ያገለግላል።
ምንጮች:
- "እጅግ በጣም ግዙፍ ነጭ ድንክ ከሀያዲስ ኮከብ ክላስተር አመለጠ" - ዴቪድ ሚለር እና ሌሎች. (በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ ለህትመት ቀርቧል)