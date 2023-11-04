አዲስ ጥናት የጸሃይ አውሎ ነፋሶች ሊከሰት የሚችለውን ውድመት ያሳያል

በሴፕቴምበር 1, 1859 ፕላኔቷ ምድር አንድ ያልተለመደ ክስተት አጋጠማት - የካሪንግተን ክስተት በመባል የሚታወቀው የፀሐይ አውሎ ነፋስ። ይህ ኃይለኛ የኤሌክትሮማግኔቲክ ሃይል ፍንዳታ የቴሌግራፍ ሽቦዎች እንዲቀጣጠሉ እና እንዲቀልጡ አድርጓል፣ ይህም የቴሌግራፍ መሳሪያዎችን በመላው አውሮፓ እና ሰሜን አሜሪካ ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ አድርጓል። እ.ኤ.አ. መጋቢት 13 ቀን 1989 በፍጥነት ትንሽ ነገር ግን ጉልህ የሆነ የፀሐይ አውሎ ንፋስ በምስራቅ ካናዳ ውስጥ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን በማጥለቅለቅ 6 ሚሊዮን ሰዎች የኤሌክትሪክ ኃይል አጥተው በኒው ጀርሲ ውስጥ የኃይል ትራንስፎርመሮችን እንዲቀልጡ አድርጓል። እነዚህ ክስተቶች የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ለእንደዚህ አይነት የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ተጋላጭነት እንደ ትልቅ ማስታወሻ ሆነው ያገለግላሉ።
ይሁን እንጂ አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ተጽእኖ ቀደም ሲል ከታሰበው የበለጠ ከባድ ሊሆን ይችላል. የሳይንስ ሊቃውንት ከ14,300 ዓመታት በፊት ገደማ ምድርን የመታው ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ማስረጃ በቅርቡ አግኝተዋል። ይህ ግኝት በግሪንላንድ የበረዶ ግግር በረዶ ውስጥ ከሚገኘው የቤሪሊየም መጨመር ጋር የሚዛመደው በሬዲዮአክቲቭ ካርቦን ውስጥ ከፍተኛ ጭማሪን የሚያሳዩ የዛፍ ቀለበቶችን በማጥናት ነው። የዚህ ማዕበል ጉልበት የካርሪንግተንን ክስተት አዳከመው።
የዛፍ-ቀለበት ጥናት ተባባሪ ደራሲ ቲም ሄተን “ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በምድር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ” ብሏል። "እንዲህ ያሉት ከፍተኛ አውሎ ነፋሶች በኤሌክትሪክ መረባችን ውስጥ ያሉትን ትራንስፎርመሮች ለዘለቄታው ሊጎዱ ይችላሉ፣ ይህም ለብዙ ወራት የሚቆይ ከፍተኛ እና ሰፊ የመጥፋት አደጋ ያስከትላል።"
ናሳ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ሊያስከትል የሚችለውን አስከፊ መዘዝ በመገንዘብ ፀሀይን ያለማቋረጥ ለመከታተል በርካታ የጠፈር መንኮራኩሮችን ተግባራዊ አድርጓል። እነዚህ ምልከታዎች ሳይንቲስቶች የፀሐይ አውሎ ንፋስ ክስተቶችን እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል እና በሥልጣኔ የሚያበቃ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ከሆነ፣ ሊደርስበት የሚችለውን ውድመት ከመምታቱ በፊት የሚገመተውን የ30 ደቂቃ ማሳሰቢያ ይሰጣሉ።
ሠላሳ ደቂቃ አጭር ማስጠንቀቂያ ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን በቴክኖሎጂ ላይ ያለውን ሰፊ ጥገኛ ግምት ውስጥ በማስገባት፣ የተገናኘን ሥርዓታችን አጭር መቆራረጥ እንኳን ሥልጣኔን ሊያንበረከክ ይችላል። የፀሐይ አውሎ ነፋሶች የመከሰቱ አጋጣሚ የሰው ልጅ በቴክኖሎጂ ላይ ባለው ጥገኝነት እና ሊተነብይ በማይችሉ የተፈጥሮ ኃይሎች መካከል ያለውን ስስ ሚዛን ወሳኝ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የፀሐይ አውሎ ነፋስ ምንድን ነው?
የፀሐይ አውሎ ነፋስ፣ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ በመባልም የሚታወቀው፣ ፀሐይ የተከሰሱ ቅንጣቶችን ወደ ጠፈር ስትለቅቅ ነው። እነዚህ ቅንጣቶች ከምድር መግነጢሳዊ መስክ ጋር መስተጋብር በሚፈጥሩበት ጊዜ ከተለያዩ የቴክኖሎጂ ስርዓቶች ማለትም ከመገናኛ አውታር እስከ ኤሌክትሪክ አውታር ድረስ መስተጓጎል ሊፈጥሩ ይችላሉ።
የካርሪንግተን ክስተት ምን ነበር?
እ.ኤ.አ. በ1859 የተካሄደው የካርሪንግተን ክስተት በታሪክ ከተመዘገበው እጅግ በጣም ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ነው። በቴሌግራፍ ሽቦዎች እና መሳሪያዎች ላይ ሰፊ ጉዳት በማድረስ ከጥቅም ውጪ እንዲሆኑ አድርጓል። ይህ ክስተት ቴክኖሎጂ ለፀሀይ አውሎ ንፋስ ያለውን ተጋላጭነት አሳይቷል።
የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በምድር ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራሉ?
የፀሐይ አውሎ ነፋሶች የመገናኛ ስርዓቶችን ሊያበላሹ ይችላሉ, የኤሌክትሪክ መረቦችን ያበላሻሉ, አልፎ ተርፎም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ጥቁር መጥፋት ሊያስከትል ይችላል. በነዚህ ክስተቶች የተከሰሱ ቅንጣቶች መለቀቅ ለሳተላይቶች እና ለሌሎች የጠፈር ቴክኖሎጂዎች አደጋ ሊያስከትል ይችላል።
የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ለመቆጣጠር ምን እርምጃዎች ይወሰዳሉ?
ናሳ ፀሀይን ለመቆጣጠር እና የፀሀይ አውሎ ንፋስ እንቅስቃሴን ለመለየት ብዙ የጠፈር መንኮራኩሮችን ይጠቀማል። እነዚህ ምልከታዎች ሳይንቲስቶች ክስተቶቹን እንዲመረምሩ እና ከፍተኛ አውዳሚ የሆነ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ሲቃረብ የላቀ ማስጠንቀቂያዎችን እንዲሰጡ ይረዷቸዋል።
ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች የረጅም ጊዜ ውጤቶች ምንድናቸው?
ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ለረጅም ጊዜ የመብራት መቋረጥ፣ የኤሌክትሪክ ትራንስፎርመሮች ጉዳት፣ የመገናኛ አውታሮች መስተጓጎል፣ የኢንተርኔት ግንኙነት መጥፋት እና በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። በእንደዚህ ዓይነት አውሎ ነፋሶች ምክንያት ከደረሰው ጉዳት ለማገገም ሳምንታት, ወራት ወይም ዓመታት ሊወስድ ይችላል.
ምንጮች: ናሳ