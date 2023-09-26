አዲስ ምርምር ከፍተኛ ሙቀት ወደ ሰው መጥፋት ሊያመራ እንደሚችል ይጠቁማል

በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ በሳይንቲስቶች የተደረገ አዲስ ጥናት ከፍተኛ ሙቀት በሰዎች እና በሌሎች አጥቢ እንስሳት ላይ ሊጠፋ እንደሚችል ቀደም ሲል ከተጠበቀው በጣም ቀደም ብሎ አስጠንቅቋል። በኔቸር ጂኦሳይንስ ላይ የታተመው ምርምር የላቁ የሱፐር ኮምፒዩተር የአየር ንብረት ሞዴሎችን ተጠቅሞ በመሬት ላይ ያሉ አህጉራት በመጨረሻ ሲዋሃዱ “Pangea Ultima” በመባል የሚታወቅ የሚያቃጥል እና ደረቅ መሬት ሲፈጥሩ የሚከሰተውን የአየር ንብረት ጽንፍ መባባስ ለማሳየት።
የፓንጌያ ኡልቲማ መፈጠር ከ40 እስከ 70 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሚደርስ የሙቀት መጠን የፕላኔቷን ወሳኝ ክፍል እንደሚያስተላልፍ ይጠበቃል። ይህ ከጨመረው የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ጋር ተደምሮ ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ከባቢ አየር እንዲለቀቅ ያደርጋል፣ የአለም ሙቀት መጨመርን ያባብሳል። በተጨማሪም፣ ፀሀይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደመቀ፣ ብዙ ሃይል እያወጣች ስትሄድ፣ የምድር ሙቀት ይጨምራል።
ዋና ደራሲ ዶክተር አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ በ250 ሚሊዮን አመታት ውስጥ ፀሀይ 2.5% ያህል ብሩህ እንደምትሆን እና ከዛሬዋ 2.5% የበለጠ ጨረር እንደምታመነጭ አብራርተዋል። የሱፐር አህጉር እና ሞቃታማ ፀሀይ ሲወጣ አጥቢ እንስሳት፣ ሰውን ጨምሮ፣ ምግብ እና የውሃ ምንጮች የሌሉበት በዋነኛነት ጠበኛ የሆነ አካባቢ ይገጥማቸዋል። ወረቀቱ ከ40 እስከ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባለው የሙቀት መጠን መስፋፋት እና ያለጣልቃገብነት በሕይወት መትረፍ የማይቻል መሆኑን በየቀኑ ጽንፎች ያስጠነቅቃል።
ጥናቱ የሰው ልጆችን ጨምሮ አጥቢ እንስሳት በታሪክ ውስጥ ከተለያዩ የአየር ሁኔታዎች ጋር መላመድ እንደሚችሉ አጉልቶ ያሳያል። ነገር ግን፣ አጥቢ እንስሳት ዝቅተኛ የሙቀት መጠንን ለመቋቋም በዝግመተ ለውጥ ቢመጡም፣ ከፍተኛ ሙቀትን የመቋቋም አቅማቸው በአጠቃላይ አልተለወጠም። ለከፍተኛ ሙቀት ለረጅም ጊዜ መጋለጥ ችግሩን ለመቋቋም በጣም ፈታኝ ይሆናል እና በመጨረሻም መትረፍ የማይቻል ያደርገዋል።
የምርምር ቡድኑ የአየር ንብረት ሞዴሎችን ለPangea Ultima የሙቀት፣ የንፋስ፣ የዝናብ እና የእርጥበት ሁኔታን ለማስመሰል ተጠቅሟል። የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን በሰው ልጅ የሚፈጠረውን የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ግምት ውስጥ በማስገባት የቴክቶኒክ ፕሌትስ እንቅስቃሴዎችን፣ የውቅያኖስ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂካል ሂደቶችን በሚመለከቱ ሞዴሎች በመጠቀም ታቅዷል።
ዶ/ር ፋርንስዎርዝ አንዱ መፍትሔ ሰዎችን ከከፍተኛ ከቤት ውጭ ካለው የሙቀት መጠን የሚከላከሉ እንደ አወቃቀሮች ወይም ማቀፊያዎች ያሉ በሰው ሰራሽ ቴክኖሎጂዎች መፈጠርን እንደሚያካትት ይጠቁማሉ። ነገር ግን ይህን ተግዳሮት ለመቅረፍ ከብቶች እና ሰብሎች በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ ለመኖር ስለሚታገሉ የምግብ ምንጮችን ለማቆየት እና የውሃ ደህንነትን ለማረጋገጥ አዳዲስ ፈጠራዎችን ይጠይቃል።
ጥናቱ ከፀሀይ ስርአታችን ባለፈ ኤክሶፕላኔቶችን ስንመረምር የቴክቶኒክን እና አህጉራዊ አቀማመጥን የመረዳትን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። የእነዚህ ምክንያቶች ተለዋዋጭነት የፀሐይ ስርዓትን መኖሪያነት የሚወስን እና በራሳችን የፀሐይ ስርአተ-ምህዳር ውስጥ የሚጫወቱትን ሚና ያጎላል።
በማጠቃለያው፣ ጥናቱ ከፍተኛ ሙቀት በሰው እና በአጥቢ እንስሳት ህልውና ላይ የሚያደርሰውን ከባድ ስጋት አጉልቶ ያሳያል። ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ሁኔታዎችን ለመፍታት እና የሙቀት መጨመርን ተፅእኖ ለመቀነስ አዳዲስ መፍትሄዎችን ለማዘጋጀት አስቸኳይ እርምጃ ይጠይቃል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ጂኦሳይንስ: [DOI አስገባ]
- የኢየሩሳሌም ፖስት