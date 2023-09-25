ከፍተኛ ሙቀት በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ አጥቢ እንስሳ ወደ መጥፋት ሊያመራ እንደሚችል በጥናት ተረጋግጧል።

በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው የምድር አህጉራት ወደ አንድ ሱፐር አህጉር በመዋሃዳቸው የሚፈጠረው ከፍተኛ ሙቀት በ250 ሚሊዮን አመታት ውስጥ ሰውን ጨምሮ አጥቢ እንስሳት በሙሉ እንዲጠፉ ያደርጋል። ጥናቱ በፕላኔታችን ላይ የቴክቶኒክ እንቅስቃሴዎችን እና የካርቦን ዳይኦክሳይድን (ካርቦን ዳይኦክሳይድ) ልቀትን መጨመር የወደፊት ተፅእኖን ለመተንበይ የሱፐር ኮምፒዩተር የአየር ንብረት ሞዴሎችን ተጠቅሟል።
አህጉራት ሲቀላቀሉ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦሃይድሬት (CO2) ወደ ከባቢ አየር ይለቃል፣ ይህም ፕላኔቷ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲሞቅ ያደርገዋል። ይህ የሙቀት መጨመር ለአጥቢ እንስሳት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል, ምክንያቱም ከቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ጋር በተሻለ ሁኔታ የተላመዱ እና ከፍተኛ ሙቀትን ለመቋቋም ስለሚታገሉ. የወደፊቱ ሱፐር አህጉር በአብዛኛው የማይመች ይሆናል, ከ 8% እስከ 16% የሚሆነው የመሬት ስፋት ለመኖሪያ ተስማሚ ነው.
የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶ/ር አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ እንደተናገሩት የአህጉሪቱ፣የሞቃታማ ፀሀይ እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን መጨመር ከ2C እስከ 40C ባለው የሙቀት መጠን ከ50C እስከ XNUMXC ባለው የሙቀት መጠን ስለሚያስከትል አጥቢ እንስሳት ምግብ ማግኘት እንደማይችሉ አስረድተዋል። እና የውሃ ምንጮች. ሰዎች፣ ልክ እንደሌሎች ዝርያዎች፣ ሰውነታቸውን በላብ ማቀዝቀዝ አይችሉም፣ በመጨረሻም ወደ መጥፋት ይመራቸዋል።
ጥናቱ የ CO2 ደረጃ አሁን ካለው 400 ክፍሎች በአንድ ሚሊዮን (ፒፒኤም) ወደ 600 ፒፒኤም በላይ ከፍ ሊል እንደሚችል ይተነብያል፣ ፓንጌያ ኡልቲማ ተብሎ የሚጠራው ሱፐር አህጉር። ተመራማሪዎቹ እነዚህ የወደፊት ሁኔታዎች ቶሎ እንዳይከሰቱ ለመከላከል የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል።
የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ ዶክተር ኢዩኒስ ሎ ከፍተኛ ሙቀት በሰዎች ጤና ላይ ጉዳት እያደረሰ በመሆኑ አሁን ያለውን የአየር ንብረት ችግር መፍታት አስፈላጊ መሆኑን አሳስበዋል። የአየር ሙቀት መጨመር የሚያስከትለውን ጎጂ ውጤት ለመከላከል በተቻለ ፍጥነት የተጣራ ዜሮ ልቀቶችን ለማሳካት መስራት ወሳኝ ነው።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የሌሎችን ፕላኔቶች መኖሪያነት ግምት ውስጥ በማስገባት የአህጉራትን ስርጭት ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው. አህጉራት በአንድ ሱፐር አህጉር ውስጥ ከተከማቹ በስርአተ-ፀሀይ ስርአተ-ምህዳር ክልል ውስጥ ያለች ፕላኔት አሁንም ለመኖሪያነት የማይቻል ሊሆን ይችላል።
ይህ ጥናት የአየር ንብረት ለውጥ ሊያስከትል የሚችለውን አስከፊ መዘዝ የሚያጎላ ሲሆን ውጤቱን ለመቀነስ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግ ያጠናክራል። የታቀደው የጊዜ ገደብ ወደ ፊት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዓመታት ቢሆንም፣ አሁን ያለው የሙቀት መጨመር ተጽዕኖ ችላ ሊባል አይገባም።
ምንጮች:
- በኔቸር ጂኦሳይንስ የታተመው በዶ/ር አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ እና በዶ/ር ኢዩኒስ ሎ ከብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ የተመራ ጥናት