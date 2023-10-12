የማይክሮባይል ህይወት በአሮጌው ታማኝ ፍልውሃ ውስጥ በተለዋዋጭ አካባቢ ይበቅላል

የሎውስቶን ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የሚገኘው አሮጌው ታማኝ ፍልውሃ በየዓመቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ቱሪስቶችን በሚስብ ኃይለኛ እና በሚያስደንቅ ፍንዳታ ዝነኛ ነው። ይሁን እንጂ፣ በሊዛ ኤም. ኬለር የተደረገ አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው ለአንዳንድ ረቂቅ ተሕዋስያን ሕይወት ቅርፆች አሮጌው ታማኝ ትዕይንት ብቻ ሳይሆን ቤታቸውም ጭምር ነው።
በ Old Faithful ከሚኖሩት ማይክሮቢያል ማህበረሰብ መካከል በብዛት የሚገኘው ቴርሞክሪኒስ ሩቤር ሲሆን ከ60% በላይ የሚሆነውን ህዝብ ይይዛል። እንደ ኬሞአውቶትሮፍ, ቴርሞክሪኒስ ሩበር የራሱን ኃይል ያመነጫል, ለራሱ ብቻ ሳይሆን በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ሌሎች ማይክሮቦችንም ይጠቀማል.
ኦልድ ታማኝ ፎቶሲንተሲስ የማይቻልበት ጨለማ እና ሞቃታማ አካባቢ ስለሆነ ቴርሞክሪኒስ ሮቤር ከጋይሰር የሚወጣውን ካርቦን ወደ ካርቦን ፎርሞች በመቀየር እንደ ቴርሙስ አኳቲከስ ባሉ ሌሎች ማይክሮቦች ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ሁለቱም ተህዋሲያን ኤክሪሞፊል ናቸው, አብዛኛዎቹ የህይወት ዓይነቶች ሊኖሩ በማይችሉበት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ የበለፀጉ ናቸው.
ፍልውሃዎች፣ ኦልድ ታማኝን ጨምሮ፣ በተለዋዋጭ ባህሪያቸው ምክንያት ለጥቃቅን ህይወት ልዩ ፈተናን ያቀርባሉ። በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ወቅት በየጊዜው የሚለዋወጠው የእንፋሎት እና የውሀ ሙቀት ቴርሞክሪኒስ የሚይዘው የተለያዩ ስነ-ምህዳራዊ ጉድጓዶችን ይፈጥራል፣ ይህም በንዑስ-ዝርያ ደረጃ ላይ ያለውን ልዩነት ይጨምራል።
በ Old Faithful ውስጥ ያለውን ረቂቅ ተሕዋስያን እንቅስቃሴ ለማጥናት፣ ኬለር ከወደቀው ፍንዳታ የውሃ ናሙናዎችን እና በጂሰር ፍንዳታዎች ብቻ የሚመገበውን ገንዳ ሰብስቧል። በቤተ ሙከራ ውስጥ, ናሙናዎቹ በተለያየ የሙቀት መጠን ውስጥ የጂኦተር እና የመዋኛ ሁኔታን ይወክላሉ. ውጤቶቹ በአሮጌው ታማኝ ውሃ ውስጥ ንቁ የሆነ ረቂቅ ተሕዋስያን ህይወት መኖሩን የሚያረጋግጡ የማይክሮባላዊ እንቅስቃሴ ምልክቶች አሳይተዋል.
ይህ ጥናት የብሉይ ታማኝ ፍልውሃ ህይወትን የሚያጎላ ብቻ ሳይሆን የፍልውሃው ተለዋዋጭ አካባቢ በጥቃቅን ማህበረሰብ መካከል ያለውን የጂኖሚ ልዩነት እንዴት እንደሚያበረታታም ያጎላል። በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ የበለፀጉ የጽንፈኞችን የመቋቋም እና የመላመድ ችሎታ ያሳያል።
ምንጮች:
- ኬለር ፣ ኤልኤም (2023) ኤክስትራሞፊል ብዝሃ ሕይወት እና በሚፈነዳ ጋይሰርስ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ፡- የተለያየ ልዩነትን ይፈጥራል እና ደንቡን ያጋልጣል። PNAS Nexus
- የአሜሪካ የጂኦሎጂካል ማህበር (2023). ረቂቅ ተሕዋስያን ሕይወት በጂዬሰርስ ውስጥ ይበቅላል። ከ [ዩአርኤል አስገባ] የተገኘ።