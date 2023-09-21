"በቀን አንድ ምግብ" አመጋገብ፡ ጥቅማጥቅሞች፣ ስጋቶች እና ታሳቢዎች

ታዋቂ ሰዎች የተለያዩ የአመጋገብ አዝማሚያዎችን እንደሚደግፉ ይታወቃሉ፣ እና ተወዳጅነትን እያተረፉ ካሉት የቅርብ ጊዜ ፋሽኖች አንዱ “በቀን አንድ ምግብ” አመጋገብ ነው፣ እሱም OMAD በመባልም ይታወቃል። እንደ ብሩስ ስፕሪንግስተን እና ክሪስ ማርቲን ከ Coldplay ያሉ ታዋቂ ሰዎች OMAD ክብደታቸውን እንዲቆጣጠሩ እና ጤናማ ሆነው እንዲቆዩ እንደሚረዳቸው ተናግረዋል።
OMAD እንደ መቆራረጥ መጾም እና በጊዜ የተገደበ መብላት ያሉ የጾም አመጋገቦች ስሪት ነው። ዋናው ልዩነቱ የተወሰኑ ቀናትን ከመጾም ወይም መብላትን ለተወሰነ ጊዜ መስኮት ከመገደብ ይልቅ የኦኤምኤዲ ተከታዮች ሁሉንም የቀን ካሎሪዎቻቸውን በአንድ ትልቅ ምግብ ይበላሉ።
በራሱ በኦኤምኤዲ ላይ ባለው ውስን ጥናት ምክንያት፣ ስለ ውጤታማነቱ የሚነሱ አብዛኛዎቹ የይገባኛል ጥያቄዎች በሌሎች የፆም ዓይነቶች ላይ በተደረጉ ጥናቶች በተገኙ ተጨባጭ ማስረጃዎች ወይም ግምቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ምንም እንኳን አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት አንዳንድ ጊዜ የማይቋረጥ ጾም እና በጊዜ የተገደበ አመጋገብ ክብደትን ለመቆጣጠር እና የሜታቦሊክ ጤና ጠቋሚዎችን ለማሻሻል ይረዳል, ጥናቱ አሁንም እየታየ ነው.
በሰዎች ላይ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በቀን አንድ ምግብ መመገብ የሰውነት ክብደት እና የስብ መጠን እንዲቀንስ አድርጓል። ነገር ግን፣ የስብ መጠን እና የአጥንት እፍጋት እንዲቀንስ አድርጓል፣ ይህም የጡንቻን ተግባር መበላሸት እና ረዘም ላለ ጊዜ ከተከተለ የአጥንት ስብራት አደጋን ሊጨምር ይችላል። የእንስሳት ጥናቶች እርስ በእርሳቸው የሚጋጩ ውጤቶችን አስገኝተዋል, አንዳንዶች አንድ ትልቅ ምግብ በመመገብ ክብደት መጨመርን ያመለክታሉ.
የOMAD ተጽእኖዎችን የበለጠ ለመረዳት ከትላልቅ ተሳታፊ ቡድኖች እና የተለያዩ ህዝቦች ጋር የተያያዙ የበለጠ አጠቃላይ ጥናቶች አስፈላጊ ናቸው። ተመራማሪዎች የ OMADን የረጅም ጊዜ ተፅእኖ መመርመር እና የተለያዩ የምግብ ጊዜዎችን እና የአመጋገብ ቅንጅቶችን ማጤን አለባቸው።
በቀን አንድ ጊዜ መመገብ ክብደትን ለመቆጣጠር የሚስብ መስሎ ቢታይም ሁሉንም የምግብ ፍላጎቶች ማለትም ሃይል፣ፕሮቲን፣ፋይበር እና አስፈላጊ ቫይታሚኖችን እና ማዕድኖችን በአንድ ምግብ ብቻ ማሟላት ፈታኝ ሊሆን ይችላል። በቂ ያልሆነ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ለጡንቻ ማጣት፣ የሆድ ድርቀት እና የአንጀት ጤና መጓደል ያስከትላል። በቂ የሆነ ፕሮቲን፣ አትክልት፣ ለውዝ፣ ዘር፣ ፍራፍሬ፣ ሙሉ እህል እና የወተት ተዋጽኦዎችን ለመመገብ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።
OMAD ለልጆች፣ እርጉዝ ለሆኑ፣ ለማርገዝ ላቀዱ፣ ጡት ለሚያጠቡ ወይም የአመጋገብ ችግር ላለባቸው ግለሰቦች አይመከርም። በተጨማሪም የአመጋገብ ስርዓቱ ዘላቂነት እና በአጠቃላይ ህዝብ ላይ ሊደርስ የሚችለው ጉዳት ሊታሰብበት ይገባል, በተለይም እነዚህን አመጋገቦች የሚደግፉ ታዋቂ ሰዎች የስነ-ምግብ ባለሙያዎች, ከፍተኛ ጥራት ያለው አመጋገብ እና ተጨማሪ ምግቦች ማግኘት አለባቸው.
ለማጠቃለል ያህል፣ የ OMAD አመጋገብ ትኩረት ቢያገኝም፣ ደኅንነቱን እና ውጤታማነቱን በተመለከተ የሳይንሳዊ ማስረጃዎች እጥረት አለ። ማንኛውንም ከባድ አመጋገብ ከመጀመርዎ በፊት የጤና አጠባበቅ ባለሙያ ወይም የተመዘገበ የአመጋገብ ባለሙያ ማማከር ይመከራል።
ምንጮች:
- አማንዳ አቬሪ፣ የኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ የስነ-ምግብ መምህር (ውይይቱ)