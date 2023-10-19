በ AI የነቃ የኢንጂነሪንግ ባዮሎጂን የወደፊት ሁኔታ በመቅረጽ ረገድ የኢኖቬሽን አማላጆችን ሚና ማሰስ

በማንቸስተር የኢኖቬሽን ምርምር ኢንስቲትዩት (MIoIR) በ AMBS ተመራማሪዎች በቅርቡ “የዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ውህደት፣ ዘላቂነት እና አስተዳደር፡ የ AI-Enabled Engineering Biology ጉዳይ ጥናት” በሚል ርዕስ አንድ ጥናት አካሂደዋል። በፈጠራ ሥነ-ምህዳሮች ላይ ተፅእኖ ፈጣሪዎች መካከለኛ።
ጥናቱ የሚያተኩረው በ AI-የነቃ የምህንድስና ባዮሎጂ (AI-EB) መስክ እና በዲጂታል ዘመን ውስጥ ባለው ተፅእኖ ላይ ነው. ይህ የቴክኖሎጂ ውህደት ሳይንሳዊ ጥያቄዎችን ብቻ ሳይሆን ሥነ ምግባራዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችንም ያስነሳል። እነዚህን ውስብስብ ጉዳዮች ለመፍታት ተመራማሪዎቹ በ AI-EB ፈጠራ መስክ ውስጥ ጥልቅ ተሳትፎ ካላቸው የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ተሳትፈዋል።
የዚህ ጥናት አስኳል የኢኖቬሽን አማላጆች የኢኖቬሽን ስነ-ምህዳር ቁልፍ ተዋናዮች ከኢኮኖሚያዊ ግቦች ጎን ለጎን ማህበረሰባዊ እና አካባቢያዊ አላማዎችን እንዴት እንደሚያስቡ ጥያቄ ነው። ኃላፊነት የሚሰማው የፈጠራ መመሪያዎች ይህንን ሚዛን የሚያበረታቱ ቢሆንም፣ ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት በኢንጂነሪንግ ባዮሎጂ መስክ ውስጥ ያሉ የፈጠራ አማላጆች ለባህላዊ ልኬት እና ለገበያ ማሻሻያ ዘዴዎች ቅድሚያ ይሰጣሉ።
ጥናቱ በ AI-EB ጎራ ውስጥ በፈጠራ አማላጆች ልማት እና የምርምር አስተዳደር ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። የ AI-EBን ማህበረሰባዊ እና አካባቢያዊ እንድምታዎች ከገበያ ከማስተላለፍ በተጨማሪ ሁለንተናዊ አቀራረብ ይህንን ብቅ ያለውን ቴክኖሎጂ ሙሉ በሙሉ ለመጠቀም ወሳኝ እንደሆነ ደራሲዎቹ ይከራከራሉ።
ይህ ጥናት በ AI የነቃ የኢንጂነሪንግ ባዮሎጂን የወደፊት ሁኔታ በመቅረጽ ረገድ የኢኖቬሽን አማላጆች አስፈላጊነት ላይ ብርሃን ያበራል። የዚህ የለውጥ ቴክኖሎጂ ጥቅሞችን ከፍ ለማድረግ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና አካባቢያዊ ጉዳዮችን ሚዛናዊ የሚያደርግ ህሊናዊ አካሄድ እንደሚያስፈልግ አጉልቶ ያሳያል።
ምንጭ፡ ክሌር ሆላንድ እና ሌሎች፣ በዲጂታል ቴክኖሎጂዎች፣ ዘላቂነት እና አስተዳደር ውህደት ላይ ፈጠራ አማላጆች፡- AI-የነቃ የምህንድስና ባዮሎጂ፣ ቴክኖቬሽን (2023) ጥናት። DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (የማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ)