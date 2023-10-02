እጅግ በጣም ከባድ በሆኑ አካባቢዎች ውስጥ የማይክሮቢያል ዩካርዮትስ ሚስጥሮችን መክፈት

በከፋ አካባቢ ላይ የተደረገ ጥናት በምድር ላይ ስላለው ሕይወት ያለንን ግንዛቤ በእጅጉ አስፍቶታል፣ነገር ግን አንድ ጠቃሚ የነፍሳት ቡድን በአብዛኛው ችላ ተብሏል፡ ማይክሮቢያል eukaryotes። እነዚህ ጥቃቅን ተሕዋስያን በተለያዩ ሥነ-ምህዳሮች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ, ነገር ግን ከአስከፊ ሁኔታዎች ጋር እንዴት እንደሚላመዱ ብዙም የሚታወቅ ነገር የለም. በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ በጥልቀት ለመመርመር በኪነጥበብ እና ሳይንስ ኮሌጅ የባዮሎጂ ዲፓርትመንት ሳይንቲስቶች ትኩረታቸውን በሞቃት እና አሲዳማ የጂኦተርማል ሀይቆች ውስጥ ወደሚኖሩ ፕሮቲስቶች አዙረዋል።
በካሊፎርኒያ ውስጥ በላስሰን እሳተ ገሞራ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የሚገኘው፣ በአሜሪካ ውስጥ ትልቁ የጂኦተርማል ሀይቅ ልዩ እና ፈታኝ የምርምር ጣቢያ ሆኖ ያገለግላል። ከፍተኛ ሙቀት (~52°C/124°F) እና ዝቅተኛ ፒኤች (~2) ያለው ይህ የአሲድ-ሰልፌት የእንፋሎት ሙቀት ያለው የጂኦተርማል ባህሪ ከብዙ ጽንፍ ሁኔታዎች ጋር የተላመዱ ፖሊኤክስትረሞፊልዎችን ለማጥናት ተስማሚ አካባቢ ነው።
የማይክሮባይያል eukaryotic ህይወትን ለመፈለግ ምርጡን ቦታ ለመለየት ተመራማሪዎች በአስቸጋሪ አካባቢዎች የተካሄዱ የቀድሞ ምርመራዎች ዳታቤዝ አዘጋጅተዋል። እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ የሙቀት መጠን ውስጥ የተወሰኑ የአሜባ ዝርያዎች በተደጋጋሚ እንደሚገኙ ደርሰውበታል። ይህ ግኝት እንደሚያመለክተው እነዚህን የዘር ሐረጎች በማጥናት የዩኩሪዮቲክ ሴሎች በሞቃታማ አካባቢዎች ውስጥ ካለው ሕይወት ጋር እንዴት እንደሚላመዱ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በጎርደን ዎልፍ ቡድን በካል ግዛት ቺኮ የተደረገ አንድ ጥናት አሜባ ቲ ቴርሞአሲዶፊለስ በላሰን ብሔራዊ ፓርክ የጂኦተርማል ሀይቅ ውስጥ መስፋፋቱን አረጋግጧል። ይሁን እንጂ ለዚህ ፍጡር ምንም ዓይነት የዘረመል መዝገቦች የሉም. የሳይንስ ሊቃውንት እንዲህ ባለ አስቸጋሪ አካባቢ ውስጥ የዝግመተ ለውጥን መረዳታቸው በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ባሉ ሌሎች አካባቢዎች ለሕይወት ተስማሚ የሆኑትን ሁኔታዎች የበለጠ እንዲገነዘቡ ያስችላቸዋል።
የበለጠ ለመመርመር፣ የባዮሎጂ ረዳት ፕሮፌሰር አንጄላ ኦሊቬሪዮ እና የቡድኗ አባል የሆነችው ሃና ራፕፓፖርት ይህንን ልዩ ፕሮቲስት ለማጥናት እና ሌሎች ልዩ የሆኑ ጽንፈኛ eukaryotes ለመፈለግ የላስሰን ብሔራዊ ፓርክን ጎብኝተዋል። ልዩ መሣሪያ በመጠቀም ናሙናዎችን ከሐይቁ የሰበሰቡ ሲሆን አሁን ነጠላ ሴሎችን ለጂኖም ቅደም ተከተል በማግለል እና አሜባዎችን በአጉሊ መነጽር በመለየት ላይ ይገኛሉ።
ብዙ ያልታወቁ ነገሮች አሁንም ቢኖሩም፣ ይህ ጥናት አንዳንድ የእውቀት ክፍተቶችን ለመሙላት እና ዩካርዮት በአስከፊ አካባቢዎች እንዴት እንደሚቆይ ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት ተስፋ ይሰጣል። በእነዚህ የ eukaryotic የዘር ሐረጎች ውስጥ ዘላቂነትን ለማስቻል የአሜቦይድ ቅርጽ ትልቅ ሚና ሊጫወት ይችላል ተብሎ ይገመታል፣ ነገር ግን ትክክለኛው ዘዴ አይታወቅም። ቡድኑ እንደ አግድም የጂን ዝውውር እና የጂኖም ቅነሳ ያሉ ሂደቶች በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ለመላመድ እና ለመኖር እንዲችሉ አስተዋፅኦ እንዳደረጉ ገምቷል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በምድር ላይ ስላለው ህይወት ስርጭት እና ዝግመተ ለውጥ እንድንረዳ ብቻ ሳይሆን የህይወት ዛፍን እንደገና ለመገንባት አስፈላጊ መረጃዎችን ይሰጣሉ። እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆኑ አካባቢዎች ውስጥ ማይክሮቢያል eukaryotesን ማሰስ የእነዚህን የተደበቁ ፍጥረታት ሥነ-ምህዳራዊ፣ የዝግመተ ለውጥ እና የጂኖም ባዮሎጂ ሚስጥሮችን ለማወቅ ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ እድል ይሰጣል።
የዜና ማመሳከሪያ
ራፕፓፖርት፣ ኤች.ቢ.ቢ፣ ኦሊቨርዮ፣ ኤኤም ጽንፈኛ አከባቢዎች የማይክሮቢያል eukaryotic ecologyን፣ ዝግመተ ለውጥን እና የጂኖም ባዮሎጂን ለመረዳት ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ እድል ይሰጣሉ። ናት ኮምዩን 14, 4959 (2023) DOI፡ 10.1038/s41467-023-40657-4
ምንጮች:
- ኦሪጅናል ጽሑፍ፡ በጽንፈኛ አከባቢዎች ላይ የተደረገ ጥናት በጥቃቅን ተህዋሲያን Eukaryotic adaptation ላይ ግንዛቤን ይሰጣል። ምንጭ ስም.
- አሜባ እና ቀይ አልጌ ምስል፡ በብርሃን ማይክሮስኮፒ በመጠቀም በሃና ራፕፖርት ፎቶግራፍ የተነሳ።