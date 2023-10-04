የከዋክብት ሃይድሮጅን ማቃጠልን በሙንኦን እና በኑክሌይ በኩል ማሰስ

ተመራማሪዎች በዲትሮን ላይ በ muon ቀረጻ ላይ ያተኮረ ልብ ወለድ ጥናት አካሂደዋል፣ ይህም ከዋክብት ሃይልን የሚያመነጩበትን ወሳኝ እርምጃ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ። ሙኦን ኤሌክትሮን የሚመስል ነገር ግን 200 እጥፍ ክብደት ያለው በደካማ ሃይል አማካኝነት ከኒውክሊየስ ጋር የሚገናኝ የሱባቶሚክ ቅንጣት ነው። ሙኦን ከዲዩትሮን (ከአንድ ፕሮቶን እና ከአንድ ኒውትሮን የተዋቀረ) ጋር ሲተሳሰር ሁለት ኒውትሮን ያለው ስርዓት ይመሰርታል፣ ልክ እንደ ፕሮቶን-ፕሮቶን ፊውዥን ሁለት ፕሮቶኖች ተጣምረው ዲዩትሮን ይፈጥራሉ።
በፊርንቲርስ ኢን ፊዚክስ የታተመው ጥናቱ ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ የኒውክሌር ንድፈ ሃሳቦች ቡድን ማለትም የፒሳ ዩኒቨርሲቲ እና ኢስቲቱቶ ናዚዮናሌ ፊሲካ ኑክሌር በኢጣሊያ፣ በቶማስ ጄፈርሰን ናሽናል አክስሌሬተር ፋሲሊቲ ቲዎሪ ማእከል እና በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ በሴንት ሉዊስ. ተመራማሪዎቹ በዲዩትሮን ላይ ያለውን muon መያዙን ለመመርመር ከቺራል ውጤታማ የመስክ ንድፈ ሃሳብ እና ተከታታይ ጅረቶች የተገኙ የላቀ ሞዴሎችን ተጠቅመዋል።
ይህንን የንድፈ ሃሳባዊ ማዕቀፍ በመጠቀም ተመራማሪዎቹ የጥርጣሬዎችን ዋና ዋና ምንጮች ለይተው ውጤቶቻቸውን በመለካት በመጨረሻ ወደ 2% የሚጠጋ እርግጠኛ አለመሆን ፈጥረዋል። ይህ የጥርጣሬ ደረጃ በአሁኑ ጊዜ ከሙከራ ስህተቶች ያነሰ ነው፣ ይህም የ muon ቀረጻ መለኪያዎችን ትክክለኛነት ለማሳደግ ለሚደረጉ ጥረቶች አስተዋፅዖ ያደርጋል።
በተጨማሪም ይህ ጥናት ተመሳሳይ የንድፈ ሃሳባዊ ማዕቀፍን በመጠቀም የፕሮቶን-ፕሮቶን ውህደትን እና ሌሎች በኮከቦች ሃይድሮጂን ማቃጠል ሂደት ውስጥ ያሉትን ሂደቶች ለማጥናት መንገድ ይከፍታል። እነዚህ ግኝቶች ለሳይንቲስቶች የፀሐይ ኒውትሪኖ ፍሰቶችን ለመረዳት እና የከዋክብት ሂደቶችን በትክክል ለመቅረጽ በሚፈልጉበት ጊዜ ወሳኝ ናቸው.
ወደፊትም ተመራማሪዎቹ ጥናታቸውን በማስፋት በሂሊየም-3 እና በሊቲየም-6 ላይ የሙኦን መቅረጽ ሂደቶችን በማካተት ውጤቶቹን ከቀደምት ጥናቶች ጋር በማነፃፀር ጥናታቸውን ለማስፋት አላማ አድርገዋል። እንዲሁም ከፀሃይ መደበኛ ሞዴሎች እና ከፀሃይ ኒውትሪኖ ፍሰቶች ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን ሌሎች ደካማ ሂደቶችን ለመመርመር ማዕቀፉን ተግባራዊ ለማድረግ አስበዋል. እነዚህ ወደፊት የሚደረጉ ጥረቶች በዜሮ ሃይል አስትሮፊዚካል ኤስ-ፋክተር እሴቶች ላይ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን እና ተያያዥ የንድፈ-ሃሳባዊ አለመረጋጋት ግምቶችን ይሰጣሉ።
በማጠቃለያው ይህ ጥናት በዲትሮን ላይ ያለውን የሙኦን ቀረጻ ውስብስብ ሂደቶች ላይ ብርሃን ያበራል ፣ ይህም በከዋክብት ሃይድሮጂን ማቃጠል ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ። ግኝቶቹ የመለኪያ ትክክለኛነትን ለማሻሻል እና ስለ አስትሮፊዚካል ክስተቶች ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ለሚደረጉ ጥረቶች አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ሳይንሳዊ ወረቀት፡ "አካባቢያዊ የቻይራል አቅምን በመጠቀም ሙኦን በዲዩትሮን መያዝ" - L. Ceccarelli et al፣ ፍሮንትየርስ በፊዚክስ
- የአሜሪካ የኃይል ክፍል