አዲስ ቪዲዮ ግዙፍ የማርስያን ካንየን ያሳያል

የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ የማርስ ኤክስፕረስ ተልእኮ በማርስ ላይ ኖክቲስ ላቢሪንቱስ እየተባለ የሚጠራውን ግዙፍ የሸለቆ አሰራር የሚያሳይ አዲስ ምስል ለቋል። ይህ የሸለቆው ስርዓት በግምት 745 ማይል ርዝመት ያለው ሲሆን በታዋቂው ቫሌስ ማሪሪሪስ እና በታርሲስ ክልል ውስጥ ባለው ትልቅ የእሳተ ገሞራ ስርዓት መካከል ይገኛል።
ቪዲዮው የኖክቲስ ላቢሪንቱስ አስደናቂ የአየር ላይ እይታን ያቀርባል፣ ይህም አስደናቂውን ሚዛን እና የዚህን የማርስ መልክዓ ምድር ውስብስብ ዝርዝሮችን ይይዛል። እንደ አውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) በቪዲዮው ላይ የተስተዋሉት ከፍተኛው ደጋማ ቦታዎች የመሬቱ ክፍል ከመሸርሸሩ በፊት የመጀመሪያውን የወለል ደረጃ ይወክላል። የሸለቆው ቁልቁል እና ወለል በግዙፍ የመሬት መንሸራተት ማስረጃዎች የተሸፈነ ሲሆን በማርስ ንፋስ የተፈጠሩ የዱር ሜዳዎች ግን በሌሎች ተዳፋት ላይ ይታያሉ።
ማርስ ኤክስፕረስ ባለከፍተኛ ጥራት ስቴሪዮ ካሜራ የተገጠመለት ከ2003 ጀምሮ በማርስ ላይ እየሰራ ነው።የቪዲዮ ቀረጻው በተለይ ግራበን የተባሉ የከርሰ ምድር ዝቅ ያሉ ክልሎች በመኖራቸው ከሳይንሳዊ እይታ አንጻር ትልቅ ጠቀሜታ አለው። እነዚህ በማርስ ላይ ያሉ የመንፈስ ጭንቀት የፕላኔቷን እሳተ ገሞራ ያለፈ ጊዜ ያመለክታሉ። በታርሲስ ክልል ውስጥ ያለው ኃይለኛ እሳተ ገሞራ የማርቲያን ቅርፊት ወደ ላይ ከፍ እንዲል እና እንዲለጠጥ ምክንያት ሆኗል ፣ ይህም እየሳሳ ፣ እየሳተ እና ወደ ታች ወረደ።
የማርስ ኤክስፕረስ ተልዕኮ ከተለያዩ ሀገራት ከተውጣጡ የጠፈር መንኮራኩሮች ጋር በመሆን የቀይ ፕላኔትን የአየር ሁኔታ ለመከታተል እና ውስብስብ ታሪኳን የሚያሳዩ መረጃዎችን በማሰባሰብ ላይ መሆኗን ቀጥሏል። የሳይንስ ሊቃውንት ማርስ በአንድ ወቅት በጣም ወፍራም ከባቢ አየር እንደነበረው ያምናሉ, ይህም በውሃው ላይ ውሃ እንዲፈስ ያስችለዋል. ነገር ግን አሁን ያለው ቀጭን ከባቢ አየር እና ከፍተኛ የጨረር መጠን ፍጥረታት ከመሬት በታች እስካልሆኑ ድረስ በፕላኔታችን ላይ ለመኖር ተግዳሮቶችን ይፈጥራሉ።
ከምህዋር ተልእኮዎች በተጨማሪ እንደ NASA የማወቅ ጉጉት እና ጽናት ያሉ ላዩን ሮቨሮች የማርስን መልክአ ምድራዊ አቀማመጥ በቅርብ በመቃኘት ስለ ቀይ ፕላኔት ጂኦሎጂካል ገፅታዎች ዝርዝር ምስሎችን እና ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እየሰጡ ነው።
(ምንጭ፡- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ)
ትርጓሜዎች
- Noctis Labyrinthus: በቫሌስ ማሪሪስ እና በታርስስ ክልል ውስጥ ባለው የእሳተ ገሞራ ስርዓት መካከል የሚገኝ በማርስ ላይ ያለ ትልቅ የሸለቆ ስርዓት።
– ግራበን፡- በማርስ ላይ ያለፈ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን የሚያሳዩ የወረዱ የከርሰ ምድር አካባቢዎች።
የምስል ክሬዲት፡ ESA/DLR/FU Berlin & NASA/JPL-Caltech/MSSS፣ CC BY-SA 3.0 IGO