አስደናቂው አመታዊ የፀሃይ ግርዶሽ፡ መታየት ያለበት የሰለስቲያል ክስተት

ቅዳሜ, በአሜሪካ ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ማራኪ የሆነ የስነ ፈለክ ክስተት - የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል. የአየር ሁኔታው እስከሚፈቅድ ድረስ, በግርዶሹ መንገድ ላይ ያሉ ተመልካቾች ጨረቃ ከፀሐይ ፊት ለፊት ስታልፍ ይመለከታሉ, ይህም አስደናቂ ትዕይንት ይፈጥራል.
የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በመሬት እና በፀሐይ መካከል ስታስተካክል የፀሐይን ፊት በከፊል በመዝጋት በምድር ላይ ባለው ጠባብ መንገድ ላይ ነው። ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ መልኩ የዓመቱ ግርዶሽ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ አያጨልምም. ይልቁንም በሰማይ ላይ እንደ እሳት ቀለበት ሆኖ ይታያል፣ የጨረቃ ጨለማ ዲስክ በፀሀይ ትልቅ እና ብሩህ ፊት ላይ ተጭኖ ይታያል።
መጪው ግርዶሽ በዩናይትድ ስቴትስ፣ በሜክሲኮ እና በመካከለኛው እና በደቡብ አሜሪካ የሚገኙ በርካታ አገሮችን በሚሸፍነው መንገድ ላይ ይታያል። ከፍተኛው የፀሀይ መደበቅ በተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ ክፍሎች በቀን ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት እንደሚከሰት ልብ ማለት ያስፈልጋል።
የፀሐይ ግርዶሹን ለመመልከት ሲሞክሩ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው. ልዩ የአይን መከላከያ ሳይኖር በቀጥታ ፀሐይን መመልከት ከፍተኛ የአይን ጉዳት ያስከትላል። በዓመታዊ የፀሃይ ግርዶሽ ወቅት ፀሀይ በጨረቃ ሙሉ በሙሉ አይዘጋችም, ይህም ተገቢውን የአይን ጥበቃ ካላደረገ ለእይታ አደገኛ ያደርገዋል. መደበኛ የፀሐይ መነፅር በቂ ደህንነትን አይሰጥም እና ፀሐይን ለመመልከት ጥቅም ላይ መዋል የለበትም.
የፀሐይ ግርዶሽ ከጨረቃ ግርዶሽ ይለያል, ይህም ምድር በጨረቃ እና በፀሐይ መካከል ስትቆም, በጨረቃ ገጽ ላይ ጥላ ሲጥል ነው. የጨረቃ ግርዶሾች ከፀሐይ ግርዶሽ ጋር ሲነፃፀሩ በጣም ሰፊ በሆነ ቦታ ይታያሉ.
ጨረቃ በዓመት በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ለምድር ያላት ቅርበት የፀሐይን ፊት እንድትሸፍን ያስችላታል፣ ይህም አስደናቂ ትዕይንት ይፈጥራል። በመሬት፣ በጨረቃ እና በፀሐይ መካከል ያለው የመጠን ልዩነት የዚህን የሰማይ ማሳያ አስደናቂ ባህሪ ያጎላል።
በዚህ ቅዳሜ የዓመቱን የፀሐይ ግርዶሽ በጉጉት እየጠበቅን ቢሆንም፣ እንደዚህ አይነት ክስተቶችን በምንመለከትበት ጊዜ ለደህንነት ቅድሚያ መስጠት እንዳለበት ማስታወስ ጠቃሚ ነው።
ምንጮች፡ ሮይተርስ