የናሳ ኢሚቲ መሳሪያ ከ750 በላይ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀት ምንጮችን ይለያል

የዓለም የሚቲዎሮሎጂ ድርጅት (WMO) እንዳለው የግሪን ሃውስ ጋዝ ልቀቶች እየጨመሩ ይሄዳሉ፣ የመቀነስ ምልክቶችም አይታዩም። ናሳ ከህዋ የሚመጡትን እየጨመረ የሚሄደውን የጋዞች ክምችት ለመከታተል እና ለመለካት የምድራችን ማይኒራል አቧራ ምንጭ ምርመራ (EMIT) የኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትርን እንደ የግሪንሀውስ ጋዝ መመርመሪያ አዘጋጅቷል።
በመጀመሪያ በጁላይ 2022 በደረቃማ አካባቢዎች የሚገኙ ማዕድናትን ለመቅረፅ ስራ የጀመረው ኢሚቲ ከህዋ የሚተኖችን ልቀቶችን የመለየት አቅሙን አሳይቷል። በተጀመረ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ፣ ኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር በመካከለኛው እስያ፣ በመካከለኛው ምስራቅ እና በደቡብ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከ50 በላይ የሚቴን “ሱፐር-ኢሚተርስ” ለይቷል። እነዚህ ሱፐር-ኤሚተሮች በተለምዶ እንደ ቅሪተ አካል ነዳጆች፣ ቆሻሻ አያያዝ እና ግብርና ባሉ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ይገኛሉ።
በቅርብ ጊዜ በሳይንስ አድቫንስስ ላይ የታተመ ጥናት እንደሚያሳየው ከኦገስት 2022 ጀምሮ ኢኤምቲ ከ750 በላይ የልቀት ምንጮችን ለይቷል፣ ትንንሾቹንም ራቅ ባሉ አካባቢዎች ይገኛሉ። መሪ ደራሲ አንድሪው ቶርፕ በEMIT ችሎታዎች መደነቃቸውን ገልፀው መሣሪያው ከመጀመሪያው ከሚጠበቀው በላይ መሆኑን ገልጿል።
በEMIT የተሰበሰበው መረጃ የሚቴን ልቀትን ምንጮችን እንደ የቆሻሻ መጣያ ቦታዎች፣የእርሻ ቦታዎች እና የዘይት እና ጋዝ መገልገያዎችን ለመለየት እና መፍትሄ ለመስጠት አስፈላጊ ነው። ሚቴን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ የበለጠ ሙቀትን የመያዝ አቅም ስላለው የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል በሰው ምክንያት የሚፈጠረውን የሚቴን ልቀትን መከታተል ወሳኝ መሆኑን ናሳ አበክሮ ተናግሯል።
በመጀመሪያዎቹ 30 ቀናት የግሪንሀውስ ጋዝ ማወቂያን መሰረት በማድረግ፣ EMIT በአየር ወለድ ዘመቻዎች ውስጥ በተለምዶ እስከ 85% የሚቴን የሚቴን ፕለም በመለየት ውጤታማነቱን አረጋግጧል። ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ በ250 ማይል (400 ኪሎ ሜትር) ከፍታ ላይ የሚንቀሳቀሰው EMIT ሰፋፊ የምድር አካባቢዎችን በተለይም በ51.6 ዲግሪ በሰሜን እና በደቡብ ኬክሮስ መካከል ያሉ ደረቃማ አካባቢዎችን ይሸፍናል።
በሴፕቴምበር 2022፣ EMIT እምብዛም ያልተጠና በደቡብ ኡዝቤኪስታን ክልል ውስጥ የልቀት ምንጮችን ክላስተር አግኝቷል፣ ይህም ቀደም ሲል ባልታወቁ አካባቢዎች ልቀቶችን የማጋለጥ ችሎታውን አጉልቶ ያሳያል። መሳሪያው በዚህ ክልል ውስጥ 12 ሚቴን ፕላሞችን ለይቷል፣ ይህም በሰዓት በግምት 49,734 ፓውንድ (22,559 ኪሎ ግራም) ይደርሳል።
እንደ EMIT ያሉ ቴክኖሎጂዎችን በመድገም ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን አስከፊ ተጽእኖዎች በመቀነስ በከባቢ አየር ውስጥ እየጨመረ የመጣውን የሙቀት አማቂ ጋዞችን ለመፍታት ተስፋ ያደርጋሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. EMIT ምንድን ነው?
EMIT በጁላይ 2022 የጀመረው የናሳ ኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር የምድር ወለል ማዕድን አቧራ ምንጭ ምርመራ ማለት ነው።
2. የEMIT ዋና ተልእኮ ምንድን ነው?
EMIT በመጀመሪያ የተጀመረው 10 ቁልፍ ማዕድናት በአለም አቀፍ ደረጃ ደረቃማ አካባቢዎች ላይ ካርታ ለመስጠት ነው።
3. EMIT እንዴት የሙቀት አማቂ ጋዝ ፈላጊ ሊሆን ቻለ?
የሚቴን ማወቂያ የዋና ተልእኮው አካል ባይሆንም፣ የኤሚቲ ችሎታዎች የሚቴን ልቀትን ከጠፈር ለመለየት አስችሎታል።
4. "ሱፐር-ኤሚተሮች" ምንድን ናቸው?
ሱፐር-ኤሚተርስ መሰረተ ልማቶች ወይም ሴክተሮች ሚቴን በከፍተኛ ፍጥነት የሚያመነጩት ቅሪተ አካል፣ ቆሻሻ ወይም የግብርና ኢንዱስትሪዎችን ጨምሮ።
5. EMIT ምን ያህል የልቀት ምንጮችን ለይቷል?
EMIT ከኦገስት 750 ጀምሮ ከ2022 በላይ የልቀት ምንጮችን አግኝቷል፣ ትንንሾቹን በርቀት አካባቢዎችም ጨምሮ።
6. የሚቴን ልቀትን መከታተል ለምን አስፈላጊ ነው?
ሚቴን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ የበለጠ ሙቀትን የመያዝ አቅም ያለው ኃይለኛ የሙቀት አማቂ ጋዝ ነው። የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የሚቴን ልቀትን መከታተል እና መቀነስ ወሳኝ ነው።
7. EMIT ምን ያህል መቶኛ ሚቴን ፕላስ መለየት ይችላል?
በመጀመሪያዎቹ 30 ቀናት የግሪንሀውስ ጋዝ ማወቂያን መሰረት በማድረግ፣ EMIT ከ60% እስከ 85% የሚቴን በአየር ወለድ ዘመቻዎች ላይ የሚስተዋሉ የሚቴን ቧንቧዎችን መለየት ይችላል።
8. EMIT መረጃን የት ይሰበስባል?
EMIT በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ በግምት 250 ማይል (400 ኪሎሜትር) ከፍታ ላይ ያለውን መረጃ ይሰበስባል፣ ይህም ሰፊ የምድር ቦታዎችን ይሸፍናል፣ በዋናነት በ51.6 ዲግሪ በሰሜን እና በደቡብ ኬክሮስ መካከል ደረቃማ አካባቢዎች ላይ ያተኩራል።
9. EMIT በርቀት እና ብዙም ያልተጠኑ አካባቢዎች ልቀቶችን መለየት ይችላል?
አዎ፣ EMIT ራቅ ባሉ አካባቢዎች ልቀቶችን የመለየት ችሎታ አለው፣ ለዚህም ማስረጃው እምብዛም ያልተጠና በደቡብ ኡዝቤኪስታን ክልል ውስጥ የልቀት ምንጮችን በመለየቱ ነው።
10. እንደ EMIT ያሉ ቴክኖሎጂዎች እየጨመረ ያለውን የግሪንሀውስ ጋዝ ክምችት እንዴት ሊረዳ ይችላል?
እንደ የቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች፣ የግብርና ቦታዎች፣ እና የዘይት እና ጋዝ መገልገያዎችን የመሳሰሉ የልቀት ምንጮችን በመለየት EMIT የግሪንሀውስ ጋዝ ክምችት መጨመር የሚያስከትለውን ተፅእኖ ለመቀነስ እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ወሳኝ መረጃዎችን ይሰጣል።