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ሳይንስ

በቅሪተ አካላት ላይ የተደረጉ ሙከራዎች በእውነተኛ ቀለሞች ላይ ብርሃን ያበራሉ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 20, 2023
በቅሪተ አካላት ላይ የተደረጉ ሙከራዎች በእውነተኛ ቀለሞች ላይ ብርሃን ያበራሉ

ከናንጂንግ ዩኒቨርሲቲ፣ ከቻይና የሳይንስ አካዳሚ እና ከዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኮርክ የተውጣጡ ተመራማሪዎች ቡድን በአንዳንድ ቅሪተ አካላት ላይ ቀለም ለመገመት የሚያስችል ዘዴ ፈጥሯል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በቅሪተ አካላት ውስጥ የሚገኙትን ነፍሳትን ሳይጨምር ትክክለኛውን ቀለም ለመወሰን አስቸጋሪ ነው. እነዚህ ቅሪተ አካላት በተለምዶ ሞኖክሮማቲክ ናቸው እና ልዩ ዘይቤዎችን በግራጫ ጥላዎች ያሳያሉ። በሮያል ሶሳይቲ ቢ ፕሮሲዲንግስ ኦቭ ዘ ሮያል ሶሳይቲ ቢ ላይ ባሳተሙት በቅርቡ ባደረጉት ጥናት ቡድኑ አቀራረባቸውን እና ግኝቶቻቸውን ገልጿል።

የቀለም ንድፎችን ለመገመት ተመራማሪዎቹ በመልክ ተመሳሳይ የሆኑ ዘመናዊ ነፍሳትን ቀደም ሲል ካገኙት ቅሪተ አካል ናሙናዎች ጋር አወዳድረው ነበር. እነዚህ ዘመናዊ ነፍሳት በአሉሚኒየም ፎይል ተጠቅልለው ከ200° እስከ 500° ሴ ባለው የሙቀት መጠን በመጋገር አስመሳይ ቅሪተ አካል ተደርገዋል።ቡድኑ በመቀጠል ናሙናዎቹን በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ በመፈተሽ ቅሪተ አካል ከተደረጉ ናሙናዎች ጋር አነጻጽሮታል።

ግኝታቸው እንደሚያሳየው በተጋገሩ ናሙናዎች ላይ ያሉ ጥቁር ነጠብጣቦች ሜላኒን በተባለ ጥቁር ቀለም የበለፀጉ የኤክሶስሌቶን አካባቢዎች ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። እነዚህ ጠቆር ያሉ ቦታዎች የበለጠ ሙቀትን የሚከላከሉ ነበሩ, ይህም እነርሱ ደግሞ መበስበስን የበለጠ ይቋቋማሉ. ይህ የሚያመለክተው በቅሪተ አካላት ላይ ያሉ ጥቁር ቦታዎች የሜላኒን ይዘት ያላቸውን የጥንት ፍጥረታት ክፍሎች እንደሚያመለክቱ ነው። ስለዚህ፣ እነዚህ ጨለማ ቦታዎች የቅሪተ አካላትን ቀለም ለመገመት ፍንጭ ሊሰጡ ይችላሉ።

ቡድኑ በተጨማሪም ነፍሳትን ማሞቅ ወደ ተለያዩ ቅጦች ከመሸጋገሩ በፊት ሙሉ በሙሉ ወደ ጥቁርነት የሚቀየርበት መካከለኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ተመልክቷል. ይህ የሚያሳየው እንደነሱ ያሉ ሙከራዎች የቅሪተ አካል ነፍሳትን ቀለም ለመገመት አዲስ ምርምርን እንደሚያመቻቹ ነው።

በማጠቃለያው ፣ ይህ ጥናት በቅሪተ አካላት ውስጥ የቀለም ቅጦችን ለመገመት አዲስ ዘዴን ያሳያል ። ተመራማሪዎቹ በዘመናዊ ቅሪተ አካላት የተመሰሉ ቅሪተ አካላትን ከቅሪተ አካል ናሙናዎች ጋር በማነፃፀር የሜላኒን ይዘት ካላቸው የጥንት ፍጥረታት ክፍሎች ጋር የሚዛመዱ ጥቁር ቦታዎችን ለይተው አውቀዋል። ይህ ዘዴ በቅሪተ አካላት ውስጥ ቀለምን ለማጥናት አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል.

ምንጭ፡ የሮያል ሶሳይቲ ሂደቶች ለ፡ ባዮሎጂካል ሳይንሶች፣ DOI፡ 10.1098/rspb.2023.1333

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