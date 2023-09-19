በ2024 ወደ ወርቅ ክፍት መዳረሻ አሳታሚ ድንበር ለመሸጋገር የሙከራ ባዮሎጂ እና መድሃኒት

የሙከራ ባዮሎጂ እና ህክምና (ኢቢኤም)፣ ታዋቂው የመፅሄት መፅሄት የሙከራ ባዮሎጂ እና ህክምና ማህበር (SEBM)፣ በጃንዋሪ 2024 ወደ ወርቅ ክፍት መዳረሻ አሳታሚ ፍሮንትየርስ ያስተላልፋል። ይህ እርምጃ አለም አቀፍ የምርምር ማህበረሰብን በተሻለ ሁኔታ ለመደገፍ ያለመ ነው። ለሕትመቶቹ ክፍት መዳረሻ.
በዋና አዘጋጅ ዶ/ር ስቲቨን አር. ጉድማን መሪነት፣ ኢቢኤም በዘርፉ አለም አቀፍ መሪ ለመሆን ከፍተኛ ለውጦችን አድርጓል። የዶ/ር ጉድማን ራዕይ አዳዲስ ምድቦችን በመጨመር እና የኤዲቶሪያል ቦርዱን ስብጥር በመቀየር የመጽሔቱን ተደራሽነት እና ሽፋን ማስፋት ነበር። በዚህ ምክንያት ኢቢኤም አሁን 22 ምድቦችን ይሸፍናል, የተለያዩ የባዮሜዲካል ምርምር ደረጃዎችን ያካትታል.
ኢቢኤም ከህክምና ልምምድ ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን ባዮሜዲካል ምርምር በማተም ላይ ያተኩራል። ምድቦቹ አናቶሚ/ፓቶሎጂ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ/የማሽን መማሪያ አፕሊኬሽኖችን ለባዮሜዲካል ምርምር፣ ባዮኬሚስትሪ እና ሞለኪውላር ባዮሎጂ፣ ባዮኢሜጂንግ እና ሌሎችንም ያካትታሉ። በሰፊው እና በአለምአቀፍ መስፋፋት, ኢ.ቢ.ኤም በአምስት አህጉሮች ውስጥ ቢሮዎች እና ግሎባል ኤዲተሮች አሉት, የበለጠ ለማስፋፋት እቅድ ይዟል.
በEBM እና Frontiers መካከል ያለው አጋርነት በሙከራ ባዮሎጂ መስክ ክፍት ተደራሽነት ኅትመት ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት ለማራመድ ያለመ ነው። ዶ/ር ስቲቨን ጉድማን በዚህ ትብብር የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው፣ ወደ ሙሉ ክፍት ተደራሽነት ሞዴል መቀየሩ ኢቢኤም በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ ተመራማሪዎች የሚሰጠውን ድጋፍ እንደሚያሳድግ ገልጿል።
6ኛው ትልቁ የምርምር አሳታሚ እና 3ኛው በብዛት የተጠቀሰው ድንበር ተሻጋሪ ግኝቶችን በመስኩ ከፍተኛ ባለሙያዎች በማተም ይታወቃል። ሳይንሳዊ ግኝቶችን የማፋጠን ተልእኮ ያለው፣ Frontiers ተመራማሪን ያማከለ አካሄድ በመከተል ቴክኖሎጂን እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም ጥብቅ የጥራት ደረጃዎችን ይጠብቃል።
ኢቢኤም ወደ ፍሮንትየርስ ሲሸጋገር፣ ተመራማሪዎች ከኦክቶበር 4፣ 2023 ጀምሮ የብራና ጽሑፎችን በ Frontiers portal በኩል ማስገባት ይችላሉ። ይህ እርምጃ ሳይንስን ለሁሉም ክፍት እና ተደራሽ ለማድረግ ካለው ቁርጠኝነት ጋር ይዛመዳል።
ስለ Frontiers ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎን የድር ጣቢያቸውን ይጎብኙ [ምንጭ frontiersin.org]። ስለ SEBM አባልነት ጥቅሞች ለማወቅ ወይም የEBM ኤዲቶሪያል ቢሮን ለማግኘት፣ እባክዎን [ምንጭ፡ sebm.org] ይጎብኙ።
ምንጮች:
- የሙከራ ባዮሎጂ እና መድሃኒት (ኢቢኤም)
- የሙከራ ባዮሎጂ እና ህክምና ማህበር (SEBM)
- ድንበር