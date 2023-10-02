ከህንድ Aditya L1 ተልዕኮ የተገኘ መረጃ ለህዝብ ሊደረግ ነው።

የተልእኮው የፕሮጀክት ዳይሬክተር ኒጋር ሻጂ እንዳሉት በህንድ አድቲያ L1 ተልዕኮ የተሰበሰበው መረጃ እና ሳይንስ ለህዝብ ይፋ ይሆናል። ይህ ተልዕኮ ስለ ፀሀይ ያለንን ግንዛቤ እና በህዋ የአየር ሁኔታ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማሳደግ ያለመ ነው። መጀመሪያ ላይ፣ መረጃው በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ውስጥ በሳይንቲስቶች ብቻ ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን በመጨረሻም በዓለም አቀፍ ደረጃ ይጋራል።
ሻጂ “ሳይንስ እና መረጃ ሁለንተናዊ ናቸው። የእኛ ሳይንቲስቶች መረጃውን ለተወሰነ ጊዜ ከተጠቀሙበት በኋላ በዓለም ዙሪያ ማንኛውም ሰው ሊጠቀምበት እንዲችል ይፋ ይሆናል ። ይህ የመረጃ ተደራሽነትን ለመክፈት ቁርጠኝነት ለዓለማቀፉ የሳይንስ ማህበረሰብ እውቀት አስተዋፅዖ ለማድረግ ከተልዕኮው ግብ ጋር ይጣጣማል።
የህንድ የመጀመሪያ የፀሐይ ተልእኮ Aditya L1 ቀድሞውኑ ወደ መድረሻው Lagrange Point 9.2 ከ 1 ሺህ ኪሎ ሜትሮች በላይ ተጉዟል ። ከመሬት 15 ሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ ስትራቴጂካዊ ቦታ ለፀሀይ ምልከታ ልዩ ጥቅም ይሰጣል ። በዚህ ነጥብ ላይ በመዞር, የጠፈር መንኮራኩሩ ያልተቋረጠ የፀሐይን እይታ ይይዛል, ይህም ለ 24/7 ምልከታ ያስችላል.
የ Aditya L1 ተልእኮ የፀሀይ የተለያዩ ገጽታዎችን ለማጥናት ያለመ ሲሆን እነዚህም የፀሐይ ጨረሮች፣ የፀሀይ ንፋስ፣ ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት፣ ኮሮናል ማሞቂያ፣ መግነጢሳዊ ዳግም ግንኙነት እና ማግኔቲክ ቶፖሎጂ። ለዚሁ ዓላማ ሰባት መሳሪያዎችን ይጠቀማል. ሳይንቲስቶች እነዚህን ክስተቶች በማጥናት ስለ ፀሐይ እና በፕላኔታችን ላይ ስለሚያስከትላቸው ተጽእኖዎች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ.
የ Aditya L1 በተሳካ ሁኔታ መጀመር በህንድ የጠፈር ፍለጋ ጉዞ ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ ነው. ይህንን ተልዕኮ ለማሳካት የፕሮጀክት ዳይሬክተር ኒጋር ሻጂ አመራር እና እውቀት ወሳኝ ነበሩ። ከአድቲያ L1 የተሰበሰበ መረጃ መገኘቱ ስለ ፀሐይ ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ ለዓለማቀፉ ሳይንሳዊ እውቀት እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
– ከኒጋር ሻጂ፣ የህንድ ዛሬ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ
- Aditya L1 ተልዕኮ ዝርዝሮች, የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት