የሜጋሞኖዶንቲየም mcluskyi ግኝት፡ ከአውስትራሊያ የመጣ ግዙፍ ቅሪተ አካል ሸረሪት

ሳይንቲስቶች በቅርቡ በዘመናዊቷ አውስትራሊያ ውስጥ ከ11 እስከ 16 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበረውን “ግዙፍ” የቅሪተ አካል ሸረሪት ዝርያ ገልፀውታል። ሜጋሞኖዶንቲየም mcluskyi ተብሎ የሚጠራው ይህ ሸረሪት የ Barychelidae ቤተሰብ ንብረት የሆነው ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘ ቅሪተ አካል ነው። እሱ ከህያው ጂነስ ሞኖዶንቲየም ጋር ተመሳሳይ ነው ነገር ግን በጣም ትልቅ ነው፣ ከእግር ጣት እስከ ጣት 50 ሚሜ ያህል ነው።
ስለ ሸረሪቶች የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ባለን ግንዛቤ ላይ ትልቅ ክፍተት ስለሚሞላ የሜጋሞኖዶንቲየም ማክኩላስኪ ግኝት ትልቅ ነው። አውስትራሊያ የተወሰነ ቁጥር ያላቸው የሸረሪት ቅሪተ አካላትን ብቻ ነው የሰጣት፣ ይህ አዲስ ግኝት አምስተኛው ብቻ ነው። የኒው ሳውዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር ማቲው ማኩሪ ስለ ሸረሪት መጥፋት አዲስ መረጃ ስለሚያሳይ እና ያለፈውን ጊዜ ግንዛቤዎችን ስለሚሰጥ ይህ ግኝት “በጣም ጠቃሚ ነው” ሲሉ ገልፀውታል።
ቅሪተ አካላት Megamonodontium mcluskyi ከሲንጋፖር እስከ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ባለው እርጥብ ደኖች ውስጥ ከሚገኙት ከዘመናችን ዘመድ ጋር ተመሳሳይ በሆነ አካባቢ እንደሚኖር ይጠቁማል። ይሁን እንጂ የዚህ የሸረሪት ቡድን በሜይን አውስትራሊያ መጥፋት ሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ደረቃማ እየሆነች ከመጣችበት ሁኔታ ጋር ተገጣጥሟል።
Megamonodontium mcluskyi በአውስትራሊያ ውስጥ ትልቁ የሚታወቀው ቅሪተ አካል ሸረሪት ብቻ ሳይሆን በዓለም ዙሪያ የሚገኘው የ Barychelidae ቤተሰብ የመጀመሪያ ቅሪተ አካል ነው። ይህ ግኝት እንደሚያመለክተው እንደ Megamonodontium mcluskyi ያሉ ብሩሽ እግር ያላቸው ሸረሪቶች በመቦርቦር ባህሪያቸው ምክንያት ብዙውን ጊዜ እንደ ቅሪተ አካል ተጠብቀው አይደሉም።
በቅሪተ አካላት ላይ የተካሄዱ ጥቃቅን ጥናቶች ልዩ የሆነ የጥበቃ ደረጃ እንዳገኙ ሳይንቲስቶች ውስብስብ ዝርዝሮችን ለምሳሌ የሸረሪት ጥፍር አወቃቀር እና በሰውነቷ እና በእግሯ ላይ ያሉ ፀጉር መሰል ስብስቦችን እንዲመረምሩ አስችሏቸዋል። ሴታዎች ኬሚካሎችን እና ንዝረትን ፣ መከላከያ እና ግንኙነትን ጨምሮ በርካታ ተግባራትን ያገለግላሉ።
ይህ በቅርብ ጊዜ የ Megamonodontium mcluskyi ግኝት በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ዓለምን ስለፈጠሩት የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና የአካባቢ ለውጦች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የእነዚህን መሰል ቅሪተ አካላት ተጨማሪ ምርምር እና ትንተና ስለ ጥንታዊ ስነ-ምህዳሮች እና በውስጣቸው ስላደጉ ፍጥረታት ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት ወሳኝ ናቸው።
ምንጮች:
- የኒው ሳውዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ
- የሊንያን ሶሳይቲ የዞሎጂካል ጆርናል
- የአውስትራሊያ ሙዚየም
- ኩዊንስላንድ ሙዚየም