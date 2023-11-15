አዲስ የሳተላይት ማጣሪያዎች በህዋ ውስጥ መጨናነቅ ስጋት ይፈጥራሉ

ሰሞኑን በተለያዩ ሀገራት እና ኩባንያዎች ከፍተኛ የሳተላይት ቀረጻዎች ማስታወቂያዎች ዝቅተኛ የምድር ምህዋር መጨናነቅ ስጋት ፈጥሯል። በቅርቡ በሳይንስ የታተመ ጥናት እንደሚያመለክተው ከ2017 እስከ 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ ሀገራት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሳተላይቶችን በአንድነት ያስገቡ ሲሆን ይህም ከ300 በላይ የተለያዩ የሳተላይት ሲስተሞችን ያካተተ ነው። ይህ የክስ መዝገቦች መብዛት ሊከሰቱ የሚችሉ ግጭቶችን እና የጠፈር ፍርስራሾችን እንዲጨምር አድርጓል።
መዝገቦቹ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረምን ለማቀናጀት እና አዳዲስ የሳተላይት ምልክቶች በነባር ላይ ጣልቃ እንዳይገቡ ለማድረግ ከአመታት በፊት የተሰሩ ናቸው። ይሁን እንጂ ችግሩ ያለው ከእነዚህ ሳተላይቶች ውስጥ አንድም ጉልህ ክፍል በእርግጥ ወደ ህዋ በመምታቱ ከ100,000 በላይ ተጨማሪ ሳተላይቶች ወደሚገኝባት ምድር መጨናነቅ ወይም ኦፕሬተሮች ለማምጠቅ ካሰቡት በላይ ሳተላይቶችን በመመዝገብ ላይ ነው፣ ምናልባትም በስልታዊ ምክንያቶች ወይም የገንዘብ ትርፍ.
አንዳንድ ኩባንያዎች የማመልከቻ ቁጥራቸውን እያሳደጉ መሆናቸውን የሚጠቁሙ ምልክቶች አሉ። ለምሳሌ ኢ-ስፔስ የተባለ የፈረንሳይ ኩባንያ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን ያቀፉ ሁለት ህብረ ከዋክብቶችን ያስገባ ቢሆንም ዋና ስራ አስፈፃሚቸው ግን “ቢያንስ 30,000” ሳተላይቶችን ለመስራት እቅድ እንዳለው ጠቅሰዋል። OneWeb፣ ሌላው የሳተላይት ኦፕሬተር፣ በብዙ አገሮች ውስጥ በሺዎች ለሚቆጠሩ ተጨማሪ ሳተላይቶች ፋይል አድርጓል።
የተለያዩ ሀገራት ከሳተላይት መዝገብ ጋር የተያያዙ የተለያዩ የአስተዳደር ህጎች እና ክፍያዎች ስላላቸው ሁኔታው ይበልጥ የተወሳሰበ ነው. አንዳንድ አገሮች የበለጠ ምቹ ሁኔታዎችን ሊያቀርቡ ይችላሉ፣ ይህም የሳተላይት ኦፕሬተሮች የተለያዩ ደንቦችን እና ወጪዎችን ለመጠቀም በበርካታ ግዛቶች ውስጥ እንዲያስገቡ ይመራሉ ።
የሳተላይት ቀረጻዎች ቁጥር እየጨመረ በሄደ ቁጥር የአለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት የሳተላይት ስራዎችን የማስተባበር ሃላፊነት ያለው የተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲ ጣልቃ ገብነትን በመከላከል እና እየጨመረ የመጣውን የመመዝገቢያ መዝገብ ለመቆጣጠር ተግዳሮቶች ገጥመውታል። በሳተላይት ማሰማራቶች መካከል ሚዛን መፈለግ እና ደህንነቱ የተጠበቀ እና ዘላቂ የሆነ የጠፈር አካባቢን ማረጋገጥ በሚቀጥሉት አመታት ውስጥ ወሳኝ ይሆናል.
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር ምንድን ነው?
መ፡ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር ከምድር ገጽ በ2,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለ የጠፈር ክልል ነው። አብዛኞቹ ሳተላይቶች እና ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የሚገኙበት ነው።
ጥ፡- በህዋ ላይ መጨናነቅ ለምን አሳሳቢ ሆነ?
መ: በህዋ ላይ ከመጠን በላይ መጨናነቅ በሳተላይቶች መካከል ግጭት እና የጠፈር ፍርስራሾችን መፍጠር ሊያስከትል ይችላል. እነዚህ ግጭቶች በሳተላይት ስርዓቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ እና ለወደፊት ግጭቶች አደጋን ይጨምራሉ, ይህም የአስከሬን ተፅእኖ ይፈጥራሉ.
ጥ፡ አለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት ምንድን ነው?
መ፡ አለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት (ITU) የሳተላይት ስራዎችን ጨምሮ የአለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን አውታሮችን እና አገልግሎቶችን የሚቆጣጠር የተባበሩት መንግስታት ልዩ ኤጀንሲ ነው። ጣልቃ ገብነትን ለመከላከል ለሳተላይቶች የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም እና የምህዋር ክፍተቶች ድልድል ያስተባብራል።
ጥ፡- የሳተላይት ሰነዶች ምንድን ናቸው?
መ፡ የሳተላይት ፋይዳዎች ሳተላይቶችን ለማምጠቅ ባቀዱ መንግስታት ወይም ድርጅቶች ለአለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት የቀረቡ ሀሳቦች ናቸው። እነዚህ ሰነዶች የሳተላይቱን ምህዋር፣ የድግግሞሽ አጠቃቀም እና ሌሎች ቴክኒካል መረጃዎችን ያካትታሉ።
ምንጭ፡ ሳይንስ፣ አለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት