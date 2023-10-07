በቅርብ ጊዜ በአጥቢ እንስሳት ቤተሰብ ላይ የተደረገ ጥናት ከበርካታ የጅምላ መጥፋት የተረፉ ዝርያዎች መካከል አስገራሚ ባህሪያትን አግኝቷል። የጄኔራል ወይም "አሰልቺ" አጥቢ እንስሳት አስከፊ ክስተቶችን ይቋቋማሉ ከሚለው የረዥም ጊዜ እምነት ጋር የሚቃረን፣ የተረፉት ሰዎች በየዘመናቸው ልዩ እና የላቁ ባህሪያት እንደነበራቸው ጥናቱ አረጋግጧል።
“ልዩ ያልሆኑትን መትረፍ” የሚለው የተለመደ ጥበብ እንደሚያመለክተው አጠቃላይ እንስሳት የመጥፋት ዕድላቸው አነስተኛ ነው። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ በጅምላ መጥፋት የቆዩ አጥቢ እንስሳት ለጊዜያቸው በጣም የተሻሻሉ መሆናቸውን ደርሰውበታል. እነዚህ እንስሳት በሕይወት እንዲተርፉ የረዷቸው እና የዝግመተ ለውጥ ተለዋዋጭነትን የሚያጎናጽፉ አዳዲስ ባህሪያት ነበሯቸው።
ጥናቱ ያተኮረው በሲናፕሲዶች ላይ ሲሆን የቀሩት አባላቶቻቸው አጥቢ እንስሳት በሆኑት የእንስሳት ስብስብ ላይ ነው። ተመራማሪዎቹ በጊዜ ሂደት የዝግመተ ለውጥ ጨረሮችን ለመረዳት የሲናፕሲዶችን ትልቅ የቤተሰብ ዛፍ ገነቡ። ከቀደሙት እምነቶች በተቃራኒ፣ መዳን በአጠቃላይ ባህሪያት ላይ ብቻ የተመካ እንዳልሆነ ደርሰውበታል። ትልልቅ ሲናፕሲዶች፣ አጠቃላይ ነፍሳት-በላዎች ብቻ ሳይሆኑ፣ በታሪክ ውስጥ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ በሕይወት ከተረፉት መካከል ነበሩ።
የዚህ ጥናት አጀማመር በ2019 በኦሪገን የቴክኖሎጂ ተቋም ረዳት ፕሮፌሰር ዴቪድ ግሮስኒክል በታተመ ጥናት ነው። ጥናቱ ትንንሽ ነፍሳትን የሚበሉ አጥቢ እንስሳት ከአስቸጋሪ ጊዜያት በሕይወት የሚተርፉ የዘር ግንድ እንደሆኑ አመልክቷል። ግሮስኒክል ወደ ተመራማሪዎቹ ሲቀርብ፣ ቀደም ባሉት አጥቢ እንስሳት እና ቅድመ አያቶቻቸው ላይ ተመሳሳይ ንድፍ እንደሚያገኙ ጠበቁ። ነገር ግን፣ ወደ ሲናፕሲድ ታሪክ ውስጥ ጠልቀው ሲገቡ ንድፉ መጥፋት ጀመረ።
ተጨማሪ ትንታኔ እንደሚያሳየው መጀመሪያ ላይ ልዩ ያልሆኑ ተብለው የሚታሰቡ አንዳንድ ዝርያዎች አዲስ ባህሪያትን አሳይተዋል። ለምሳሌ ያህል፣ በዳይኖሰር ዘመን የነበሩ አጥቢ እንስሳት አድኖን ለመቁረጥ ብቻ ሳይሆን ምግብን ለመፍጨት የሚያስችላቸው የላቁ ጥርሶች ነበሯቸው፣ ይህም በምግብ እጥረት ወቅት ጠቃሚ ነው።
ጥናቱ ልዩ እንስሳትን ለመጥፋት እምብዛም እንደማይጠቁም ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው. ይልቁንም፣ ከጅምላ መጥፋት የተረፉት ዝርያዎች ከአጠቃላይ የራቁ ባህሪያት እንደነበሯቸው አጉልቶ ያሳያል። እንደ የላቁ የጥርስ ባህሪያት ወይም የተለያዩ ምግቦችን ለመስበር ይበልጥ ቀልጣፋ መንጋጋ ያሉ አዲስ ባህሪያት ያላቸው እንስሳት የበለፀጉት የጥንት የዘር ግንድ ሲጠፋ ብቻ ነው።
የዚህ ጥናት አንድምታ ከአጥቢ እንስሳት ባሻገር፣ ሳይንቲስቶች ሌሎች ቡድኖችን እንዲመረምሩ እና ተመሳሳይ ውስብስብ ነገሮች በዝግመተ ለውጥ ልዩነት ውስጥ እንዳሉ ለማየት ፈታኝ ነው። ጥናቱ የዝግመተ ለውጥ እንዴት እንደሚሰራ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ይሰጣል እና በተለምዶ የዝግመተ ለውጥ ልዩነቶች ቅድመ አያቶች የተያዙ ወጥነት ያላቸው ባህሪያት ላይኖር እንደሚችል ይጠቁማል።
ምንጭ፡- *ተፈጥሮ ኢኮሎጂ እና ኢቮሉሽን*