አዳዲስ ማስረጃዎች የአየር ንብረት ለውጥን የሚጠቁሙ የመሬት መንቀጥቀጦች እና የመሬት ድጎማዎች ናቸው።

የአለም አቀፍ የመሬት መንቀጥቀጥ ምህንድስና እና የመሬት መንቀጥቀጥ ኢንስቲትዩት ባልደረባ ፕሮፌሰር መህዲ ዛሬ በቅርቡ የተደረገ ጥናት የአየር ንብረት ለውጥ ከመሬት መንቀጥቀጥ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ሊኖረው እንደሚችል አረጋግጧል። የኢንጂነሪንግ ሲዝሞሎጂ ኤክስፐርት የሆነው ዛሬ ግኝቱን ያቀረበው በኢራን በተካሄደው የሳይንስ ፕሮሞሽን ሳምንት ዝግጅት ላይ ነው።
በተለምዶ የመሬት መንቀጥቀጥ ከቴክቶኒክ ፕሌትስ እንቅስቃሴ ጋር ይያያዛል፣ ነገር ግን የዛሬ ጥናት እንደሚያመለክተው በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሚፈጠሩ ጥፋቶች ለሴይስሚክ እንቅስቃሴ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። በአየር ንብረት ለውጥ እና በመሬት መንቀጥቀጥ መካከል ያለው ግንኙነት ገና በምርመራ ላይ ቢሆንም፣ ይህ አዲስ ማስረጃ አዲስ የሳይንስ ፍለጋ መስክ ይከፍታል።
በተጨማሪም ዛሬ የኢራን አሳሳቢ ጉዳይ የሆነውን የመሬት ድጎማ ጉዳይ አጉልቶ አሳይቷል። የመሬት ድጎማ ማለት በተለያዩ ምክንያቶች እንደ የመሬት ውስጥ ማዕድን ማውጣት፣ የውሃ ፍሳሽ ማስወገጃ ወይም የውሃ ውስጥ የውሃ ማጠራቀሚያ (aquifer-system compaction) ቀስ በቀስ መስመጥ ወይም መረጋጋትን ያመለክታል። በኢራን ውስጥ ብቻ 400 ሜዳዎች በተለይም በቴህራን፣ አልቦርዝ እና ኢስፋሃን ግዛቶች በአሁኑ ጊዜ ድጎማ እያጋጠማቸው ነው።
በሀገሪቱ ያለው የመሬት መራቆት ቀዳሚው ምክንያት የከርሰ ምድር ውሃን ከመጠን በላይ ማውጣት እና የውሃ ሀብትን በአግባቡ አለመጠቀም እንደሆነ ዘገባዎች ያስረዳሉ። እነዚህ ዘላቂነት የሌላቸው ልማዶች ቀስ በቀስ የአካባቢ መሟጠጥን ያስከትላሉ, ይህም ከጊዜ በኋላ የምድር ገጽ እንዲሰምጥ ያደርጋል. ይህ ጸጥ ያለ የመሬት መንቀጥቀጥ ከባድ መዘዝ አለው፣ መዋቅራዊ ውድመት፣ ከፍተኛ የጥገና ወጪ እና የኢኮኖሚ ኪሳራን ጨምሮ።
በውሃ ፍጆታ ምክንያት የውሃ ውስጥ አመጋገብ ቀስ በቀስ እያሽቆለቆለ በመምጣቱ ፣የድጎማ ክስተት የበለጠ ጎልቶ እየታየ ለኢራን ትልቅ ስጋት ይፈጥራል። የዚህ ዘርፍ ተመራማሪዎች በሽታውን ከ "ካንሰር" ጋር በማነፃፀር "የማይቀለበስ አደጋ" እና "የምድር ሞት" ብለው ገልጸውታል. ጉዳዩ ይበልጥ ከመባባሱ በፊት አስቸኳይ እርምጃዎችን መውሰድ ያስፈልጋል።
እያደገ ለመጣው ስጋት ምላሽ ብሄራዊ የካርቶግራፊ ማእከል የሳተላይት መረጃን እና ምስሎችን በመጠቀም በአገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የድጎማ መጠን ለመቆጣጠር በ 2016 ፕሮጀክት ጀምሯል ። ፕሮጀክቱ 252 ድጎማ አካባቢዎችን በመለየት የችግሩን ስፋት አጉልቶ ያሳያል።
የአየር ንብረት ለውጥ እና የሰዎች ጣልቃገብነት ለኢራን የመሬት ድጎማ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ቀዳሚ ምክንያቶች መሆናቸውን መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነው። ከመጠን በላይ የከርሰ ምድር ውሃ ማውጣት, ውጤታማ ያልሆነ የመስኖ ዘዴዎች እና ህገ-ወጥ ጉድጓዶች መኖራቸው ችግሩን ያባብሰዋል. በተጨማሪም፣ በሚቀጥሉት 2.6 ዓመታት የኢራን የሙቀት መጠን በ40 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ እንደሚጨምር፣ ይህም የውሃ ሃብት ፍላጎት የበለጠ እንደሚፈጥር ትንበያዎች ያሳያሉ።
ለፖሊሲ አውጪዎች እና ባለድርሻ አካላት በአካባቢ ላይ የሚደርሰውን ጫና ለመቅረፍ እና ዘላቂ የውሃ አያያዝ ስትራቴጂዎችን ተግባራዊ ለማድረግ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ መላመድ እና የተሻለ የውሃ ሃብት አያያዝ የኢራንን እና ሌሎች ለመሬት ድጎማ ተጋላጭ የሆኑ ክልሎችን የወደፊት እጣ ፈንታ ለመጠበቅ ወሳኝ ናቸው።
በየጥ
የመሬት ድጎማ ምንድን ነው?
የመሬት ድጎማ ማለት በተለያዩ ምክንያቶች እንደ የመሬት ውስጥ ማዕድን ማውጣት፣ የውሃ ፍሳሽ ማስወገጃ ወይም የውሃ ውስጥ የውሃ ማጠራቀሚያ (aquifer-system compaction) ቀስ በቀስ መስመጥ ወይም መረጋጋትን ያመለክታል።
በኢራን የመሬት ድጎማ ቀዳሚ ምክንያት ምንድን ነው?
የከርሰ ምድር ውሃን ከመጠን በላይ ማውጣት እና የውሃ ሀብትን በአግባቡ አለመጠቀም ለኢራን የመሬት መራቆት ዋና መንስኤዎች መሆናቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ።
የመሬት ድጎማ የሚያስከትለው መዘዝ ምንድን ነው?
የመሬት ድጎማ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራዎችን ያስከትላል, ይህም መዋቅራዊ ውድመት, ከፍተኛ የጥገና ወጪዎች እና የመንገድ, የመሠረተ ልማት እና የህንፃዎች ውድመትን ያካትታል.
የመሬት ድጎማ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተገናኘው እንዴት ነው?
በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሚፈጠሩ ጥፋቶች ለምድር ነውጥ መከሰት አስተዋፅዖ እንደሚያበረክቱ እና የመሬት መራቆትን ያስከትላል። ይሁን እንጂ ትክክለኛ ግንኙነት ለመፍጠር ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል.
በኢራን የመሬት ድጎማ ችግርን ለመፍታት ምን እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው?
የኢራን ብሔራዊ የካርታግራፊ ማዕከል የሳተላይት መረጃን እና ምስሎችን በመጠቀም የድጎማ አካባቢዎችን የመቆጣጠር እና የመገምገም ፕሮጀክት ጀምሯል። ይሁን እንጂ ጉዳዩን በብቃት ለመቅረፍ የበለጠ ሁሉን አቀፍና ዘላቂ የውኃ አያያዝ ስትራቴጂዎች ያስፈልጋሉ።