ንቁ እርጅና፡ አዛውንቶች የአካልና የአእምሮ ጤና የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ይቀበላሉ።

ማጠቃለያ፡ በ70ዎቹ፣ በ80ዎቹ እና ከዚያም በላይ ያሉ አዛውንቶች በመደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በአእምሮ እና በአካል ብቃት በመቆየት የተዛባ አመለካከትን ይቃወማሉ። እንደ ጆርጅ አኒሴፍ፣ 95 እና የ86 ዓመቷ ማሪያ ሌቪት ያሉ ግለሰቦች እድሜ ለገቢር የአኗኗር ዘይቤ እንቅፋት እንዳልሆነ ማረጋገጫ ናቸው። አኒሴፍ ፣ የፒክልቦል ጎበዝ ተጫዋች ፣ ከእሱ በጣም ትንሽ ወጣት ከሆኑ ተቃዋሚዎች ጋር እራሱን መግጠም ይችላል ፣ ሌቪት ደግሞ በጂም ውስጥ ሰዓታትን ያሳልፋል እና በየቀኑ ኪሎሜትሮች ይራመዳል። የ86 አመቱ ጆን ፍሪድሪች እንቅስቃሴን ለመመለስ ከስትሮክ በኋላ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ የጀመረ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በእንቅስቃሴ ሃይል አማኝ ሆኗል። እነዚህ ግለሰቦች የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ለአካላዊ እና አእምሯዊ ቅልጥፍና ለአረጋውያን አዋቂዎች ያሳያሉ.
አንቀፅ:
በ70ዎቹ፣ በ80ዎቹ እና ከዚያም በላይ ያሉ አዛውንቶች በመደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አእምሯዊ እና አካላዊ ጤናማ ሆነው በመቆየት አመለካከቶችን ይቃወማሉ። እነዚህ ግለሰቦች በእድሜ መግፋት እና ንቁ ሆነው የመቆየት ሃይል ምስክር ናቸው።
ከእነዚህ ምሳሌዎች አንዱ የ95 አመቱ ጆርጅ አኒሴፍ ነው፣ በሳምንት ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ፒክልቦልን የሚጫወተው ከእሱ በጣም በሚያንሱ ተቃዋሚዎች ላይ ነው። አኒሴፍ አልፎ አልፎ ቴኒስ እና ሩጫ ላይ ይሳተፋል። ልኩን ቢያውቅም የአካል ብቃት እንቅስቃሴው ከጥሩ ዘረመል ጋር ተዳምሮ ለአካልና ለአእምሮ ብቃቱ አስተዋጽኦ እንዳበረከተለት ተናግሯል።
የ86 ዓመቷ ማሪያ ሌቪት ባሏ ከዚህ አለም በሞት ከተለየ በኋላ ሀዘንን ለመቋቋም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለማድረግ ዞራለች። በየጠዋቱ ለሶስት ሰአታት የሚጠጋ ስራ በህንፃዋ ጂም ውስጥ እየሰራች እንደ ሞላላ ማሽን፣ ተንቀሳቃሽ ብስክሌት እና ነጻ ክብደቶች ባሉ እንቅስቃሴዎች ትሳተፋለች። ሌቪት በየቀኑ ለሰዓታት በእግር ትጓዛለች እና እሁድ እሁድ የባሏን ማረፊያ ትጎበኛለች። ለአካል ብቃት የሰጠችው ቁርጠኝነት አካላዊ ደህንነቷን ከማሻሻሉም በላይ በአእምሮ ጤንነቷ ላይ በጎ ተጽእኖ አሳድሯል።
የ86 አመቱ ጆን ፍሪድሪች በልብ ቀዶ ጥገና ወቅት መጠነኛ የደም መፍሰስ ችግር እስኪያጋጥመው ድረስ ብዙ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አድርጎ አያውቅም። የማንቂያ ጥሪው የበለጠ ንቁ የአኗኗር ዘይቤ እንዲከተል አነሳሳው። ፍሬድሪች በመደበኛነት መዋኘት ጀመረ እና ቀስ በቀስ የእንቅስቃሴውን ደረጃ ጨምሯል። አሁን፣ ለሰዓታት በእግሩ ይጓዛል እና ይሽከረከራል፣ ከአዛውንቶቹ መኖሪያ ኮት-ዴ-ኔዥ እስከ ኦልድ ወደብ እና ከኋላ ድረስ ያለውን ጉልህ ርቀት ይሸፍናል። አካላዊ እንቅስቃሴው ሚዛኑን እና ተንቀሳቃሽነቱን ብቻ ሳይሆን ለግንዛቤ ስራው አስተዋፅኦ ያደርጋል.
እነዚህ ግለሰቦች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የነቃ የእርጅና ዋና አካል መሆኑን ያሳያሉ። በመደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መሳተፍ የአካል ብቃትን ማሻሻል ብቻ ሳይሆን የአዕምሮ ጥንካሬን እና አጠቃላይ ደህንነትን ይጨምራል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጥቅማጥቅሞች እስከ አዋቂነት ድረስ በደንብ ይስፋፋሉ, ይህም አረጋውያን ጤናማ እና የበለጠ አርኪ ህይወት እንዲኖሩ እድል ይሰጣቸዋል.
ትርጓሜዎች
- ንቁ እርጅና፡- ሰዎች በዕድሜ እየገፉ ሲሄዱ ለአካላዊ፣ ማህበራዊ እና አእምሮአዊ ደህንነት እድሎችን የማመቻቸት ሂደት።
- ፒክልቦል፡ የቴኒስ፣ የባድሚንተን እና የጠረጴዛ ቴኒስ ክፍሎችን የሚያጣምር የፓድልቦል ስፖርት።
– ስትሮክ፡- ለአንጎል የደም አቅርቦት ድንገተኛ መቋረጥ፣ ብዙውን ጊዜ እንቅስቃሴን እና ሌሎች የነርቭ ውጤቶችን ያስከትላል።
ምንጮች፡ ሞንትሪያል ጋዜጣ