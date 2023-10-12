የቫንኩቨር ራይትስ በዚህ ቅዳሜ አስደናቂ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ይመሰክራል።

የቫንኩቨር ራይትስ በዚህ ቅዳሜ አስደናቂ የሆነ የሰማይ ክስተት የመመልከት እድል ይኖራቸዋል - አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ። ይህ የሚሆነው ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል ስትሰለፍ ከፕላኔታችን በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ ሲሆን በዚህም ምክንያት ፀሀይን የሚማርክ "የእሳት ቀለበት" በፀሐይ ዙሪያውን በመክበብ በመጥፋት ጎዳና ላይ ላሉ እድለኞች።
ቫንኩቨር በአናላሪቲ ዞን ውስጥ ባትሆንም፣ ነዋሪዎቹ አሁንም በከፊል ግርዶሽ ማየት ይችላሉ፣ ይህም ክስተቱ 75 በመቶው ይታያል። ግርዶሹ ከጠዋቱ 8፡08 ላይ ይጀምራል፣ ከጠዋቱ 9፡20 ላይ ይደርሳል እና ከጠዋቱ 10፡38 ላይ ይጠናቀቃል ሙሉ በሙሉ ከመዘጋቱ ይልቅ፣ በቫንኩቨር ያሉ ተመልካቾች ከጨረቃ ጀርባ የሚወጣ ቀጭን የፀሐይ ጨረቃ ማየት ይችላሉ።
ይሁን እንጂ በዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት ፀሐይን በቀጥታ መመልከት ተገቢው የአይን ጥበቃ ካልተደረገለት ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ማስታወስ ጠቃሚ ነው። ከዚህ አንጻር የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ (ዩቢሲ) የፊዚክስ እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከዩቢሲ የመጻሕፍት መደብር ውጭ የሕዝብ እይታ ዝግጅትን ያስተናግዳሉ። ተሰብሳቢዎች ለመበደር እና ሁሉም ሰው ይህን የሰማይ ትዕይንት በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲመሰክር ግርዶሽ መመልከቻ መነጽሮችን ያቀርባሉ።
ምንም እንኳን ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ ጋር ተያይዘው የሚመጡ አንዳንድ ክስተቶች ለምሳሌ የሙቀት መጠን መቀነስ እና የአእዋፍ ጸጥታ በዓመት ግርዶሽ የመከሰት ዕድላቸው አነስተኛ ቢሆንም ለእይታ የሚቀርበው እይታ ነው። በዩቢሲ የፊዚክስ እና የስነ ፈለክ ትምህርት ክፍል ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ጄሚ ማቲውስ ደስታቸውን ሲገልጹ “ሁላችንም የጠፈር ቱሪስቶች ነን” ብለዋል። እስካሁን ድረስ ስድስት አጠቃላይ ግርዶሾችን አይቷል እናም በሚያዝያ 2024 ሰባተኛውን በጉጉት ይጠባበቃል። በመምሪያው ውስጥ ሌላ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ዳግላስ ስኮት አክለውም “ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በተፈጥሮ ውስጥ ካሉት ታላላቅ ትዕይንቶች አንዱ ነው - እና ነፃ ነው!”
ይህን ብርቅዬ ክስተት ለማየት ለሚጓጉ፣ የዓመቱ የፀሐይ ግርዶሽ ህዝባዊ እይታ ቅዳሜ ኦክቶበር 14 ከጠዋቱ 8 ሰአት እስከ 10፡40 በ UBC የመጻሕፍት መደብር ውጫዊ ክፍል ይካሄዳል። ነገር ግን፣ እባክዎን ክስተቱ በአየር ሁኔታ ላይ የተመሰረተ መሆኑን እና ማንኛውም መሰረዙ በየድረ-ገፁ ከጠዋቱ 7፡30 ጥዋት ፒቲ ላይ ይገለጻል።
ስለዚህ የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ያድርጉ፣ የግርዶሽ መነጽሮችዎን ይያዙ እና በዓመት የፀሐይ ግርዶሹን ውበት እና አድናቆት ለማየት በህይወት ውስጥ አንድ ጊዜ እድል ለማግኘት ወደ UBC ይሂዱ።
ምንጮች:
- ፕሮፌሰር ኤምሪተስ ዶክተር ጄሚ ማቲውስ (በአጉላ በኩል)
- ፕሮፌሰር ዳግላስ ስኮት (በአካል)
- የ MSc ተማሪ ጀስቲን ኦቢዶቭስኪ (በአካል)
- NASA ግርዶሽ የደህንነት ገጽ
- የናሳ ገጽ
- የ PHAS ገጽ